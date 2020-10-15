Кто украл Аскара Азатбека?

В 1956 году двадцатилетний Мамыркан Курманалиев вместе с родителями и младшим братом переехал из Синцзяня в Казахстан, который тогда был частью СССР. К тому моменту казахи уже пережили несколько волн миграции из Китая, которые были связаны с неравной борьбой за самоопределение. В период с 1930-х по 1960-е годы из Китая в другие страны, в основном Турцию, мигрировали тысячи казахов.
Десятилетия спустя дочь Мамыркана Курманалиева Гаухар Курманалиева рассказывает историю своей семьи, держа в руках портрет Аскара Азатбека, своего родственника, одного из потомков тех, кто не ушел с ее отцом, а остался в Синцзяне.
«После распада СССР начали потихоньку искать родственников, ездили к ним в Китай, они к нам приезжали. С Аскаром познакомилась в 2012 году, начали общаться. Он жизнерадостный человек. Сейчас в Китае говорят, что он намаз читал (по многочисленным свидетельствам, религиозность может стать причиной репрессий со стороны компартии Китая – V), но он намаз никогда не читал, он светский человек был. В 2016 году он выехал сюда, подал заявление, хотел вернуться на родину. В 2017 году он получил гражданство. А его жена и двое детей остались там. Он как раз планировал их перевезти сюда, в Казахстан».
Его планы не осуществились. Три года назад, когда Курманалиева была в Жаркенте у родственников, Аскар Азатбек решил съездить на казахстанскую часть Хоргоса; по словам Курманалиевой, ради отдыха.
«Он собирался ехать в Хоргос с товарищем. Я сказала, чтобы они сначала поели. Он ответил, что давайте лучше в четыре часа поедим, когда приедем. А вы манты, говорит, с тыквой приготовьте, и чтобы мяса побольше», - вспоминает Курманалиева.
В четыре часа дня, когда манты с тыквой были готовы, Аскар Азатбек еще не приехал.
«Моей сестре позвонил его товарищ, с которым он уехал. У него голос дрожал. Он сказал: «Только что мы стояли, хотели уже обратно ехать, были на нашей территории, там, где беркута памятник, и тут на машине подъехали четверо в гражданской форме, начали документы проверять». Его друг, он давно в Казахстан переехал, показал паспорт. Потом Аскар без всякой задней мысли тоже достал паспорт. Ему говорят: у тебя прописка до сих пор китайская. Он удивился: как? У него же гражданство Казахстана. Но они его скрутили, затолкали в машину и увезли. Друг рядом на земле лежал. Он боится. После этого он исчез. Один-два раза он давал интервью, а теперь не знаем, что с ним», - говорит Курманалиева.
«7 декабря три года будет, как мы его не видели», - говорит Курманалиева.
Как искали Аскара Азатбека?
В тот же день казахстанские родственники Азатбека обратились в полицию Жаркента.
«Они сказали, что сегодня не могут принять заявление, завтра приходите. Мы написали заявление, и поехали в Хоргос. Там камеры не работали, ничего не докажешь. Мы были со следователем из РУВД, военные следователи еще были. Через полтора месяца Жаркентское РУВД дало ответ, - вспоминает Курманалиева. - Они писали запрос в Китай. Им ответили. Там было сказано, что Аскар находится в Китае, в Хоргосе, что он гражданин Китая. Но и Казахстана. Но так же не бывает! Ему не могли дать гражданство Казахстана, если бы он не отказался от китайского. Если бы китайский консул ему не поставил печать, что он не гражданин Китая, он бы не получил казахстанский паспорт».
Активист организации «Нағыз Атажұрт Еріктілері», защищающей права казахов из Китая, Бекзат Максутхан рассказал Vласти, что Аскар Азатбек - не единственный гражданин Казахстана, оказавшийся в «лагере перевоспитания» или тюрьме.
«Каждое гражданство подписывается президентом. Есть много людей, гражданство которых подписано президентом, но еще не получили удостоверение личности. По закону они наши граждане после того, как их (указ о включении в гражданство Казахстана - V) подписал президент. Таких граждан много. Например, Зейнолла Ракыжан, отец Галым Ракыжана (оператор в «Нағыз Атажұрт Еріктілері»), был арестован в 2004 году как «шпион». Его оклеветали. Он не был шпионом. Занимался мелкой торговлей. С 2004 года прошло 16 лет. Он провел 14 лет из 16 лет в тюрьме, год провел в лагере, а сейчас уже год, как под домашним арестом. То есть он не видел свою семью 16 лет. Его гражданство было подписано президентом и издан приказ. Если он приедет, он может в любой момент обратиться в миграционную службу и получить гражданство. Но он не успел. Однако по закону он гражданин Казахстана», - сказал Максутхан.
По его словам, «есть и те, по кому уже вышел приказ на получение гражданства Казахстана, но они пока на руки не получили удостоверение личности и поехали в Китай с видом на жительство».
