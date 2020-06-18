В Казахстане вводят дополнительные ограничения на выходные дни

Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции под председательством премьер-министра Аскара Мамина в соответствии с поручением президента приняла дополнительные меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в Казахстане.

В частности, в предстоящие выходные 20-21 июня вводятся дополнительные ограничения. В столице, Алматы Караганде, Шымкенте, Павлодаре и Экибастузе будет приостановлена деятельность ТРЦ, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров. В кафе и ресторанах будут работать только летние площадки с сохранением социального дистанцирования. Также будет ограничена работа общественного транспорта, закрыты парки, скверы, набережные, пляжи и аквапарки, приостановлена деятельность фитнес-центров. Кроме того, ограничен выход на улицу лиц старше 65 лет.

В населенных пунктах с численностью свыше 50 тыс. человек закрываются парки, скверы, набережные, аквапарки, выход на улицу лиц старше 65 лет также ограничен.

Помимо того, закрывается въезд в туристические зоны, территориально приближенные к столице, Алматы, Караганде, Шымкенту, Павлодару и Экибастузу, а лицам, находящимся в указанных зонах необходимо соблюдать социальное дистанцирование.

Также глава правительства дал поручение акиматам регионов в кратчайшие сроки расширить охват ПЦР-тестирования среди населения путем открытия дополнительных лабораторий на базе медицинских организаций; увеличить количество инфекционных и провизорных мест в больницах; обеспечить охват КТ-исследованием больных с привлечением имеющихся ресурсов в регионе, независимо от форм собственности, а также своевременным обслуживанием экстренных и неотложных вызовов станциями скорой медицинской помощи. За пациентами, находящимися на дому, должно быть организовано на уровне амбулаторно-поликлинической помощи качественное динамическое наблюденин (дистанционно, мобильные бригады).