Проблемы с нехваткой средств защиты для врачей правительство решит в ближайшее время – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признал, что из-за повторной вспышки коронавирусной инфекции отечественным медикам не хватает средств индивидуальной защиты. Но эту проблемы правительство решит в ближайшее время, пообещал он во вторник в ходе онлайн-форума «Biz Birgemiz».

«Врачи, медсестры, санитары, работники скорой медицинской помощи – самая большая нагрузка в борьбе с эпидемией легла на ваши плечи. Каждый день вы демонстрируете стране свою силу духа, несгибаемость и мужество…. Порой вы совершаете подвиги вопреки обстоятельствам. В условиях повторной вспышки пандемии, нарастания ее масштабов, вам приходится сталкиваться с нехваткой защитных костюмов, нужных препаратов, больничных коек, другими трудностями. Эти проблемы мы решим в самое ближайшее время. Правительство имеет четкое поручение – срочно выправить данную ситуацию», - заявил Токаев.

Президент отметил, что в Казахстане на 100 тыс. граждан чуть больше 80 заболевших, а это «средний показатель согласно мировой статистике».

«Не очень плохой, но и не самый лучший», - подчеркнул глава государства.

Он заверил, что все внимательно следят за статистикой, но зачастую забывают о статистике выздоровлений.

«Около половины заболевших получают качественное, эффективное лечение, и это ваша заслуга – показатель вашей работы. Уверен, абсолютное большинство заболевших успешно излечатся от коронавируса», - обратился к медикам Токаев.

Вместе с тем, напомнил глава государства, распространение коронавируса в мире приобретает «угрожающие масштабы».

«Наша страна – не единственная, которая подверглась коронавирусной атаке. После отмены режима ЧП мы расслабились, это надо признать. Некоторые граждане и государственные служащие подумали, что опасная фаза уже позади, уже пройдена. Произошла недооценка рисков, перестали соблюдать медицинские правила и предписания. Отдельные граждане стали верить слухам об отсутствии болезни, как таковой. Но COVID-19 по-прежнему представляет серьезную угрозу. Поэтому правительство вновь усилило карантинные меры», - сказал Токаев, отметив при этом, что это «не повод для упаднических настроений, для депрессии», так как мы «должны продолжать жить полной жизнью».

«По всему миру люди делятся историями о том, как на карантине они укрепили близость со своей семьей, стали больше времени посвящать детям, их проблемам и переживаниям. Художники, музыканты, писатели, поэты говорят, что во время карантина продуктивно занимались творчеством. Другими словами, даже из самой плохой ситуации нужно уметь извлекать пользу. В каждом кризисе существует новая возможность. Мы все вместе обязательно преодолеем этот кризис. Выйдем из него окрепшие духом, с новым взглядом на вопросы мироздания. Главное, нужно верить в то, что это непростое испытание мы преодолеем, победим», - резюмировал президент.