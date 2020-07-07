Койко-место. Выпуск шестой: коронавирус

Vласть продолжает серию подкастов о здоровье и медицине в Казахстане под названием «Койко-место». Сегодня мы поговорим о коронавирусной инфекции.

Семейный врач, клицинист, преподаватель-консультант Ассоциации семейных врачей Елена Хегай рассказывает о том, что делать при первых признаках недомогания, как правильно пить парацетамол, почему опасно принимать антибиотики «на всякий случай», что иммуномодуляторы типа ингаверина абсолютно бесполезны, а капельницы опасны.

Позже, после записи, Елена попросила уточнить одну важную вещь: Препарат нимесил, о котором идет речь в подкасте, Елена советует заменить на парацетамол или ибупрофен, поскольку нимесил не прошел испытания на безопасность.

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Таймкод:

01.30. Что делать при первых признаках недомогания

02.50. Как правильно пить парацетамол\ибупрофен. Почему не стоит сбивать температуру

06.50. Иммуномодуляторы при коронавирусе

10.55. Ацикловир при коронавирусе

12.30. Почему в мире не назначают внутривенные инфузии (капельницы)

15.25. Применение антибиотиков. Антибиотики не действуют на вирус

23.10. Нужно ли делать компьютерную томографию легких. Почему КТ в случае с коронаврусной инфекцией не всегда отражает истинное положение дел

34.00. Вакцинация от пневмонии

39.35.Пациенты с хроническими заболеваниями и COVID-19

41.10. Мутация коронавируса

42.40. Насколько долго сохраняются антитела к COVID-19

44.46. Беременность при COVID-19

46.40. Опасности и риски Искусственной вентиляции легких. Препараты «резерва». Туберкулез

49.26. Возможная вспышка кори в этом году. Как корь снижает иммунитет и иммунную память к перенесенным ранее заболеваниям.

53.45. Какие прививки можно сделать перед этим осенне-зимним периодом

56.10. Насколько оправдано применение препаратов алувия, гидроксиламина и лапиновира при лечении от коронавирусной инфекции.