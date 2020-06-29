«Удары наносили в район почек и грудной клетки»

25 августа прошлого года активисты правозащитной инициативы Qaharman решили организовать «монстрацию» - мирную юмористическую акцию, на которой хотели с иронией обыграть актуальные политические и социальные вопросы. Около 15 человек собралось в 15.00 напротив столичного «Хан-Шатыра» с плакатами «Чё хмурые как будто в Нур-Султане проснулись», «Просто плакат», «Рухани стены» и другими.

«Ещё была большая растяжка с надписью "две коровы спасти страну готовы" и двое ребят в костюмах коров. Но ее мы не успели раскрыть», - вспоминает участница акции Алия Избасарова.

Вскоре после того, как желающие провести «монстрацию» пришли к «Хан-Шатыру», к ним подошла заместитель руководителя одного из управлений столичного акимата Акмарал Сабит. С ней был полицейский. Сабит сказала, что если активисты развернут плакаты, то это расценят как несанкционированный митинг. Восемь человек, свернув плакаты, пошли в сторону театра Astana Opera. За ними шли полицейские в униформе и люди в гражданской одежде. Около театра их бросили в автозаки. Задержанных около часа продержали в Есильском управлении полиции, взяли объяснительные, а потом отпустили. По меньшей мере двум участницам акции, Алие Избасаровой и Боте Альжановой, выписали штрафы.

«Потом мы это решение оспорили, и наш адвокат Ольга Витальевна Эннс подала иск о возмещение морального ущерба против департамента полиции. Суд вынес решение, чтобы мне департамент полиции выплатил 50 тысяч тенге. Но потом прокуратура и Минфин обжаловали решение Сарыаркинского суда», - рассказала Избасарова Vласти.

Позже была подана апелляция, слушания состоялись 24 июня. По словам Избасаровой, следующее заседание состоится 7 июля.