Койко-место. Выпуск шестой: коронавирус

Vласть продолжает серию подкастов о здоровье и медицине в Казахстане под названием «Койко-место». Сегодня мы поговорим о коронавирусной инфекции.
Семейный врач, клицинист, преподаватель-консультант Ассоциации семейных врачей Елена Хегай рассказывает о том, что делать при первых признаках недомогания, как правильно пить парацетамол, почему опасно принимать антибиотики «на всякий случай», что иммуномодуляторы типа ингаверина абсолютно бесполезны, а капельницы опасны.
Позже, после записи, Елена попросила уточнить одну важную вещь: Препарат нимесил, о котором идет речь в подкасте, Елена советует заменить на парацетамол или ибупрофен, поскольку нимесил не прошел испытания на безопасность.