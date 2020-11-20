В августе и сентябре рост избыточной смертности в Казахстане составил 75% и 32%

О методологии расчетов: на сайте комитета по статистике есть раздел с демографической статистикой, однако данные в нем не обновлялись с марта (квартальная периодичность). Но там же есть помесячная статистика смертности за последние несколько лет, в региональном разрезе. Показатели за весенний период могут показать влияние пандемии на уровень смертности в Казахстане. Для сравнения показателей взяты данные этого года и двух предыдущих – 2018 и 2019. Месячных данных в 2016-2017 годах на сайте комитета нет, поэтому остается использовать только среднее значение по 2018-2019 годам. Абсолютные показатели по каждому месяцу последних двух лет разнятся на 2,6%. В силу этого сравнение только с 2018-2019 годами кажется нам корректным. Не менее важно и то, что численность населения не претерпела значительных изменений за эти годы. Поэтому для наглядности средние значения за 2018-2019 годы сравниваются с абсолютными показателями смертности 2020 года. Важное примечание: в инфографике объединены данные по Туркестанской области и Шымкенту, так как до середины 2018 года они составляли одну Южно-Казахстанскую область.

О наблюдающейся тенденции на республиканском уровне: в 2018 и 2019 годах в Казахстане в среднем умирало по 11 тыс. человек в месяц. Показатели за январь и февраль 2020 года мало отличались от прошлогодних. Но режим ЧП, введенный в середине марта 2020 года, сильно изменил картину. За полмесяца жесткого карантина смертность упала на 23%, а в апреле – на 60%. Однако в мае, только треть которого прошла в режиме ЧП, мы наблюдали её всплеск – на 31% от средних значений. За июнь ситуация по стране усугубилась: рост на 36% от средних значений за год. В июле – наиболее острой фазе пандемии и повторного введения жесткого карантина – смертность возросла в 2,3 раза. В августе и сентябре страна наблюдала постепенное уменьшение смертности благодаря строгим карантинным мерам, которые были ослаблены во второй половине августа.