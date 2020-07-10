Реконструкции, пропаганда госполитики и конференции

Казахстан столкнулся с серьезными вызовами: в больницах не хватает мест и тестов, в аптеках - лекарств. После введения второго карантина государство отказалось от социальных выплат казахстанцам. Но с самого начала эпидемии государство продолжало тратить бюджетные средства так, как было запланировано - на ремонты и реконструкции, поддержку негосударственных СМИ и другое. Один из ярких примеров таких вызывающих вопросы трат - тендер департамента полиции Алматы на 23 автозака за 443,4 млн. Подобные сомнительные в период пандемии расходы были и у других госорганов, в частности, акиматов. Vласть исследовала тендеры за последние несколько месяцев.
Столица
20 марта, через два дня после введения в стране режима ЧП, управление внутренней политики (УВП) акимата столицы и проектный офис «Рухани жангыру» заключили договор на общую итоговую сумму в размере 40,1 млн тенге. Источник финансирования — бюджетные средства. Заказчиком выступило управление акимата, а проектный офис — поставщиком.
Согласно договору, проектный офис «Рухани жангыру» должен предоставить «услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий» - всех тех мероприятий, что прямо противопоказано проводить во время пандемии.
Способ этой государственной закупки — из одного источника путем прямого заключения договора. То есть конкурс не проводился. Договор действует.
В дополнительном соглашении к договору руководителем проектного офиса «Рухани жангыру» указана Акерке Актаевна Жуманбаева. В нескольких публикациях в СМИ от 2019 года человек с такими же именем и фамилией указывается как заместитель директора коммунального государственного учреждения (КГУ) «Астана Жастары» акимата столицы.
На сайте столичного акимата сообщается, что проектный офис «Рухани жангыру» создали в целях «координации работы по реализации основных направлений программной статьи Елбасы».
15 апреля УВП акимата столицы заключило договор на общую итоговую сумму в размере 62,6 млн тенге с общественным фондом «КАМЕДА». В качестве способа закупки указан государственный социальный заказ.
В дополнительном соглашении к договору, в графе «дополнительные характеристики», указано, что речь идет о организации и обеспечении функционирования деятельности Центра поддержки гражданских инициатив столицы (ЦПГИ)
На сайте центра говорится, что он был «создан с целью совершенствования механизма взаимодействия государства и НПО в Казахстане, обеспечения большей степени прозрачности грантодающей деятельности».
Председателем правления является Батима Мукина, обучавшаяся по президентской стипендии «Болашак».
«Мукина Батима с 2004 года работала в различных органах системы государственного финансового контроля и аудита Комитета финансового контроля и государственных закупок Министерства финансов РК; главным специалистом, главным экспертом Департамента стратегического анализа и планирования Министерства бюджетного планирования РК; главным экспертом, главным консультантом, заведующей сектором в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета», - сообщается на сайте ЦПГИ.
Последняя новость на сайте — это поздравления Мукиной в честь дня столицы.
14 апреля УВП столичного акимата заключило договор на общую итоговую сумму 258,7 млн тенге с ТОО "Elorda Aqparat”, принадлежащим акимату столицы. Эти деньги направят на «освещение на страницах газеты на государственном языке и официальном языке о деятельности руководства республики и городских исполнительных, представительных органов власти, государственных служб и подразделений; освещение хода реализации Послания Президента Республики Казахстан К. Токаева народу Казахстана; «Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства», «Рухани жангыру». Об этой госзакупке ранее писали в телеграм-канале Ras Aitamyn, который ведут журналисты Багдат Асылбек и Ельнур Алимова.
18 марта УВП акимата столицы и то же ТОО «Elorda Aqparat» заключили договор на более скромную сумму в размере 26 млн тенге, но практически на такие же услуги. «Освещение на страницах газеты на официальном языке о деятельности руководства республики и городских исполнительных, представительных органов власти, государственных служб и подразделений; освещение хода реализации Послания Президента Республики Казахстан К. Токаева народу Казахстана; «Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства», Рухани жангыру Публикация материалов посвященных проведению значимых юбилеев (175-летие А.Кунанбаева, 1150-летие Абу Насра аль-Фараби, 750-летие Золотой Орды и 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне) в печатных СМИ», - сообщается на сайте госзакупок.
