Распределенная ответственность

Минздрав Казахстана несколько раз в апреле заявлял, что уже в этом месяце в регионе поступит первая партия казахстанской вакцины от коронавируса, а в последующем планируется довести промышленные объемы производства до 500 тысяч доз ежемесячно. Однако до сих пор ни одно ведомство не может объяснить, где и как будут производить казахстанский препарат.
Изначально планировалось, что производство казахстанской вакцины будет расположено в Жамбылской области. В начале декабря аким региона Бердибек Сапарбаев сообщил о строительстве завода в Кордайском районе стоимостью 7 млрд тенге. Власти обещали, что предприятие будет производить от 30 до 60 млн доз вакцин от коронавируса, запуск планировался на декабрь 2020 года, а уже в марте 2021 года с производства должны были сойти первые партии вакцины. Затем сроки сдвигались, и последняя известная дата сдачи – конец 2021.
К концу марта о срыве запуска нового производства заговорили и депутаты парламента.
«Еще больше вопросов и отдельного разбирательства требует ситуация со строительством завода в Жамбылской области. По информации Министерства образования и науки, завод начали строить в сентябре прошлого года, но без ПСД. Проект делался проектировщиками, не имеющими опыта подобных работ. В итоге в сметах «забыли» учесть часть оборудования. В настоящее время корпус завода возведен практически полностью, но оборудование ещё не поставлено. В итоге наполовину построенный объект «лёг на плечи» местных исполнительных органов», - заявила 31 марта на пленарном заседании мажилиса депутат Ирина Унжакова.
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов и министр здравоохранения Алексей Цой не могли внести ясность в поставленные вопросы и объяснить, где же будет производиться казахстанская вакцина. Глава Минздрава предлагал журналистам адресовать вопросы о готовности завода к акимату Жамбылской области.
Ясность внес на брифинге в службе центральных коммуникаций заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, по словам которого, НИИ проблем биологической безопасности – разработчик препарата, может в апреле и мае произвести по 50 тысяч доз. Но уже в июне правительство ожидает выйти на производство 500 тысяч доз. Вот только у НИИ нет возможности выйти на такие объемы. Поэтому правительство договорилось о производстве казахстанской вакцины в Турции.
«У нас есть договоренность с Турцией, у них - мощнейшая производственная база. У них нет собственной вакцины, но есть большие производственные площадки. Поэтому сегодня предварительно у нас имеется конкретная договоренность с этим регионом. Уже подписали предварительное соглашение…. Там будет только розлив, а производство – это наша вакцина», - сообщил Тугжанов.
Вместе с тем в среду на брифинге в службе центральных коммуникаций вице-министр образования и науки Мирас Дауленов заявил, что окончательного решения по производству QazVaс в Турции не принято, отметив:
Но тут же обратил внимание на полномочия ведомства:
«Мы являемся министерством образования и науки. То есть, вопрос фармацевтической деятельности и производства вакцин и лекарственных препаратов не относится к компетенции министерства. Но, раз заместитель премьера поручил нам заниматься вопросом выпуска вакцины в небольших партиях, то мы этим вопросом занимаемся», - подчеркнул вице-министр, сделав акцент именно на «небольшие партии вакцины».
В дальнейшем, по его словам, НИИ проблем биологической безопасности, может и планирует производить ежемесячно 500 тысяч балк-продукта, то есть концентрат для производства вакцины. Но «произвести сами 500 тысяч доз в НИИ в рамках лабораторных условий – невозможно».
Вопрос о том, когда начнется производство казахстанской вакцины в Турции, прозвучал пару часов спустя на брифинге в службе центральных коммуникаций, но уже с участием первого вице-министра здравоохранения Марата Шоранова. Он, в свою очередь, заявил, что Минздрав не является уполномоченным органом по производству вакцины.
«Вопрос хороший, но министерство здравоохранения так же (как и Минобразования - V) не является уполномоченным органом по производству. Мы сейчас плотно работаем и с Минобразования, и с уполномоченным органом в области фармпроизводства, и с иностранными партнерами», - заявил Шоранов.
«Какой госорган в таком случае отвечает за промышленное производство вакцины, если Минобразования говорят, что не они, и вы заявляете то же самое», - поинтересовались журналисты Vласти.
«Наверное, термин «уполномоченный орган» – достаточно широкий. И в пояснение к предыдущему брифингу скажу, что эта работа сегодня проводится совместно министерством образования и науки, министерством здравоохранения и министерством индустрии и инфраструктурного развития, которое отвечает за фармацевтическую промышленность», - завершил диалог первый вице-министр.
На запрос Vласти в министерство индустрии и инфраструктурного развития, в пресс-службе пояснили, что производство вакцины не находится в их компетенции.
«За производство казахстанской вакцины на территории Турции отвечает министерство здравоохранения. И в целом, за промышленное производство любой вакцины отвечает министерство здравоохранения», - подчеркнули в пресс-службе.
Вопрос о том, когда, где и каким образом будет производиться казахстанская вакцина, так и остается без ответа.