«Они думали, что получат [удостоверение], когда вернутся обратно, но так и не смогли вернуться», - добавил Максутхан.
«Я лично знаю 5-10 таких людей, у которых уже было гражданство, и они отсидели в лагере, а потом вернулись в Казахстан», - заявил Vласти Евгений Бунин, активист и автор сайта Shahit.biz, на котором собрано множество историй тюрок и мусульман Синьцзяня, подвергшихся репрессиям.
Еще один активист «Нағыз Атажұрт Еріктілері», Серикжан Билаш, тоже рассказал Vласти о подобных случаях.
«Первый из них – Омирбек Бекали, который находился в заключении в Китае 8 месяцев, несмотря на то, что около десяти лет назад он получил казахстанское гражданство и снялся с регистрации в Китае, - сказал Билаш Vласти. - Его жена пришла к нам и пожаловалась. По ее просьбе мы передали это дело международным организациям. Одним словом, китайские власти освободили Омирбека Бекали из-за информационного шума. После обнародования информации, специальные люди из паспортно-визовой службы Республики Казахстан, то есть из министерства иностранных дел Казахстана несколько раз встретились с Омирбеком Бекали в тюрьме. Таким образом, Бекали наконец-то вышел на свободу».
«Вторая - Гульбахар Желилова, гражданка Казахстана, которая родилась и выросла в Казахстане, по национальности уйгурка. Она уроженка Алматинской области. Женщину обманом заставили приехать в Урумчи. Она занималась торговлей, не имела никакого отношения к религии. Ее арестовали по дороге в Урумчи. Я не знаю точно, сколько она там пробыла, может, года полтора. Ее арестовали и заключили в тюрьму без видимой причины. Затем ее отпустили, выдали билет, вернули казахстанский паспорт и велели лететь в Алматы. Позже, возможно, компетентные органы Казахстана сказали женщине заткнуться, и она уехала в Турцию. Так же и Омирбек Бекали забрал жену и уехал в Турцию», - говорит Билаш.
Еще один пример – история Аманжана Сеита, который, по словам Билаша, также является гражданином Казахстана. «Аманжан Сеит вернулся в Казахстан 20 лет назад и получил гражданство, был задержан во время поездки в Пекин, - говорит Серикжан Билаш. - Учился в Казахско-Турецком университете в Туркестане. Он также обратился в посольство Казахстана. «Китайцы сказали мне вернуться в мой родной город Тарбагатай, но я гражданин Казахстана», - сказал он. Посольство Казахстана ему не помогло. Его насильно доставили в Синьцзян. Позже выпустили из тюрьмы».
В чем обвинили Аскара Азатбека?
В распоряжении Vласти есть нотариально-заверенный перевод приговора Народного суда высшей степени Синцзянь-Уйгурского автономного округа Китая. Из документа следует, что Азатбека обвинили в шпионаже и мошенничестве. Якобы в январе 2015 года он познакомился с крупным чиновником паспортно-визовой службы Казахстана (имя не приводится из-за подозрений в необъективности суда и приговора - V) в отеле «Мустанг» в Урумчи. После этого Аскар Азатбек якобы «много раз обращался к нему по вопросу оформления визы в Казахстан для себя, своей семьи и друзей».
В приговоре указывается со ссылкой на якобы показания самого Азатбека, что чиновник три раза приезжал в Или и якобы спрашивал о четырех вещах. «Первое, есть ли другие водохранилища кроме Чжаосу, Гонлю и Текеса и кто их построил. Во-вторых, кто построил водохранилище Капчихай. Третий вопрос — есть ли водохранилище вверх по течению от Налати в Кунесе. И четвертый вопрос — спрашивал у меня о сотрудниках Управления безопасности. Я отвез его на водохранилище Сумтас (водохранилище Ахкияз), водохранилище Коксу, водохранилище Капчихай, водохранилища, ландшафты, сооружения, плотину и т. д. Когда Данияр впервые спросил меня о водохранилищах и сфотографировал водохранилище Капчихай на свой мобильный телефон, спросил о состоянии загрязнения и расспрашивал о некоторых людях, я усомнился в его личности дипломата», - эти слова в тексте приговора приписывают Аскару Азатбеку.
Суд состоялся в 2018 году, Азатбека приговорили к 20 годам тюрьмы. По словам Гаухар Курманалиевой, до этого он девять месяцев провел в так называемом «лагере перевоспитания», узникам которых, по многочисленным свидетельствам жертв, насаждают идеологию Коммунистической партии Китая – единственной в стране.
Британский журналист нескольких крупных международных информагентств Крис Риклтон, немало писавший на тему «лагерей перевоспитания» в Синцзяне, рассказал Vласти, что отправлял запросы в госорганы по поводу судьбы Аскара Азатбека. Среди прочего, журналиста заинтересовала личность того чиновника из паспортно-визового контроля Казахстана, речь о котором идет в приговоре.
