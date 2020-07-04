Жизнь и смерть в ожидании помощи

Смерть

26 июня в Facebook появилось видеообращение врача скорой помощи из Шымкентв Армана Хамзина. Мужчина заснял скопление карет скорой помощи у городской инфекционной больницы.

«Уважаемое министерство здравоохранения. Я врач скорой помощи города Шымкента. Везу тяжёлого больного, не принимает ни один стационар. Что делать? Вчера умер больной в машине нашей бригады… два больных в машине умерло, потому что не принимают, три часа стояли. У меня вон лежит больной, сатурация падает», – говорит мужчина в видео. В этот момент он снимает открытую карету скорой помощи и находящегося в ней больного.

Позже, как отмечает NewTimes.kz, видео было удалено. На следующий день фельдшер скорой на брифинге вместе с представителями акимата рассказал, что ситуация с тяжелым больным разрешилась, в итоге его принял другой стационар. Главврач станции скорой помощи Шымкента на этом же брифинге признала проблему скопления карет у больницы и добавила, что виновные в этой ситуации будут привлечены к ответственности. Смерть двух пациентов, ожидавших госпитализации в машине скорой, городские власти не прокомментировали.

Похожая ситуация с каретами скорой помощи наблюдается и в столице. Происходящее описала на своей странице Айжан Тутебаева, накануне попытавшаяся добиться госпитализации в городскую больницу №1 с двусторонней пневмонией.

«Врачи множества скорых пытаются сдать своих подопечных, врачи больницы яростно этому сопротивляются. Когда я сняла это на видео, ко мне подбежал бдительный охранник и затребовал удалить видео или он нас вышвырнет оттуда. Пришлось подчиниться», – написала она.

После долгих усилий фельдшер все же зарегистрировал пациентку, после этого три часа она ожидала приема у терапевта.

