«Надо сейчас принимать меры, чтобы осенью не было наслоения инфекций»

— А обычно в среднем сколько человек к вам обращается?

— Ежегодно до 15 тысяч.

— Кому показана вакцинация от клещевого энцефалита?

— Людям, выезжающим для работы в эндемичные зоны по клещевому энцефалиту и населению, проживающему на эндемичной территории. Если вас укусил клещ, вы можете получить экстренную профилактику в виде иммуноглобулина против клещевого энцефалита, то есть, готовые антитела вводятся в организм и уже он, имея антитела против энцефалита, может бороться против этой инфекции.

— Прививки хватает примерно на три года?

— Да, это не на всю жизнь, нужно прививаться каждые три года.

— В прошлом году мы делали материал, в котором затрагивался вопрос того, что в городах стало намного больше укусов клещей, особенно в Алматы. Людей кусают даже в парках, в собственных домах и квартирах.

— Да, это так. Раньше в горах паслись в основном домашние животные. В безлюдных местах клещи питаются кровью животных. Сейчас сократилось количество домашнего скота, люди стали жить в дачных массивах. Поэтому клещи в поисках еды спускаются в населенные пункты, это естественный процесс. В прошлом году было зарегистрировано очень много укусов, даже в парках Алматы.

— Сколько было зарегистрировано именно укусов энцефалитных клещей?

— В прошлом году в стране было 20 случаев, в этом году идет снижение примерно на 20%. Хочу напомнить, что энцефалит очень тяжелое заболевание, часто оно заканчивается летальностью или инвалидностью. Если вы получили укус в горах, в зонах отдыха или где-то еще, нужно немедленно обратиться в поликлинику по месту жительства и получить экстренную профилактику.

— Многие с опаской говорят о грядущей осени, что наслоение сезонных вирусных заболеваний с коронавирусом может иметь неприятные последствия. Что вы об этом думаете?

— У каждой инфекции есть своя сезонность, своя эпидемиологическая характеристика. Ближе к осени начинается сезон ОРВИ, кори, коклюша, и никто не гарантирует, что их не будет. Надо сейчас принимать меры, чтобы не было наслоения этих инфекций. Хочу призвать получать все плановые вакцины, которые есть в нашем национальном календаре иммунизации. Проводить профилактическую работу против инфекций – закаливание организма, повышение иммунитета и т.д.

— Вы заговорили о кори. В прошлом году у нас была вспышка этой болезни. Какая сейчас ситуация?

— С ноября 2018 года в стране было осложнение по заболеваемости корью. Высокая заболеваемость держалась во всех регионах почти два года. В связи с карантинными мероприятиями произошло разобщение людей, и мы сейчас наблюдаем снижение заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в 2019 году за 6 месяцев было зарегистрировано около 10 000 случаев кори, то в этом году за такой же период – 3200. В основном болели дети в возрасте до одного года, — их еще не успели привить против кори, потому что первую вакцину от этой болезни ребенок получает в год. Высокий уровень заражения был связан с тем, что дети с родителями посещали людные места, тои, ТРЦ, базары и т.д., контактировали с больными корью, в итоге мы получили больше количество заболевших среди детей и тех, кому больше 25 лет. У нас была такая ситуация до карантина, сейчас идет хорошее снижение. Но в связи с карантином с конца марта до 11 мая в Казахстане временно приостановили плановую вакцинацию, потому что был режим чрезвычайного положения. За это время мы немножко снизили охват вакцинации против кори и других вакциноуправляемых инфекций. Потом постановлением главного санитарного врача было объявлено, что с 11 мая проведение вакцинирования возобновлено. Хочу отметить, что некоторые казахстанцы до сих пор боятся выходить на улицу с маленькими детьми, опасаются ходить в поликлинику и поэтому дети не получили плановые прививки. Это опасно тем, что малыши, не получившие вакцинацию, при выходе из самоизоляции и при контакте с больным или переносчиком могут заболеть. Сейчас в поликлиниках все устроено так, чтобы дети, идущие на плановую вакцинацию, не контактировали с другими людьми.