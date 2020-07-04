Жизнь и смерть в ожидании помощи

В конце июня cоцсети накрыла волна обращений пациентов с симптомами коронавирусной инфекции о том, что им не удалось вовремя получить медицинскую помощь – в некоторых случаях это приводило к смерти или заметному ухудшению состояния. Врачи и пациенты, оказавшиеся в скорой, в свою очередь, жалуются на то, что из-за отсутствия мест каретам приходится ждать вместе с больными у дверей больниц. Vласть рассказывает истории казахстанцев, ожидающих помощи, а также объясняет, как власти комментируют ситуацию и какие решения видят.
Смерть
26 июня в Facebook появилось видеообращение врача скорой помощи из Шымкентв Армана Хамзина. Мужчина заснял скопление карет скорой помощи у городской инфекционной больницы.
«Уважаемое министерство здравоохранения. Я врач скорой помощи города Шымкента. Везу тяжёлого больного, не принимает ни один стационар. Что делать? Вчера умер больной в машине нашей бригады… два больных в машине умерло, потому что не принимают, три часа стояли. У меня вон лежит больной, сатурация падает», – говорит мужчина в видео. В этот момент он снимает открытую карету скорой помощи и находящегося в ней больного.
Позже, как отмечает NewTimes.kz, видео было удалено. На следующий день фельдшер скорой на брифинге вместе с представителями акимата рассказал, что ситуация с тяжелым больным разрешилась, в итоге его принял другой стационар. Главврач станции скорой помощи Шымкента на этом же брифинге признала проблему скопления карет у больницы и добавила, что виновные в этой ситуации будут привлечены к ответственности. Смерть двух пациентов, ожидавших госпитализации в машине скорой, городские власти не прокомментировали.
Похожая ситуация с каретами скорой помощи наблюдается и в столице. Происходящее описала на своей странице Айжан Тутебаева, накануне попытавшаяся добиться госпитализации в городскую больницу №1 с двусторонней пневмонией.
«Врачи множества скорых пытаются сдать своих подопечных, врачи больницы яростно этому сопротивляются. Когда я сняла это на видео, ко мне подбежал бдительный охранник и затребовал удалить видео или он нас вышвырнет оттуда. Пришлось подчиниться», – написала она.
После долгих усилий фельдшер все же зарегистрировал пациентку, после этого три часа она ожидала приема у терапевта.
«Примерно через час я поняла, что меня не примут, так как отфутболивали даже стариков, но решила дождаться. И да, мне назначили более сильные антибиотики и отправили лечиться домой. Я не сильно уже этому сопротивлялась, так как находиться там больше не было сил. (…) Развернули по одной причине: нет мест. В нашем просторном Казахстане обычным людям нет места. Есть место празднованию дня города, а в больницах мест нет», – пишет Айжан Тутебаева.
В социальных сетях за последнее время все чаще появляются публикации и комментарии пользователей о смерти родственников из-за неоказания медицинской помощи вовремя.
Помощь в стационарах
В некоторых регионах помощь пациентам не оказывается не из-за отсутствия мест в стационарах, а из-за отсутствия самих стационаров.
Как сообщил на своей странице в Facebook житель Актау Еркебулан Жаулыбаев, в поселке Жармыш Мангистауской области наблюдается вспышка пневмонии, за последние 15 дней от нее умерло 10 человек, 6 из них – за последние 4 дня.
«Сейчас 20 человек получают лечение в дневном отделении, 6 человек – в центральной районной больнице, и очень многие лечатся дома», – пишет Жаулыбаев. В своей публикации он также обращается к акиму области с просьбой признать поселок очагом эпидемии и открыть там провизорный стационар. По его словам, за последние 5 лет в поселке не работал ни один постоянный врач, что тоже осложняет ситуацию. Ни местное управление здравоохранения, ни Минздрав никак не комментировали ситуацию в этом поселке и десятках других, из которых приходят похожие сообщения.
Там, где стационары есть, большинство из них уже переполнено, и власти начинают задействовать для госпитализации больных спортивные объекты. В Алматы для этого планируют использовать Халык Арену и Алматы Арену. В Шымкенте в легкоатлетическом спортивном комплексе развернули стационар для госпитализации больных с пневмонией. В Актау под провизорный стационар оборудовали теннисный центр, так же поступили в Атырау.
Ежедневно в соцсетях появляется все больше публикаций с просьбами помочь определить пациентов с симптомами коронавирусной инфекции в стационары.
В пятницу, 3 июля на брифинге вице-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что к казахстанцам с симптомами COVID-19 и ОРВИ будут выезжать мобильные бригады и брать анализ на коронавирусную инфекцию. По ее словам, государство будет оплачивать каждый вызов из фонда социального медицинского страхования.
С проблемами с оказанием помощи казахстанцы сталкиваются, даже добившись госпитализации в больницу. Асель (имя изменено по просьбе героини – V) рассказывает, что после госпитализации ее матери в столичную городскую больницу №1 ее состояние резко ухудшилось.
По ее словам, при диагностированной двусторонней пневмонии матери ставили либо 1 капельницу в день, либо 1 укол. Тест на коронавирусную инфекцию в больнице не делали.
«Она задыхалась и уже в туалет не могла ходить, так как баллон тяжёлый, а без него уже никак, но медсестра продолжала твердить, что все нормально и состояние стабильное», – писала девушка. По словам Асель, мать просила забрать ее домой, но в таком состоянии это было делать опасно. Некоторое время известий о состоянии матери девушка не получала, так как в больнице не отвечали на звонки. «Ей не помогало лечение на протяжении 10 дней. В итоге она попала в реанимацию в тяжелом состоянии», – рассказала Асель Vласти. После реанимации Асель все же забрала маму домой. В ответ на публикацию девушки столичное управление здравоохранения обещало связаться с ней, но, как рассказала Асель, никаких звонков от чиновников не поступало. По ее словам, позвонили только из районной поликлиники, однако состояние матери девушки никто из медиков систематически не отслеживает.
Мимо официальной статистики
В июне Минздрав поменял подход к лечению коронавирусной инфекции, и теперь пациентам, жалующимся на симптомы ОРВИ рекомендовано автоматически подозревать у себя коронавирус. Также чиновники просят не делать тест на коронавирус без показаний на это, что не может не сказываться на статистике заболеваемости.
В официальную статистику смертности от коронавируса не попадут те, кто погиб из-за коронавирусной инфекции вне больниц, так как их теперь больше не тестируют на наличие вируса. В условиях, когда добиться госпитализации не могут даже пациенты в тяжелом состоянии, это может оказать весомое влияние на итоговые цифры. Кроме того, в статистику не попадают и пациенты, умершие от накрывшей Казахстан в июне пневмонии, которая, как отметила главный санврач страны Айжан Есмагамбетова, вполне вероятно может быть вызвана коронавирусной инфекцией, даже если ПЦР-тест пациента отрицательный. По ее словам, причины летней пневмонии в стране начали исследовать. По официальным данным, за июнь 2020 года от пневмонии в стране умерло 628 человек, а от коронавируса только в больницах страны умерло 200 человек.