Дислексия - «проблема троечника»

В век информационных технологий, когда важным фактором является точность приема и передачи информации, ошибка или опечатка стоят дорого. Сотруднику, про которого известно, что он гарантированно может ошибиться или не успеть, руководство старается не поручать ответственных заданий. А лучше вообще не брать таких в компанию. Так происходит исключение из рабочего коллектива. Поэтому дислексики стараются лишний раз не упоминать о своем диагнозе и скрывать его при устройстве на работу. И каждый раз извиняться за ошибку, очитку или опечатку. Извиняться, извиняться, извиняться.

Но бывают и минуты триумфа. Когда человек держит в руках диплом о высшем образовании, или защищенную диссертацию, или вышедшую из типографии книгу, в голове у него загорается лампочка “Я доказал! Я не дурак! Я смог!”. Дислексики каждый день живут в режиме этого доказательства.

Троечники

Во всем мире образовательный процесс строится вокруг показателей успеваемости. Например, при планировании образовательной программы преподавателю необходимо ориентироваться на среднюю скорость усвоения материала детьми или студентами для того, чтобы планировать необходимое количество уроков и аттестацию. Отсюда возникла идея нормативов скорости чтения. Именно сдача этих нормативов становится для многих учителей и родителей точкой входа в проблематику дислексии. Когда выясняется, что ученик никак не может выполнить норматив, делает одни и те же ошибки при чтении, начинает нервничать и тем самым ухудшает показатели. Учителя начинают бить тревогу — отстающий в классе! Родители вкладывают еще больше усилий в подготовку домашних заданий и, как правило, впустую.

Вместо того чтобы обратиться за консультацией к специалисту, взрослые зачастую ограничиваются ценными советами. Самый популярный звучит так: “Пусть ребенок побольше читает — тогда и скорость чтения повысится и зрительная память подключится, будет запоминать как пишутся слова”. Надо ли говорить, что этот совет в случае с дислексиками совсем не срабатывает.

Основой международных рекомендаций о том, как работать и как оценивать дислексиков является документ, разработанный Британской ассоциация дислексии (подробнее об этом читайте в материале Vласти). Для того чтобы приблизить процесс обучения дислексика к стандартам образования, таким детям нужно не так уж много — давать чуть больше времени на выполнение заданий, по возможности заменить письменные контрольные устной формой отчетности, при раздаче учебного материала делать шрифт чуть больше. Это не очень сложные рекомендации, но без специальной графы “гандикап” в преподавательской отчетности эту форму инклюзии внедрить в школы очень тяжело. Происходит это отчасти потому, что даже если с таким ребенком совсем не заниматься, он будет успевать по многим предметам на нормальные оценки, скорее всего на “тройки” — дислексия не означает снижения интеллекта, и проблемы в обучении со временем так или иначе компенсируются. Хотите найти в классе дислексика — ищите его среди троечников.

О них никто не знает

Несмотря на то, что дислексия — не такая уж редкая генетическая особенность (по данным Британской ассоциация дислексии, она проявляется примерно в десяти процентах популяции), вопрос об инклюзии таких детей в систему образования во многих странах даже не поднимается. Например, в Азербайджане общество просто не информировано о проблемах дислексии. Простой опрос на улицах Баку показывает, что люди ни с чем не могут проассоциировать слово “дислексия” (подробнее об этом читайте в материале Mейдан ТВ).