10 апреля УВП заключило договор на общую итоговую сумму 114,7 млн тенге с ТОО «Телевидение города Астана». За эти деньги ТОО должно заняться производством и размещением специальных репортажей, ротацией видеороликов и документальных фильмов на республиканском телеканале «о деятельности акимата города Нур-Султан и его структурных подразделений по предотвращению распространения коронавируса». Фактический способ закупки — из одного источника, без конкурса.
В тот же день эти же стороны заключили и другой договор — на сумму 42,2 млн тенге. Эти деньги предназначены на производство и показ информационно-политической программы «Елорда Live». Договор также заключен методом «из одного источника».
7 июля начался прием заявок на «реконструкцию территории и флагштока в г. Нур-Султан». Заказчик — управление охраны окружающей среды и природопользования столицы. Плановая сумма закупки — 1,4 млрд тенге.
10 апреля столичный УВП заключил договоры с двумя ТОО - «Effective Media Liaison» и «Internet Portal Nur» («Интернет портал Нур»). В обоих случаях — на общую итоговую сумму в размере 53,5 млн тенге и путем закупки из одного источника. Первые должны были осуществить «информирование населения о деятельности столичных государственных органов через Интернет-ресурс, освещение реализации отраслевых и региональных программ», вторые - разместить информационные материалы об «актуальных вопросах развития города и социально-экономической, культурной жизни столицы».
44,6 млн тенге — такова общая итоговая сумма, которую получит агентство «Хабар» от УВП акимата столицы, согласно договору, заключенному 13 апреля. Перед «Хабаром» поставили задачу создать тематические сюжеты и видеоролики о мерах по предупреждению распространения коронавируса и соблюдения режима ЧП. Впрочем, судя по нынешней ситуации с коронавирусом, пропаганда сработала не лучшим образом.
6 мая УВП заключает еще одно соглашение с ТОО «Телевидение города Астаны». Общая итоговая сумма договора составила 98,2 млн. тенге. Деньги должны пойти на показ социальных и информационно-аналитических программ. Каких именно — не указано. Способ закупки — из одного источника.
30 июня, когда всплеск заболеваемости коронавирусом был очевиден, а мест в больницах не осталось, УВП заключило последний на сегодня договор — с тем же ТОО «Телевидение г. Астана» на общую итоговую сумму 98,2 млн тенге . Способ закупки — из одного источника, без конкурса.
Эта сумма, согласно перечню закупаемых товаров, должна пойти на производство и показ социальных и информационно-политических программ. Каких конкретно — не уточняется.
10 мая управление общественного здоровья заключило договор на общую итоговую сумму в размере 658,1 млн тенге с ТОО «DT» на закупку одноразовых защитных костюмов в комплекте. Указанная цена за единицу — 7500.
Полтора месяца спустя, 23 июня, президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на онлайн-форуме Biz Birgemiz, пообещал врачам в ближайшее время решить вопрос с защитными костюмами. Впрочем, судя по всему, Токаев говорил о ситуации во всей республике.
Алматы
23 мая управление общественного развития Алматы заключило договор с государственным фондом развития молодежной политики на 60,1 млн тенге. Деньги должны пойти на «услуги по организации деятельности молодежного ресурсного центра «Алматы жастары» в 8 районах города Алматы». Способ закупки — государственный социальный заказ.
25 мая управление комфортной городской среды Алматы заключило договор на общую итоговую сумму 946,6 млн тенге с ТОО «Г.С.Г. Высотник». На эти деньги компания должна благоустроить парк имени 28 гвардейцев панфиловцев. Способ закупки — открытый конкурс. Вчера, 9 июля, Tengrinews сослался на пресс-службу управления комфортной городской среды, в которой заявили, что «в целях оптимизации затрат принято решение внести изменения в проектно-сметную документацию».