«Мы отправили запросы и представителям МИДа в Казахстане, и представителям МИда в Синцзяне, - говорит Риклтон. - Мы также отправили запрос в КНБ по поводу этого дела, так как идет речь, что представитель казахского МИДа в Синьцзяне тогдашний, что он был на самом деле агент КНБ. Об этом речь шла в судебном документе по делу Азатбека. Поэтому мы отправили туда (в КНБ - V) вопросы. Но ответ еще не получили», - сообщил Риклтон.
«Надо иметь в виду, что, наверное, большинство людей, которых там в последние годы судят по уголовным статьям – это в основном невиновные люди. Это такие же репрессии, как с лагерями, но уже через формальную, легальную систему. Но фактически это те же репрессии. Иногда да, человек в чем-то виноват, но в большинстве - это невиновные люди», - прокомментировал историю Евгений Бунин.
Он подчеркнул, что приговор по делу Аскара Азатбека кажется ему подозрительным. «В приговоре все страницы, которые относятся к обвинению в мошенничестве, отсутствуют. Я к этому отношусь немного подозрительно, потому что его ведь обвиняли по двум статьям. Меня волнует, что мы ничего не знаем про доказательства якобы мошенничества. Мне кажется, что что-то от нас скрывают. В любом случае, для меня это жертва, потому что давать 20 лет за то, за что дали ему, это слишком. Кроме того, человека схватили на границе, когда он был вне Китая. Странный случай, непростой и довольно уникальный», - считает Бунин.
«Можно еще вспомнить одного китайца Джан Хай Тао, его посадили в 2015, тоже за шпионаж, потому что он открыто критиковал политику в Синьцзяне – еще до того, как массово начали появляться эти лагеря. Он давал интервью Radio Free Asia. Его за это осудили и дали 19 лет. Он сейчас сидит в тюрьме в уезде Аксу», - говорит исследователь.
«Наши должны защищать его, у него же паспорт Казахстана!»
7 февраля этого года Гаухар Курманалиева получила ответ из казахстанского МИДа:
«Департамент консульской службы МИД РК рассматривая вашу жалобу по делу вашего родственника А. Азатбека , который был задержан 7 декабря 2017 года со стороны правоохранительными органами КНР в Международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос», информирует вас о следующем:
По сообщению посольства Казахстана в Пекине, 4 января 2018 г. гражданин Китая Аскар Азатбек был задержан правоохранительными органами Китая за нарушение «Закона о китайском гражданстве» (двойное гражданство) и находится под следствием.
Согласно Закону «О гражданстве Республики Казахстан» Аскар Азатбек получил гражданство Республики Казахстан в октябре 2017 года. Он отказался от гражданства Китайской Народной Республики 27 сентября 2017 года через посольство Китая в Казахстане, и посольство Китая поставило в его паспорте отметку «аннулировано».
В связи с этим 15 января 2018 года министерство направило в МИД Китая ноту, в соответствии с положениями Соглашения о взаимной правовой помощи между Казахстаном и Китаем, рассматривая вопрос Азатбека и договариваясь о встрече казахстанского консула с этим лицом.
Однако, поскольку китайская сторона не ответила на эту ноту, министерство обратилось в посольство Китая в Казахстане с просьбой организовать встречу казахстанского консула с А. Азатбеком и вернуть его в Казахстан в 2018 году. 6 декабря он отправил еще одну ноту. С китайской стороны ответа пока нет.
Согласно информации, указанной в вашем заявлении, Казахстанская сторона не получала информации от китайских судебных органов о том, что Азатбек был приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже в пользу Казахстана» и «мошенничестве».
Кроме того, по вашему запросу был направлен запрос в компетентные органы Республики Казахстан. Компетентный орган сообщил об отсутствии информации о причастности А. Азатбека к оперативной деятельности органов национальной безопасности Казахстана.
Принимая во внимание вашу просьбу, а также в целях защиты прав и интересов А. Азатбека МИД Казахстана планирует направить китайской стороне еще одну ноту и поднять его вопрос на предстоящих двусторонних консульских встречах.
Вы получите уведомление в ответ на ваш запрос».
С тех пор, по словам Курманалиевой, вестей больше не было.
«Звоню, они мне отвечают: «Ноту направили, китайская сторона не отвечает. Все, больше нет новостей», - говорит родственница Азатбека.
Она настаивает на его невиновности. «Мы должны его освободить, он гражданин Казахстана. Он ни в чем не виновен. Они любого могут взять и сказать, что вот, ты ездил в Казахстан, общался с теми и теми. Его «вина» в том, что он вернулся на родину, получил гражданство Казахстана».
В феврале этого года глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что в прошлом году этническим казахам, родившимся в Синьцзяне, выдали 43 тысячи виз. «В 2018 году было выдано 8 тысяч виз. Число прибывающих этнических казахов из Китая растет», - говорил Тлеуберди.
Читайте также:
«Тихим регионом Синьцзян не станет еще десятки лет»