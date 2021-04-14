Распределенная ответственность

Изначально планировалось, что производство казахстанской вакцины будет расположено в Жамбылской области. В начале декабря аким региона Бердибек Сапарбаев сообщил о строительстве завода в Кордайском районе стоимостью 7 млрд тенге. Власти обещали, что предприятие будет производить от 30 до 60 млн доз вакцин от коронавируса, запуск планировался на декабрь 2020 года, а уже в марте 2021 года с производства должны были сойти первые партии вакцины. Затем сроки сдвигались, и последняя известная дата сдачи – конец 2021.

К концу марта о срыве запуска нового производства заговорили и депутаты парламента.

«Еще больше вопросов и отдельного разбирательства требует ситуация со строительством завода в Жамбылской области. По информации Министерства образования и науки, завод начали строить в сентябре прошлого года, но без ПСД. Проект делался проектировщиками, не имеющими опыта подобных работ. В итоге в сметах «забыли» учесть часть оборудования. В настоящее время корпус завода возведен практически полностью, но оборудование ещё не поставлено. В итоге наполовину построенный объект «лёг на плечи» местных исполнительных органов», - заявила 31 марта на пленарном заседании мажилиса депутат Ирина Унжакова.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов и министр здравоохранения Алексей Цой не могли внести ясность в поставленные вопросы и объяснить, где же будет производиться казахстанская вакцина. Глава Минздрава предлагал журналистам адресовать вопросы о готовности завода к акимату Жамбылской области.

Ясность внес на брифинге в службе центральных коммуникаций заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, по словам которого, НИИ проблем биологической безопасности – разработчик препарата, может в апреле и мае произвести по 50 тысяч доз. Но уже в июне правительство ожидает выйти на производство 500 тысяч доз. Вот только у НИИ нет возможности выйти на такие объемы. Поэтому правительство договорилось о производстве казахстанской вакцины в Турции.



«У нас есть договоренность с Турцией, у них - мощнейшая производственная база. У них нет собственной вакцины, но есть большие производственные площадки. Поэтому сегодня предварительно у нас имеется конкретная договоренность с этим регионом. Уже подписали предварительное соглашение…. Там будет только розлив, а производство – это наша вакцина», - сообщил Тугжанов.

Вместе с тем в среду на брифинге в службе центральных коммуникаций вице-министр образования и науки Мирас Дауленов заявил, что окончательного решения по производству QazVaс в Турции не принято, отметив: