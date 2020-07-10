Реконструкции, пропаганда госполитики и конференции

В дополнительном соглашении к договору руководителем проектного офиса «Рухани жангыру» указана Акерке Актаевна Жуманбаева. В нескольких публикациях в СМИ от 2019 года человек с такими же именем и фамилией указывается как заместитель директора коммунального государственного учреждения (КГУ) «Астана Жастары» акимата столицы.

На сайте столичного акимата сообщается, что проектный офис «Рухани жангыру» создали в целях «координации работы по реализации основных направлений программной статьи Елбасы».

15 апреля УВП акимата столицы заключило договор на общую итоговую сумму в размере 62,6 млн тенге с общественным фондом «КАМЕДА». В качестве способа закупки указан государственный социальный заказ.

В дополнительном соглашении к договору, в графе «дополнительные характеристики», указано, что речь идет о организации и обеспечении функционирования деятельности Центра поддержки гражданских инициатив столицы (ЦПГИ)

На сайте центра говорится, что он был «создан с целью совершенствования механизма взаимодействия государства и НПО в Казахстане, обеспечения большей степени прозрачности грантодающей деятельности».

Председателем правления является Батима Мукина, обучавшаяся по президентской стипендии «Болашак».

«Мукина Батима с 2004 года работала в различных органах системы государственного финансового контроля и аудита Комитета финансового контроля и государственных закупок Министерства финансов РК; главным специалистом, главным экспертом Департамента стратегического анализа и планирования Министерства бюджетного планирования РК; главным экспертом, главным консультантом, заведующей сектором в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета», - сообщается на сайте ЦПГИ.

Последняя новость на сайте — это поздравления Мукиной в честь дня столицы.

14 апреля УВП столичного акимата заключило договор на общую итоговую сумму 258,7 млн тенге с ТОО "Elorda Aqparat”, принадлежащим акимату столицы. Эти деньги направят на «освещение на страницах газеты на государственном языке и официальном языке о деятельности руководства республики и городских исполнительных, представительных органов власти, государственных служб и подразделений; освещение хода реализации Послания Президента Республики Казахстан К. Токаева народу Казахстана; «Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства», «Рухани жангыру». Об этой госзакупке ранее писали в телеграм-канале Ras Aitamyn, который ведут журналисты Багдат Асылбек и Ельнур Алимова.

