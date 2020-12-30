Матери-невидимки

Одиноких матерей в Грузии намного больше, чем зарегистрировано официально. Женщина, решившаяся на материнство не будучи замужем, рискует стать парией, поэтому многие просто вписывают в графу “отец” кого угодно, только чтобы избежать прочерка. Этот прочерк – главное условие, чтобы государство поверило женщине, что она воспитывает ребенка без помощи. При этом вне поля зрения остаются десятки тысяч женщин, которые тянут своих детей и не могут рассчитывать ни на какую поддержку:

“Не считаются матерями-одиночками ни вдовы, ни разведенные матери, которым отец не платит алименты. Ни женщины, которые одни растят детей, потому что отец в тюрьме. В таком случае женщине должен быть предоставлен какой-нибудь временный статус для получения помощи», — говорит грузинская правозащитница Саломе Мезурнишвили.

Как и в Украине, грузинские “одиночки” могут рассчитывать на пособие лишь тогда, когда они очень бедны. Четыре истории грузинских женщин читайте в материале JAMnews.

Азербайджан: ребенок — проблема матери, а не отца

Из-за пандемии Саида, мать троих детей, потеряла работу. Родные помогали, но настал момент, когда брат сказал - извини, я больше не могу содержать твоих детей, раз их отец жив и ни в чем себе не отказывает. Правда, гражданский муж Саиды годами не интересовался собственными детьми, и упорно отказывался признать отцовство или узаконить отношения с их матерью, чтобы Саида не потребовала алиментов через суд. Так мать и дети во время карантина и оказались в приюте для женщин в Баку. Больше идти было некуда.