Малый Талдыколь будет очищен от загрязнения, а прилегающая территория освоена – акимат

В столичном акимате сообщили , что «водно-болотистая гладь малого Талдыколя будет очищена от вредных веществ и сохранена», а прилегающая территория освоена – здесь построят дома и соцобъекты.

«Степень загрязнения воды малого Талдыколя считается как “чрезвычайно грязная”. Водно-болотный объект в результате гниения органических соединений и скопления мусора является очагом распространения неприятного запаха, скопления насекомых (комары, клещи) и др. Малый Талдыколь был накопителем сточных вод, не имеет естественной связи с озером большой Талдыколь и не оказывает взаимного влияния посредством поверхностного притока и подземных вод. В результате исследований показатели содержания главных ионов (жесткость, кальций, магний, хлориды), тяжелых металлов (железо), ядовитых веществ (фтор), биогенных веществ (азот аммиака и нитритов) присутствуют в концентрациях, превышающих норму в несколько раз. Также по результатам исследований, в соответствии с оценкой хозяйственного использования водоема по критериям качества воды – недопустимо использование в хозяйственно-питьевых, рыбохозяйственных и рекреационных целях», - говорится в сообщении на сайте акимата.

Таким образом, заверили власти столицы, «в целях безопасности и создания комфортного проживания для жителей близлежащих районов, малый Талдыколь будет очищен от вредных веществ». При этом они обещают, что «водная гладь малого Талдыколя, которая расстилается на 20 гектарах, будет сохранена. Также планируется провести дноуглубительные работы для того, чтобы повысить уровень воды.

«Таким образом, болотистое место станет очищенным водоемом и будет представлять собой парковую зону», - отметили в акимате.

Вместе с тем в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы сообщили, что прилегающая территория будет освоена: «Там будут расположены социальные объекты: жилые дома, учебное заведение почти на 2,5 тыс. учащихся, детский сад, медицинский центр и др. Город строится в рамках реализации Генерального плана столицы, утвержденного постановлением Правительства – это компактная застройка города. К примеру, территории некогда проспекта Туран, ТРЦ «Хан-Шатыр», ЖК «Зеленый квартал» также представляли собой болото».

В акимате также отметили, что на самом Талдыколе (Большой Талдыколь) будет своя экологическая инфраструктура: возле озера появится природный парк с заповедной и лесопарковой зоной.

Ранее активисты столичной инициативной группы SOS.Taldykol запустили петицию за сохранение группы озер Малый Талдыколь в Есильском районе столицы. Они просят президента сохранить озера и включить их в природный парк.