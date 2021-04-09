Первая партия отечественной вакцины поступит в Алматы и столицу в конце апреля – Тугжанов

«Наши сотрудники этого института (НИИ проблем биологической безопасности – V) смогли выработать инактивированную вакцину, которая сегодня фактически находится в фазе производства. Фактически у нас сегодня по требованиям GMP по международному стандарту 21 апреля фактически полностью будет завершен 50% уровень обследования. По итогам этого вопроса мы, в принципе, будем готовы к производству нашей собственной вакцины. И сегодня их (института-разработчика – V) возможность (производства – V) на уровне 50 тыс. (доз – V)», - сказал заместитель премьер-министр Ералы Тугжанов на брифинге в пятницу.

Он уточнил, что министерство здравоохранения на основании клинических исследований всех трех фаз должно дать заключение, на это, он считает, «5-7 дней необходимо будет».

«И 25-27 числа (апреля – V), я думаю, Казахстан уже получит впервые (дозы вакцины – V). Но как производство, скажем, 50 тыс. – это тоже производство. 25-27 числа первые вакцины казахстанские будут поставлены по нашим основным хабам – это находится в Актюбинске, Алматы, Шымкенте и Нур-Султане. На следующий месяц они еще 50 тыс. сделают. Это май. Потом на 100 тыс. выходим», - заявил Тугжанов.

Помимо этого, ведутся переговоры по производству вакцины на другой площадке, потому что НИИ не сможет производить полмиллиона доз ежемесячно. Но на базе самого НИИ будет изготовлена субстанция для изготовления вакцины, поэтому «где-то уже с июня» правительство ожидает выйти на производство 500 тыс. доз «в последующем все остальные месяцы». По словам Тугжанова, есть договоренность с Турцией о производстве вакцины в больших масштабах, потому что у них нет собственной вакцины, но есть «мощнейшая производственная база, большие производственные площадки». Заместитель премьер-министра сообщил, что предварительное соглашение уже подписано, но уточнил, что в Турции «только будет розлив», а производить вакцину будут на казахстанском заводе в Жамбылской области.

«Более того, мы подписали с ними соглашение на сопровождение и строительство самого завода нашего. Мы договорились о сопровождении для соответствия последующих требований международных стандартов, в первую очередь, GMP, монтаж самого оборудования – известная крупнейшая компания Турции, которая сегодня подписали соглашение между министерством образования, здравоохранения, акиматом Жамбылской области и соответствующих компаний», - добавил он.