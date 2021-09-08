Активисты SOS.Taldykol провели перформанс Baqsy Saryny в защиту озер Малый Талдыколь

7 сентября на месте засыпки одного из водоемов группы озер Малый Талдыколь напротив ЖК «Зеленый квартал» художники Айгерим Оспан и Асхат Ахмедьяров провели перформанс Baqsy Saryny в защиту озер Малый Талдыколь.
«По плану акимата этих озер уже нет на картах, свою работу для этого неустанно выполняют застройщики. Границы озера сжимаются ежедневно, а права жителей и озёр полностью игнорируются. Целью акции была мобилизация общества вокруг проблемы уничтожения среды обитания в угоду быстрой выгоды», − рассказала об идее перформанса активистка SOS.Taldykol, представитель платформы Artcom Майя Сагым.
В моменты кризиса степное сообщество обращалось к шаманам, которые выражают собой идеалы кочевого образа жизни. В отсутствии других способов мобилизовать общество, художники обращаются к этим традициям. Шаман является проводником между мирами, он отстаивает право природы сохранять баланс, независимый от человеческих амбиций, добавила Сагым.
Из-за масштабов засыпки, перформанс проходил параллельно на двух участках. На одном из них, сидя перед бульдозером, художница Айгерим Оспан играла на кобызе.
«Это большое преступление – засыпать землей озеро и уничтожать его. У озера нет голоса, его голосом можем быть мы. А мы – это горожане, которые хотят сохранять экосистему и строить диалог между природным и урбанистическим ландшафтами. Кобыз – священный инструмент, звуки которого напоминают звуки природы и крик лебедя. Мы, художники, пришли защитить озеро и лечить его», − заявила Оспан.
Одновременно с этим Асхат Ахмедьяров, надев костюм шамана, перекрыл грузовикам с грунтом путь к озеру. По словам художника, силы природы просят изгнать оттуда «злых духов» в теле строителей.
«Я смотрю – здесь сколько птиц гнездится. Наша ненасытность приводит к тому, что мы изгоняем их с родных земель, где в гнездах еще маленькие птенцы. А они в следующем году инстинктивно прилетят сюда опять, но в следующем году озера уже не будет. И я смотрю на это их глазами, а также глазами детей, которые, кроме двора с искусственными горками, ничего не видели, а это такое прекрасное место в черте города, если оставить его в таком состоянии. Не надо облагораживать бетоном или скамейками. Надо оставить так, как есть, и установить наблюдательные площадки», − убежден Ахмедьяров.
В акции участвовали и жители ближайших домов. «Водоем возле нашего жилого комплекса City Lake тоже засыпают. Мы ходили на встречу с застройщиком в районный акимат и нам там, по сути, никаких документов не показали. Сейчас я здесь, на этом водоеме, так как я против засыпки всех озер. В прошлом году гидрогеологи приходили к нам и сказали, что подводные течения будут идти в наши дома, а это сырость, болезни. Я плачу ипотеку, и пока я ее закрою, цена на наше жилье упадет окончательно. Во-вторых, у нас каждый год сюда прилетают птицы, утки гнездятся, и эту красоту мы каждый год наблюдали. Почему мы должны уничтожать природу ради наживы? Что мы оставим для будущих поколений?», − беспокоится жительница одного из стоящих рядом ЖК.
Она добавила, что жильцы близлежащих домов, узнав о засыпке озер, уже начали продавать свои квартиры и уезжать, так как боятся оставаться в зоне, опасной для здоровья и жизни.
Перфоманс длился около трех часов. Все это время представители застройщика не предпринимали никаких действий, но угрожали вызвать полицию.
Сейчас у активистов и экспертов не остается никаких других способов остановить застройку, кроме как привлечь внимание широкой общественности к озерам, которые засыпаются и уничтожаются вопреки обещаниям акимата, рассказал инициатор проекта Fading.TSE, архитектор Темиртас Искаков. «Факт того, что мы находимся здесь, на стройплощадке, демонстрирует, что застройка и засыпка ведется в обход строительным нормам и процедурам. Застройщик не вызвал полицию, так как очевидно не имел на руках всех разрешительных документов. Нам он тоже ничего не показывал. На площадке нет паспорта объекта, частично есть лишь забор. Все это вызывает большие вопросы».
Столичные активисты ведут борьбу за Малый Талдыколь с прошлого года. Акимат города обещал сохранить и очистить озеро. Однако активисты уверены, что обещания акимата − лишь попытки успокоить общественность. За время переписки общественников с госорганами акимат успел вывести озеро из водного фонда, и перевел их в категорию земель населенного пункта. Движение SOS.Taldykol включает жителей местных ЖК, экологов, художников, архитекторов, исследователей, а также сообщества Аrtcom, Fading.TSE, Ассоциации практикующих экологов и других неравнодушных жителей столицы.