В августе и сентябре рост избыточной смертности в Казахстане составил 75% и 32%

Данияр Оразбаев, аналитик, Ербол Бостанов, финансист, специально для Vласти
Согласно официальной статистике, на 19 ноября в Казахстане выявлено почти 163 тыс. случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии (по ней данные учитываются только с 1 августа) и 2387 смертей от них (данные по смертям от пневмонии - так же только с 1 августа). Из-за природы вируса и силы его воздействия определить точное количество смертей от него тяжело не только в Казахстане, но и во всем мире. Поэтому в западных странах аналитики фиксируют избыточную смертность — показатель смертности за определенный период времени, превышающий исторически сложившийся средний уровень. В него входят в том числе и те люди, которые не смогли получить должной медицинской помощи из-за возросшей нагрузки на систему здравоохранения.
О методологии расчетов: на сайте комитета по статистике есть раздел с демографической статистикой, однако данные в нем не обновлялись с марта (квартальная периодичность). Но там же есть помесячная статистика смертности за последние несколько лет, в региональном разрезе. Показатели за весенний период могут показать влияние пандемии на уровень смертности в Казахстане. Для сравнения показателей взяты данные этого года и двух предыдущих – 2018 и 2019. Месячных данных в 2016-2017 годах на сайте комитета нет, поэтому остается использовать только среднее значение по 2018-2019 годам. Абсолютные показатели по каждому месяцу последних двух лет разнятся на 2,6%. В силу этого сравнение только с 2018-2019 годами кажется нам корректным. Не менее важно и то, что численность населения не претерпела значительных изменений за эти годы. Поэтому для наглядности средние значения за 2018-2019 годы сравниваются с абсолютными показателями смертности 2020 года. Важное примечание: в инфографике объединены данные по Туркестанской области и Шымкенту, так как до середины 2018 года они составляли одну Южно-Казахстанскую область.
О наблюдающейся тенденции на республиканском уровне: в 2018 и 2019 годах в Казахстане в среднем умирало по 11 тыс. человек в месяц. Показатели за январь и февраль 2020 года мало отличались от прошлогодних. Но режим ЧП, введенный в середине марта 2020 года, сильно изменил картину. За полмесяца жесткого карантина смертность упала на 23%, а в апреле – на 60%. Однако в мае, только треть которого прошла в режиме ЧП, мы наблюдали её всплеск – на 31% от средних значений. За июнь ситуация по стране усугубилась: рост на 36% от средних значений за год. В июле – наиболее острой фазе пандемии и повторного введения жесткого карантина – смертность возросла в 2,3 раза. В августе и сентябре страна наблюдала постепенное уменьшение смертности благодаря строгим карантинным мерам, которые были ослаблены во второй половине августа.
О наблюдающейся тенденции в разрезе регионов: региональная статистика соответствует республиканской тенденции, однако в отдельных регионах ситуация может отличаться. Особенно здесь стоит выделить Жамбылскую область, где наблюдалось необъяснимое снижение смертности в мае – на 3,8% от среднемесячного значения. Не менее примечательна ситуация в Алматы, где сокращение смертности в апреле составило рекордные 73%, а рост в мае всего лишь 4,1%. Подобное снижение, наверное, можно объяснить установкой блокпостов и резким уменьшением смертности от ДТП, которая является самой высокой в Казахстане. Тем не менее, сложно объяснить почему в мае в Алматы мы не видим хотя бы 20% роста, который является минимумом для всех остальных регионов. Худшими регионами по росту смертности стали Западно-Казахстанская, Кызылординская, Костанайская, Карагандинская и Павлодарская области, где рост составил свыше 40% от среднего значения 2018-2019 годов.
В июне не было ни одной административно-территориальной единицы, в которой не произошел рост смертности по сравнению со средними значениями предыдущих лет. Минимальные значения показали Атырауская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области (в пределах 11-15%). Наиболее высокий рост продемонстрировали Мангистауская, Кызылординская области, а также столица и Алматы – у всех рост в районе 56%. Худший результат в Туркестанской области и Шымкенте – рост 66%.
В июле ситуация с избыточной смертностью ухудшилась ещё сильнее: практически каждый регион показал двух-трехкратное увеличение показателя смертности. К октябрю он начал снижаться, но все еще превышал средние значения прошлых двух лет в каждом регионе на 30-75%.
В материале со статистикой за июль была допущена ошибка: данные по Туркестанской области были приведены без учета Шымкента. Инфографика в этом и прошлом материале была скорректирована, поэтому уровень смертности возрос с ранее указанных 2928 случаев до 4419.
Этот материал обновляется ежемесячно, фиксируя уровень смертности в течение всех оставшихся месяцев 2020 года.