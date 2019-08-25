Задержанных в столице участников мирной акции отпустили

Задержанных сегодня участников несостоявшейся мирной акции отпустили после почти часа допроса, а журналиста Vласти Елизавету Цой – после звонка в столичное ДВД.

Сегодня в 15:00 напротив «Хан-Шатыра» собрались 15 активистов, планируя провести «монстрацию». Не разворачивая юмористические плакаты с надписями «А интервально голодать можно?», «Где тут собака зарыта?», «Еating» и т.д., активисты разговаривали и готовились начать акцию. Через 10 минут к ним подошла заместитель руководителя управления столичного акимата Акмарал Сабит и полицейский. Представитель акимата сообщила, что если активисты развернут плакаты, их действия будут оценены как несанкционированный митинг с последующими задержаниями. Активисты решили отменить акцию, 8 из них, держа в руках свернутые плакаты, направились в сторону театра Astana Opera. Следом за ними шли несколько полицейских и людей в гражданском.

Возле театра активистов погрузили в автозаки. Внутри машины у всех задержанных забрали телефоны. Их доставили в Есильское управление полиции. Около часа проводились допросы, задержанные написали объяснительные, после чего их отпустили. При этом протоколы о задержании составлены не были.

Один из активистов ранее снимал происходящее на профессиональную камеру, в отделении полиции флешку с фотографиями изъяли и не вернули.

Айгерим Мухамеджановой и Алие Избасаровой выписали штраф по 443 статье части первой Административного кодекса. Они подписали электронные протоколы, объяснительные писали от руки. Копии протоколов им не дали.

Одна из задержанных Алия Избасарова, участница Qaharman, прокомментировала случившееся: «Я считаю неправомерными как наше задержание, так и оформление дел. Вменение нам 443 статьи (КоАП РК - V) совершенно необоснованно. После предупреждения мы направились к остановке, и там нас грубо задержали. И потом мне не дали копию протокола и постановление, почему? Чтобы я не могла обжаловать его?».

Она также заявила, что будет «продолжать бороться за право на мирные собрания».

«Без него не может быть речи, ни о демократии, ни о цивилизованности общества», - считает Избасарова.