Активисты SOS.Taldykol провели перформанс Baqsy Saryny в защиту озер Малый Талдыколь

Перфоманс длился около трех часов. Все это время представители застройщика не предпринимали никаких действий, но угрожали вызвать полицию.

Сейчас у активистов и экспертов не остается никаких других способов остановить застройку, кроме как привлечь внимание широкой общественности к озерам, которые засыпаются и уничтожаются вопреки обещаниям акимата, рассказал инициатор проекта Fading.TSE, архитектор Темиртас Искаков. «Факт того, что мы находимся здесь, на стройплощадке, демонстрирует, что застройка и засыпка ведется в обход строительным нормам и процедурам. Застройщик не вызвал полицию, так как очевидно не имел на руках всех разрешительных документов. Нам он тоже ничего не показывал. На площадке нет паспорта объекта, частично есть лишь забор. Все это вызывает большие вопросы».

