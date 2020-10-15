Кто украл Аскара Азатбека?

Десятилетия спустя дочь Мамыркана Курманалиева Гаухар Курманалиева рассказывает историю своей семьи, держа в руках портрет Аскара Азатбека, своего родственника, одного из потомков тех, кто не ушел с ее отцом, а остался в Синцзяне.

«После распада СССР начали потихоньку искать родственников, ездили к ним в Китай, они к нам приезжали. С Аскаром познакомилась в 2012 году, начали общаться. Он жизнерадостный человек. Сейчас в Китае говорят, что он намаз читал (по многочисленным свидетельствам, религиозность может стать причиной репрессий со стороны компартии Китая – V), но он намаз никогда не читал, он светский человек был. В 2016 году он выехал сюда, подал заявление, хотел вернуться на родину. В 2017 году он получил гражданство. А его жена и двое детей остались там. Он как раз планировал их перевезти сюда, в Казахстан».

Его планы не осуществились. Три года назад, когда Курманалиева была в Жаркенте у родственников, Аскар Азатбек решил съездить на казахстанскую часть Хоргоса; по словам Курманалиевой, ради отдыха.

«Он собирался ехать в Хоргос с товарищем. Я сказала, чтобы они сначала поели. Он ответил, что давайте лучше в четыре часа поедим, когда приедем. А вы манты, говорит, с тыквой приготовьте, и чтобы мяса побольше», - вспоминает Курманалиева.

В четыре часа дня, когда манты с тыквой были готовы, Аскар Азатбек еще не приехал.

«Моей сестре позвонил его товарищ, с которым он уехал. У него голос дрожал. Он сказал: «Только что мы стояли, хотели уже обратно ехать, были на нашей территории, там, где беркута памятник, и тут на машине подъехали четверо в гражданской форме, начали документы проверять». Его друг, он давно в Казахстан переехал, показал паспорт. Потом Аскар без всякой задней мысли тоже достал паспорт. Ему говорят: у тебя прописка до сих пор китайская. Он удивился: как? У него же гражданство Казахстана. Но они его скрутили, затолкали в машину и увезли. Друг рядом на земле лежал. Он боится. После этого он исчез. Один-два раза он давал интервью, а теперь не знаем, что с ним», - говорит Курманалиева.

«7 декабря три года будет, как мы его не видели», - говорит Курманалиева.