Карантин выходного дня

Из-за резкого роста больных коронавирусной инфекцией в нескольких городах Казахстана ввели ограничения на прошлые выходные. В городах, где ситуация наиболее тяжелая - в столице, Алматы, Караганде, Шымкенте, Павлодаре и Экибастузе на выходные закрыли ТРЦ, торговые дома и сетевые магазины, рынки и базары, запретили посещение парков, скверов и набережных, ограничили общественный транспорт, но разрешили работу летних площадок кафе. На ближайшие выходные об ограничениях объявили еще больше регионов, в столице на этот уикенд планируется вновь ограничить работу общественного транспорта. Акимат Алматы сообщил, что ограничения будут введены вечером в пятницу, за два часа до конца рабочего дня. В странах, которые ранее вводили даже более строгие ограничения на выходные, такая тактика не принесла положительных результатов, а где-то – привела к обратным. Vласть рассказывает, как проходили карантинные выходные в других странах.
Азербайджан
На выходные 6 и 7 июня кабинет министров страны постановил ужесточить особый карантинный режим в крупных городах Азербайджана. На эти дни полностью остановилась работа всех объектов торговли и услуг, а также работа общественного транспорта. Получить разрешение на выход из дома можно было только в двух случаях: для получения неотложной медицинской помощи и для участия в похоронах родственников.
Гражданам запрещалось без разрешения покидать свои дома с полуночи субботы, 6 июня, до полуночи понедельника. За выход из дома без разрешения жителям грозил штраф на 100 манатов (около 24 тыс. тенге) или даже арест. Выходить из дома было нельзя даже для того, чтобы выбросить мусор – глава пресс-службы МВД республики разъяснял, что его можно будет выбросить в понедельник утром.
Мусор и акции протеста против полицейской жестокости
В субботу, 6 июня, в соцсетях стали распространяться видео с задержаниями нарушителей порядка. Один из этих случаев произошел во дворе жилого дома в Баку. Несколько сотрудников полиции стали грубо задерживать человека, вышедшего выбросить мусор, и, порвав на нем рубашку затолкали его в полицейскую машину. Жильцы дома начали бросать мусор в полицейскую машину, выражая свой протест.
Ранним утром в понедельник полиция провела ответную спецоперацию, ворвавшись в квартиры жителей. В итоге было задержано 11 человек, их выволокли из квартир, некоторым даже не дали одеться. Один из задержанных сообщил о продолжительном избиении сотрудниками полиции.
МВД республики заявило, что «сотрудники полиции проявили сдержанность и предприняли административные меры против лиц, нарушивших карантинный режим».
Недовольство поведением полиции выразили местные и международные правозащитники. Разные движения и активисты провели акции протеста, один из активистов провел одиночный пикет на крыше своего дома, за что был задержан и оштрафован. Азербайжанские политэмигранты в Германии также провели акцию протеста в Берлине перед резиденцией Ангелы Меркель.
Несмотря на то, что темпы прироста заражений за первые выходные строгого карантина не снизились, правительство вскоре объявило о повторе локдауна на выходные на следующие две недели.
На следующий локдаун жители карантинных городов решили заблаговременно выехать за город.
«Люди недовольны тем, что нельзя выбросить мусор и приходится хранить его двое суток при сорокаградусной жаре. А родители маленьких детей считают слишком жестоким запретом не выпускать их летом на улицу», - пишет о вторых карантинных выходных издание JAMnews.
Однако уже 20 июня на брифинге в оперативном штабе сообщили, что карантин на выходные не принес результатов.
«Мы не получили желаемого результата от краткосрочных ограничений в выходные дни. Призываю всех граждан снизить социальную активность. Сегодня любой человек может быть источником инфекции, каждый может заразиться вирусом», – сообщила завотделением контроля над заболеваниями и профилактики Ягут Гараева. Азербайджан в итоге принял решение ввеси карантин в несколько городах и регионах на две недели.
Полную видеохронику выходных на карантине в Азербайджане засняли партнеры Vласти по Медиасети, издание MeydanTV:
Турция
23 марта эпидемия коронавируса захватила всю Турцию. 10 апреля страна ввела карантин на выходные дни в 31 городе, включая Стамбул и Анкару. Как пишет BBC, эти меры вызвали хаос в стране, так как об их введении правительство объявило за два часа до их вступления в силу, не предупредив об этом мэров городов. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что это привело к панике и смятению в 16-миллионном городе.
