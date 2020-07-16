«Развертывание миллиона коек и закуп миллиона тестов не очень эффективны»

— В чем основные причины нынешнего коллапса в системе здравоохранения? К этому привели системные ошибки, которые совершались на протяжении десятилетий по всем направлениям: эпидслужба, первичная медико-санитарная помощь и т.д.?

— Первое: развалена инфекционная служба, в частности, больничный фонд. Больницы устаревшие. Даже в столице, например, взрослая инфекционная больница 70-х годов постройки. Второе: тарифы, по которым государство оплачивает инфекционную помощь, устаревшие, и составляют равную сумму за любой диагноз — от скарлатины до конго-крымской геморрагической лихорадки. Единый тариф на все инфекции говорит о том, что этот вопрос никогда не обсчитывался и никого не интересовал. При том, что давно все остальные направления переведены на адекватные тарифы, отражающие затраты медицинских организаций (клинико-затратные группы). Третий момент: реформы министерства здравоохранения последних лет были направлены на объединение разных больниц, при том, что СанПиНы не были приведены в соответствие этой реформе, то есть объединение было произведено формально и к тому же без поддержки медицинского сообщества. Есть примеры объединения инфекционных больниц с онкодиспансерами, при том, что никакой связи между этими объектами нет. Для скоординированного ответа, особенно в условиях эпидемии, должна быть единая служба. Точно так же как и онкологическая служба должна быть центральная, единая, потому что мы еще не научились на высоком уровне лечить онкологию. Таким образом, Минздрав проводил формальные реформы «как на западе», без соответствия нашим реалиям.

Дальше по системным моментам: в больницах у нас очень слабое обеспечение кислородом, неважно, это инфекционные больницы или многопрофильные. Кислород в какой-то мере есть в новых больницах, которых по Казахстану не так уж много, но и там неполноценная система обеспечения кислородом.

Следующее: систематическое пренебрежение вопросом обеспечения средствами индивидуальной защиты. Я принимал участие в разработке государственных тарифов и знаю, что отдельно СИЗ никогда не закладывались. По факту они закупались в объемах намного ниже формальных требований санитарно-эпидемиологической службы. Ведь если тарифом в явном виде что-то не предусмотрено, то у больницы просто не хватит средств на этот закуп. Поэтому поставок СИЗ как местного, таки зарубежного производства в достаточной степени не было, налаженных каналов тоже. А когда началась эпидемия, вопрос этот взорвался, пришлось изобретать новые каналы в условиях, когда весь мир старался тоже урвать объемы.

Ещё одна систематическая ошибка: СЭС превратилась в надзорный орган. Эпидемиологические отделы СЭС были просто непривлекательны для работы, престижно было заниматься надзором.

В части нормативно-правовых актов в законодательстве, которое регламентирует работу здравоохранения при ЧП, полно несоответствий, пробелов и т.д. Мы в Med Invest First сейчас занимаемся этим вопросом, и к осени представим детальные рекомендации по совершенствованию законодательства. Соответственно, когда нет законодательной основы, то, например, не получается оперативно ввозить партии лекарств, медицинские изделия и регистрировать их. Люди, принимающие решения, не могут выйти за рамки законодательства, поэтому всё тормозится.