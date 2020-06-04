Школы должны быть готовы начать новый учебный год в дистанционном формате – Аймагамбетов

Несмотря на то, что в министерстве образования и науки надеются, что 1 сентября дети пойдут учиться в школы, здесь не исключают продолжения дистанционного образования. Но в том случае, если ситуация с коронавирусной инфекцией ухудшится. Поэтому за лето планируется провести всю необходимую подготовительную работу, так как четвертая четверть показала много недочетов, заявил в четверг в ходе отчетной встречи с населением глава ведомства Асхат Аймагамбетов.

«Мы надеемся, что ситуация с карантином по коронавирусной инфекцией будет улучшена и в начале следующего года мы все-таки начнем учебу в стенах школ. Но тем не менее мы должны подготовиться и к другому сценарию. В связи с этим в летний период и педагоги, и министерство образования, и управления должны будут предпринять необходимые меры», - заявил Аймагамбетов.

Вместе с тем он отметил, что из-за пандемии коронавируса за очень короткое время и дети, и учителя, и родители смогли приспособиться к новым условиям.

«Несмотря на достаточное количество проблем, учебный процесс не был остановлен. Большая благодарность родителям, большой груз ответственности, много работы было у родителей, мы это признаем. Но благодаря их пониманию, активному участию и работе наших коллег, нам удалось этот период пройти, не остановив учебный процесс», - подчеркнул министр.

При этом в Минобразования понимают, что «в реальности дистанционное обучение должно быть несколько другим». Поэтому сегодня стоит задача учесть ошибки, недочеты и проблемные моменты.

«Это вопросы киберпедагогики, и нельзя думать о том, что дистанционное обучение – это когда мы просто классную урочную систему со всеми ее плюсами и минусами включаем в стрим, в Zoom и называем это дистанционным обучением. Это абсолютно неверное понимание», - считает глава ведомства.

По его словам, задача стоит – провести работу по методике преподавания, педагогическим технологиям в режиме дистанционного обучения, по нормативному регулированию, и как оценивать эту систему.

«Вопросов педагогического и технического характера немало, и летний период мы должны использовать, чтобы эти вопросы решить», - резюмировал Аймагамбетов.