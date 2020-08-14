Елена Хегай, врач: «К нам приходит много жертв перелечивания»

Асель Мусабекова: Учитывая такое разнообразие возможных последствий коронавируса, неудивительно, что чувство тревоги может возникать даже у пациентов, которые переболели относительно легко. Нужно ли переболевшим контролировать какие-либо показатели крови или сделать другие анализы для того, чтобы понять, будут ли у них подобные долгосрочные последствия?

Елена Хегай: Как врач и клиницист, я ориентируюсь в первую очередь на общее состояние пациента, на то, как он чувствует себя на данный момент и на его конкретные жалобы. Это значит, что список обследований будет зависеть от того, какие симптомы присутствуют . Если он чувствует себя хорошо и нет факторов риска, то в большинстве случаев никакого дополнительного обследования не требуется. Мы объясняем пациентам, что это новый вирус, человечество встретилось с ним впервые. Именно с этим отчасти связано то, что первичные симптомы сохраняются достаточно долго, дольше, чем, к примеру, при обычной простуде. Средняя продолжительность острого периода - две недели. А затем идет период восстановления, когда организм, который затратил колоссальные усилия на борьбу с вирусом, должен восстановиться. А значит, какое-то время, до нескольких месяцев, может сохраняться слабость, потливость, утомляемость, повышенная температура. Важно отметить, что во всем мире температура 37-37.2 считается нормальной, то есть это не повышенная температура. Мы во время бесплатных онлайн консультаций как раз наблюдаем сейчас много пациентов с остаточными симптомами. И конечно, мы всем советуем вести дневник симптомов, чтобы отслеживать состояние в динамике. Если пациент в среднем чувствует себя неплохо и в динамике есть улучшение, я не вижу нужды отправлять его на дополнительные обследования.

А. М.: А если есть ухудшение?

Е. Х.: Если есть конкретные жалобы, назначение будет зависеть от наличия хронических болезней и факторов риска, и от самих симптомов. Что мы видим на практике? Пациенты с хроническими заболеваниями находятся в тревожном состоянии из-за коронавируса и просят дополнительные обследования, но на деле они не контролируют, скажем, давление и сахар. У нас пациенты, если честно, очень недисциплинированные: гипертоники не принимают таблетки от давления, диабетики едят сладкое и не пьют таблетки. Давление 200/100 и повышенные показатели сахара не столько волнуют наших пациентов, как коронавирус. Хронические болезни могут как раз-таки выстрелить в самое неподходящее время инфарктом, инсультом и другими осложнениями.

А.М.: Это также усугубляется тем, что система перегружена, а значит, плановые обследования отложены, и нагрузка на врачей увеличена.

Е. Х.: Да, сейчас самое время понять, что ответственность за наше здоровье лежит в первую очередь на нас самих. Сознательных граждан, к сожалению, меньшинство. Большинство обращается к врачам в последний момент. Это также связано с тем, что у нас система первичного звена, институт семейной медицины, которые работают во всем мире, практически не развиты. Мои коллеги в Европе в 40-летнем возрасте наблюдаются у того же врача, что лечил их в детстве. У нас множество врачей разных специальностей наблюдают одного пациента, но между ними нет никакой связи.