Карантин выходного дня

Мусор и акции протеста против полицейской жестокости



В субботу, 6 июня, в соцсетях стали распространяться видео с задержаниями нарушителей порядка. Один из этих случаев произошел во дворе жилого дома в Баку. Несколько сотрудников полиции стали грубо задерживать человека, вышедшего выбросить мусор, и, порвав на нем рубашку затолкали его в полицейскую машину. Жильцы дома начали бросать мусор в полицейскую машину, выражая свой протест.

Ранним утром в понедельник полиция провела ответную спецоперацию, ворвавшись в квартиры жителей. В итоге было задержано 11 человек, их выволокли из квартир, некоторым даже не дали одеться. Один из задержанных сообщил о продолжительном избиении сотрудниками полиции.

МВД республики заявило, что «сотрудники полиции проявили сдержанность и предприняли административные меры против лиц, нарушивших карантинный режим».

Недовольство поведением полиции выразили местные и международные правозащитники. Разные движения и активисты провели акции протеста, один из активистов провел одиночный пикет на крыше своего дома, за что был задержан и оштрафован. Азербайжанские политэмигранты в Германии также провели акцию протеста в Берлине перед резиденцией Ангелы Меркель.

Несмотря на то, что темпы прироста заражений за первые выходные строгого карантина не снизились, правительство вскоре объявило о повторе локдауна на выходные на следующие две недели.

На следующий локдаун жители карантинных городов решили заблаговременно выехать за город.

«Люди недовольны тем, что нельзя выбросить мусор и приходится хранить его двое суток при сорокаградусной жаре. А родители маленьких детей считают слишком жестоким запретом не выпускать их летом на улицу», - пишет о вторых карантинных выходных издание JAMnews.

Однако уже 20 июня на брифинге в оперативном штабе сообщили, что карантин на выходные не принес результатов.

«Мы не получили желаемого результата от краткосрочных ограничений в выходные дни. Призываю всех граждан снизить социальную активность. Сегодня любой человек может быть источником инфекции, каждый может заразиться вирусом», – сообщила завотделением контроля над заболеваниями и профилактики Ягут Гараева. Азербайджан в итоге принял решение ввеси карантин в несколько городах и регионах на две недели.

Полную видеохронику выходных на карантине в Азербайджане засняли партнеры Vласти по Медиасети, издание MeydanTV: