Токаев поручил уволить руководство фонда медстрахования и «СК-Фармация»

В пятницу в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев поручил уволить руководство фонда социального медицинского страхования и «СК-Фармация», а также провести расследование и наказать виновных, которые попытались получить выгоду во время эпидемии.

«Нужно провести расследование, всех виновных в возникших трудностях привлечь к ответственности. Руководителей ФОМС и «СК-Фармация» уволить и есть необходимость провести следствие», - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что «желающих получить выгоду таким способом во время эпидемии необходимо привлечь к строгой ответственности».

«После моего поручения работа в этом направлении уже началась. Его нужно довести до конца. Потому что это в конечном итоге вопрос национальной безопасности», - сказал глава государства.

Также он отметил необходимость решить вопрос обеспечения компании «СК-Фармация» квалифицированными специалистами.

«Настало время наладить производство многих видов лекарств и медицинских изделий в Казахстане. До какого времени мы будем зависеть от импортных лекарств? Где наша гордость?», - возмутился Токаев.