В первый вечер перед карантином на выходные в Стамбуле в магазины разом ринулись не менее 270 тысяч человек. В основном это были жители менее благополучных районов, не имеющие запасов еды и получающие зарплату за отработанный день.
В соцсетях появились видео с очередями, переполненными улицами и драками. На фоне случившегося скандала министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу подал в отставку, однако президент Эрдоган вызвал его для личного разговора из Анкары в Стамбул и отказался увольнять министра .
Карантин в Турции привел также к расследованиям МВД против мэрий Анкары и Стамбула. Администрации обоих городов объявили местные сборы средств на борьбу с коронавирусом – однако их счета вскоре были заблокированы. Эрдоган обвинил мэров в попытке создать «государство внутри государства» и открыл собственный сбор.
Мэры Анкары и Стамбула – оба члены оппозиционной партии. Как пишет BBC, они «требовали от президента ввести постоянный карантин в их городах, ссылаясь на советы ученых и врачей, - такой же режим всеобщей изоляции, как в Италии, Франции или Британии». Вместо этого страна ограничивалась запретом покидать дом для всех по выходным, а в рабочие дни – людям моложе 20 или старше 65 лет. В марте были также введены ограничения на передвижение между городами временно закрыли торговые центры, непродовольственные магазины, набережные и парки, ресторанам разрешили работать только на доставку. Президент страны также призывал жителей придерживаться самоизоляции, но других ограничений не вводилось.
С 20 мая в Турции начали смягчать карантинные меры, с 1 июня практически все ранее введенные ограничения внутри страны были сняты. 25 июня Минздрав страны сообщил о 1458 выявленных заболевших за сутки, а также о 21 летальном случае. В тот же день министр здравоохранения страны сообщил, что, несмотря на то, что эти цифры «выше, чем ожидалось», вводить строгие ограничительные меры страна больше не планирует. В Турции с начала пандемии было официально зарегистрировано более 193 тысяч случаев COVID-19 и более 9 тысяч смертей.
Сербия
В начале апреля сербское правительство ввело карантин выходного дня и комендантский час по будням. В стране к этому моменту был зарегистрирован 171 случай коронавируса и один летальный случай. Часы и дни недели, когда в стране применялся жёсткий карантин, периодически менялись в следующие два месяца. Изначально граждан обязали не покидать дома с 17:00 до 5 утра по будням, и с 15:00 до 5 часов утра по выходным. Также граждан, возвращающихся из-за границы, и людей старше 65 лет обязали соблюдать строгую домашнюю самоизоляцию. Было введено и максимальное наказание, предусмотренное за нарушение карантина – 3 года лишения свободы.
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщает, что введенный карантин в стране привел к массовым нарушениям прав человека.
«Арестованные и члены их семей рассказали в интервью, что многих из них задержали за нарушение правил самоизоляции, хотя людей не предупреждали о необходимости их соблюдать. Некоторых арестовали за нарушение карантина задним числом», - сообщает организация.
24 марта 24-летнюю оркестрантку и активистку из сербского города Кикинда Йовану Попович арестовали дома у ее парня, обвинив в нарушении правил изоляции. В своих показаниях полиции девушка сообщила, что при въезде в страну на границе ее не предупредили о новых жёстких карантинных мерах.
«Арест Попович вызвал неоднозначную реакцию общественности, поскольку девушка не скрывала своих политических взглядов — она часто бывала на митингах оппозиции и даже выступала там», – также сообщает OCCRP.
В начале мая в Сербии сняли практически все ранее введенные ограничения, а президент страны Александр Вучич объявил о том, что страна проведет парламентские выборы – они прошли при невысокой явке 21 июня.
В стране вновь разрешили массовые мероприятия с условием соблюдения социальной дистанции и ношения масок. Около 20 тысяч фанатов собралось на матче полуфинала кубка Сербии по футболу 11 июня. Вскоре эпидемиологи заявили, что в Балканском регионе вспыхивают новые очаги коронавирусной инфекции. Накануне стало известно о заражении COVID-19 первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича, которые выступал против вакцин от коронавируса и провел теннисный турнир на родине, а также сербского игрока НБА, центрового Denver Nuggets Николы Йокича. Сообщается, что его возвращение в США из Сербии отложено.
25 июня в Сербии сообщили о планах вновь ввести ограничения на работу клубов и ресторанов. А соседние страны, включая Хорватию, сообщают о регистрации новых заболевших, прибывших из Сербии.