«В ходе корректировки исключены такие дорогостоящие работы, как строительство фонтана, детских игровых и спортивных площадок, устройство тротуарной плитки сокращено на 60 процентов. В результате корректировки будут сэкономлены значительные средства», - заявили в управлении.
Управление культуры города 2 июля заключило договор с ТОО «Варди Азия», согласно которому компания должна организовать мероприятие под названием «NUR light 3D mapping show». Общая итоговая сумма — 56,2 млн. Закупку провели способом из одного источника, то есть без конкурса.
126,9 млн тенге составила общая сумма договора по итогам закупки, конкурс по которой проводился в специальном порядке. Стороны — управление культуры алматинского акимата и ТОО «Sheberbuild». Задача — текущий ремонт Дворца республики. На сайте госзакупок указано, что договор заключен 29 мая. Дворец Республики реконструировали в 2011 году.
Кроме того, управление заключило договоры с тремя компаниями — ТОО «Сункар», ТОО «КДК-СТРОЙ» и ТОО «KazMegapolisGroup». Каждое из них должно сделать текущий ремонт трех объектов. Это - «Центральная городская детская библиотека им. И.А. Крылова», «Массовая библиотека-филиал №4» и «Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова». Если сложить общие итоговые суммы, которые указаны на сайте госзакупок, то получится 120,9 млн тенге. Все эти договоры заключили в июне через конкурс с применением специального порядка.
10 июня управление культуры заключило договор на ремонт как минимум еще трех библиотек — №29, №6 и №26. Общая итоговая сумма — 63,5 млн. Конкурс также проводился с применением особого порядка, поставщиком указано ТОО «Power Engineering Group».
Управление зеленой экономики 7 июля заключило договор с ТОО «Tolagai-2050» на общую итоговую сумму 721,2 млн. Конкурс проводился с применением специального порядка, его цель — реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак.
Договор на общую итоговую сумму 3,9 млрд — таков итог государственной закупки, которая проводилась с применением специального порядка и закончилась подписанием договора между управление зеленой экономики и ТОО «Фирма Акназар». Цель — реконструкция участка водоохраной полосы и русла реки Есентай, участок от водоотделителя до улицы Жамакаева Медеуского района города Алматы.
Наконец, аппарат акима Алматы 28 апреля заключил договор на общую итоговую сумму 239 млн с ТОО «Колганат Курылыс». В перечне закупаемых товаров указано, что от компании требуется сделать капитальный ремонт здания городского сборного пункта.
Регионы
Акиматы любят тратить деньги на пропаганду, даже во время пандемии, причем эта пропаганда часто направлена не на борьбу с коронавирусом и его последствиями. Например, управление внутренней политики и по делам религий города Шымкент 2 июня заключило договор с агентством «Хабар» на 26,5 млн тенге, согласно которому поставщик должен подготовить специальные репортажи о праздновании «1150-летия аль-Фараби и 175-летия Абая в Шымкенте, мероприятий в рамках Года культурной столицы СНГ в 2020 году, реализации социальных реформ в Шымкенте, социально-экономическом развитии города, развитии здравоохранения, культуры, спорта, туризма. Подготовка и трансляция программ по реализации в Шымкенте государственной молодежной политики, профилактике среди молодежи курения, наркомании, алкоголизма, предупреждении правонарушений и преступлений». Договор заключен из одного источника по несостоявшимся закупкам.
4 мая управление внутренней политики и по делам религий заключило договор с ТОО «Рекламное агентство April» на общую итоговую сумму 42,4 млн тенге. Эти деньги, согласно договору, должны пойти на «информационно - агитационные услуги через наглядно — пропагандические (так написано в тексте - V) средства по реализаций социальной политики в различных направлениях и направлениях жизнедеятельности города Шымкента».
