Дистанционная четверть

Сын Татьяны, ученик 7 класса, занимался через Google Class. Все домашнее задание скидывали в чаты WhatsApp: «Это очень неудобно, потому что обратной связи практически нет. Непонятно, какой прогресс у ребенка, есть ли он вообще, как он понял тему, что он не понял. Приходилось включаться и объяснять самим».

Дочь Айгуль учится в специализированном лицее с математическим уклоном. Что касается качества обучения, то, по мнению женщины, оно ухудшилось. Правда, не во всех школах: «Некоторые наши знакомые учатся в таких школах, как НИШ или РФМШ, – у них была заранее налажена система. Они работали на определенных платформах, у кого-то были даже собственные платформы. Все было стандартизировано. В нашей школе, несмотря на то, что это технический лицей, было как в колхозе. Математику мы проходили по WhatsApp, учителя подбирали тот канал коммуникации, который был удобен им. Это странно – учиться в математической школе и учить ее через WhatsApp. Но получился парадокс: несмотря на то, что математику мы изучали по WhatsApp, по результатам четвертой четверти стало больше отличников и ударников, сократилось количество двоечников и троечников. Это произошло из-за того, что родители стали помогать? Или помогла дистанция от учителя? Нам скидывали сообщения по теме, образцы, при этом дети хорошо написали все СОРы и СОЧи, хотя жестко следили за тем, чтобы никто не списывал».

Другие предметы проводились через Zoom, Skype, местную платформу Bilim Land. Каждый учитель просил по-своему выполнять, оформлять и отправлять домашние задания. Дети путались, потому что не было четкой системы. По видео уроки вели только несколько учителей, остальные – в чатах. Не было и прямой связи, поэтому дети были предоставлены сами себе.

«Качество образования улучшилось, но оно улучшилось не оттого, что учителя стали лучше преподавать, – говорит Айгуль. – У нас историю особо не преподавали, дети всегда все изучали сами и делали сами. Такая же система получилась и на дистанционном образовании. У нас был бесплатный доступ на Bilim Land, там были ролики по темам, из которых мы получали знаний больше, чем из учебников. Было бы здорово, если бы этот источник остался насовсем».

В государственной школе, где работает Александра, учителя только со временем начали выходить на те платформы, которые им удобны: Zoom, Кунделик, WhatsApp. В последнем велись практически все уроки, потому что в Zoom класс на 40 человек посадить невозможно. Уроки длились всего 20 минут, и за это время нужно было успеть объяснить тему и дать направления, чтобы ребенок мог разобраться дальше самостоятельно. В WhatsApp была проблема с тем, что нужно давать такие задания, чтобы дети смогли ответить очень коротко, и невозможно дать большой текст или долго объяснять новую тему. Поэтому приходилось действовать через картинки, ссылки и видео. Только таким образом получалось отслеживать, как работают дети. Кто-то молчал, кто-то активно участвовал в уроке.

«Потом мы перешли на платформу Class Room – очень удобно. Она может помочь нам и в очном обучении, с помощью нее можно работать с учителем в классе. Это очень хорошая вещь для того, чтобы сделать дифференцированное обучение детей. Если в классе 5–6 детей со слабыми знаниями, то им можно давать индивидуальные задания через эту платформу. Отличникам тоже можно давать опережающие задания, и учителю сразу видно, стоит ли ребенку тратить время на тему, которая будет на следующем уроке или дать ему новую тему».

В частной школе, где преподает Елена, постарались во время весенних каникул изучать различные ресурсы, которые предлагали как в Минобразования, так и отдельно от него. Остановились на Google Classroom, потому что он показался более структурированным, в нем есть ответная реакция и можно заранее делать уроки. На этой базе, считает Елена, в школе неплохо поработали. Хотя в силу возраста многие учителя поначалу испытали трудности с привыканием к системе. Несколько предметов вели в Zoom, например, экономику. Учительница, которая ее ведет, говорит, что было не очень удобно. Возможно, если придется снова работать дистанционно, в школе перейдут в другую программу.

Тем не менее, по ее словам, занимались дети даже из других городов и стран – одна девочка уехала в Ташкент и не смогла вернуться из-за карантина. Некоторые дети остались на даче, и там тоже не всегда работал интернет, но такие вопросы решались заранее и так или иначе связь происходила. «Я не думаю, что дистанционное обучение стало менее строгим. Если давалось задание, ограничивалось время на его выполнение. Конечно, мы давали чуть больше времени и более легкие задания, потому что учитывали проблемы с интернетом и как устают глаза, когда все время смотришь в экран компьютера. По календарю на неделю сократилось учебное время. И конечно, мы понимали, что дети обменивались информацией, использовали интернет. Я не считаю, что это криминально. Но в целом картина осталась прежней. Кто-то улучшил свои результаты, а я только рада этому».