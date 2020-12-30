Матери-невидимки

Пандемия коронавируса сильнее всего ударила по тем, кому и раньше жилось нелегко. Одна из самых уязвимых, и в то же время самых невидимых социальных групп во многих странах – матери-одиночки. Чаще всего эту группу просто игнорируют: их тягот не замечает общество, их может просто не существовать для закона.
Журналисты “Медиасети” из пяти стран Восточной Европы и Центральной Азии решили дать слово женщинам, которые умудряются воспитывать детей без какой-либо помощи со стороны. О том, как они выживают в пандемии, читайте в проекте, подготовленном журналистами hromadske, JAMnews, Meydan TV, Vласти и Ziarul de Garda.
Украина: выгода в 11 долларов
Украинка Вера Митюкова, которая одна с огромным трудом воспитывает сына с тяжелой формой аутизма, в 2016 году оказалась слишком благополучной для того, чтобы соответствовать статусу “мать-одиночка”.
“Для того, чтобы дали “одинокую маму”, надо, чтобы доход на двоих не превышал 3 400 гривен ($121)”, — объясняет Вера. Она живет с сыном Димой в 18-метровой комнате в общежитии, греет воду кипятильником, получает зарплату в 200 долларов и ждет очереди на льготное жилье, которая, скорее всего, так никогда и не придет, потому что в ее городе почти ничего не строят.
Официально в Украине около 200 тысяч женщин, которые воспитывают детей одни.
Но чиновники склонны считать эту цифру завышенной и полагают, что некоторые женщины живут в партнерских отношениях, не регистрируя брак. До 2016 года всем им полагались социальные выплаты, но потом власти продумали целую систему фильтрации, чтобы отсеять недостаточно бедных женщин.
Размер выплаты составлял от 11 до 14 долларов в месяц, но чиновники на полном серьезе заявляли, что возможность получить такое пособие сделала “невыгодной” регистрацию брака. О том, как живут одинокие мамы и на какую помощь они могут рассчитывать, читайте в материале hromadske.
Молдова: объединись, чтобы спастись
Жительницы Кишинева Оля и Нина подружились в отделении детской онкологии – там лечились их дети. Отчаянное положение обеих подсказало выход: чтобы выжить, надо объединиться. Женщины сняли квартиру и стали жить вместе: Оля, Нина и их трое девочек. “Был декабрь, мы понимали, что надо платить за отопление, что дети болеют,” – вспоминает Нина.
Мамы научились подстраиваться под рабочие графики друг друга, по очереди оставаться с детьми дома, отводить их в детсад и забирать из него. Пандемия оставила обеих без работы, приходится перебиваться временными заработками, но выживать вдвоем оказалось и правда легче. Молдавские женщины рассказывают и о других стратегиях выживания, к которым прибегают матери-одиночки. О них читайте в материале Ziarul de Garda.
Грузия: докажи, что нет отца!
Одиноких матерей в Грузии намного больше, чем зарегистрировано официально. Женщина, решившаяся на материнство не будучи замужем, рискует стать парией, поэтому многие просто вписывают в графу “отец” кого угодно, только чтобы избежать прочерка. Этот прочерк – главное условие, чтобы государство поверило женщине, что она воспитывает ребенка без помощи. При этом вне поля зрения остаются десятки тысяч женщин, которые тянут своих детей и не могут рассчитывать ни на какую поддержку:
“Не считаются матерями-одиночками ни вдовы, ни разведенные матери, которым отец не платит алименты. Ни женщины, которые одни растят детей, потому что отец в тюрьме. В таком случае женщине должен быть предоставлен какой-нибудь временный статус для получения помощи», — говорит грузинская правозащитница Саломе Мезурнишвили.
Как и в Украине, грузинские “одиночки” могут рассчитывать на пособие лишь тогда, когда они очень бедны. Четыре истории грузинских женщин читайте в материале JAMnews.
Азербайджан: ребенок — проблема матери, а не отца
Из-за пандемии Саида, мать троих детей, потеряла работу. Родные помогали, но настал момент, когда брат сказал - извини, я больше не могу содержать твоих детей, раз их отец жив и ни в чем себе не отказывает. Правда, гражданский муж Саиды годами не интересовался собственными детьми, и упорно отказывался признать отцовство или узаконить отношения с их матерью, чтобы Саида не потребовала алиментов через суд. Так мать и дети во время карантина и оказались в приюте для женщин в Баку. Больше идти было некуда.
Таких историй в Азербайджане — тысячи. Многие пары не регистрируют отношения официально, даже закатывая пышную свадьбу для родственников. Если в будущем семья распадается, одинокая мать остается со своими проблемами один на один. По подсчетам специалистов, в стране более ста тысяч матерей-одиночек. Юридического статуса для них законом не предусмотрено, льгот и материальной поддержки - тоже, зато осуждения и общественного давления хватает. Начиная от родных и кончая работодателями.
Правозащитница Шахла Исмаилова говорит, что в стране, где есть и без того серьезный контроль над женщинами, матерям-одиночкам приходится особенно туго: “Общество уделяет особый интерес, внимание к вдовам, разведенным женщинам, словно старается контролировать их поведение. Любой их шаг может стать объектом осуждения. При этом самое предосудительное отношение к женщинам, которые родили детей вне брака”.
Истории азербайджанских одиноких матерей - в материале Meydan TV.
Казахстан: замкнутый круг
Родители-одиночки в Казахстане специальных пособий не получают, но могут обращаться за адресной социальной помощью, если их доход - менее половины от минимальной заработной платы в стране. Чтобы добиться этих выплат, придется собрать кучу документов, включая справку с места работы. И это - большая проблема для матерей, которые соглашаются на самый тяжелый труд без оформления, лишь бы прокормить своих детей. Именно это и случилось с Арай. Из родного Усть-Каменогорска ей пришлось уехать в Алматы - сына она родила вне брака, “опозорила семью”. К тому же отец ребенка “наградил” ее туберкулезом, в результате - долгое лечение и инвалидность. Арай работает где придется - моет полы, торгует на рынке, но официально ее на работу не берут. Нет справки с работы - нет пособия.
Правозащитники видят выход в том, чтобы государство ставило во главу угла не положение родителей, а права ребенка. «Ребенок должен быть тем объектом, на которого направлена вся политика. То есть любой ребенок в Казахстане должен получить бесплатное среднее образование, медицинское обслуживание и быть трудоустроенным. Вот эти обязательства государство должно выполнить, независимо от статуса родителей». О том, как гражданские организации могут помочь одиноким матерям в Казахстане - в материале Vласти.
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Над материалом работали: Вячеслав Абрамов, Димитри Авалиани, Софо Букия, Ольга Булат, Алина Жартиева, Игорь Ионеску, Назерке Курмангазинова, Наталия Маршалкович, Айгуль Нурбулатова, Диана Петриашвили, Давид Пипия, Ксюша Савоскина, Севда Самедова, Яна Седова, Тахмина Тагизаде, Наталья Тихонова, Марадиа Цаава, Корина Шеремет