Еще один примечательный договор управление заключило с общественным объединением «Молодежная организация Жалын». «Подготовка и демонстрация комплекса специальных мероприятий и программ направленных на реализацию одной из 7 программ президента Республики Казахстана по борьбе с коррупцей, в антикоррупционном проектном офисе «Шымкент-Адалдык Аланы»», - таково краткое содержание договора, который стороны заключили 18 мая. Общая итоговая сумма договора — 29,9 млн.
Аппарат акима Туркестанской области, в свою очередь, только в период с 29 мая по 25 июня заключил через государственные закупки договоры на сумму не менее 390 млн тенге. В основном — либо путем прямого заключения договора, либо через конкурс с применением специального порядка.
Управление внутренней политики Жамбылской области 27 июня заключило договор с ИП Канашева на общую итоговую сумму 8,5 млн. Поставщик должен предоставить «услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий».
Отдел внутренней политики города Тараз 27 мая заключил договор с АО «Республиканская телерадиокорпорация Казахстан» на общую итоговую сумму 7,1 млн тенге. В дополнительных характеристиках говорится, что речь идет о проведении государственной информационной политики.
В другой части страны, в Карагандинской области, аппарат акима 11 мая заключил договор на общую итоговую сумму в размере 44,6 млн тенге с ТОО «Gorus». Цель — приобретение комплекта оборудования для оснащения зала проведения селекторных совещаний. Закупку провели через аукцион.
1 апреля аппарат акима Карагандинской области заключил договор ТОО «Центр информационных систем WTO». Общая итоговая сумма составила 23,2 млн. Поставщик должен предоставить услуги «по размещению, системно-техническому обслуживанию аппаратно-программных средств (сервера и коммуникационное оборудование) и администрированию серверного центра «Электронный акимат» Карагандинской области».
Впрочем, эти услуги могли приобрести для проведения онлайн-мероприятий, ставших актуальными с введением режима ЧП и первого карантина.
То же самое сложнее сказать о закупке управления строительства акимата Карагандинской области от 2 июня. В регионе, где ситуация с COVID-19 одна из самых плачевных в стране, власти заключили договор на общую итоговую сумму в размере 123,8 млн тенге с ТОО «Астанастройэнерго». Деньги должны пойти на строительство пристройки к зданию жезказганского историко-археологического музея.
Закупка аппарата акима Павлодарской области напрямую касается ситуации с COVID-19. Однако речь в договоре от 2 июля, которое заказчик заключил с компанией NeoPlast, идет не о медицинском оборудовании или увеличении мест в больницах, а о металлических турникетах шириной два метра «для ограждения подъездов карантинных домов». Общая итоговая сумма — 14,2 млн.
С начала июня управление внутренней политики акимата Восточно-Казахстанской области заключило договоры с рядом СМИ, среди которых - «Хабар», ТОО «Телевидение г. Астана», национальный филиал Межгосударственной телерадиокомпании «Мир», «31 канал», «Евразия+ОРТ». В общей сложности СМИ получат порядка 70 млн тенге. Среди тем, которые должны осветить за эти деньги телеканалы, - видеосюжеты о ходе реализации госпрограмм, о молодежной политике, о развитии приграничных территорий, об общественно-значимых мероприятиях региона, а также «по основным тематическим направлениям государственной информационной политики на 2020 год».
Управление внутренней политики Северо-Казахстанской области тоже тратило миллионы тенге на СМИ. Один из ярких примеров — договор, заключенный 14 мая, общая итоговая сумма которого составила 93,9 млн тенге. Эти деньги пойдут на «проведение государственной политики». Поставщик — ТОО «Муниципальный телерадиоканал акимата Северо-Казахстанской области».
Аналогичное управление в Костанайской области 11 июня заключило договор с ТОО «Зеленое яблоко» на общую итоговую сумму 18,4 млн тенге. Эти деньги также выделили на государственную информационную политику.