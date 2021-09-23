Последняя территория свободы

«Сегодня соцсети – это про что угодно, но только не про свободу слова»

Одобренные мажилисом в первом чтении 15 сентября поправки предусматривают необходимость регистрации всех иностранных соцсетей и мессенджеров в Казахстане, а также назначение руководителями представительств исключительно граждан страны. В случае отказа от регистрации, они могут быть заблокированы на территории Казахстана.

Кроме того, депутаты предложили разрешить блокировать интернет-ресурсы не только по решению суда, но и по решению уполномоченных органов.

Эти поправки во многом повторяют уже принятое в соседних странах и, в частности, в России, законодательство, предусматривающее жесткий контроль за иностранными интернет-платформами и возможности государства по их блокировке.

Во время обсуждения поправок в первом чтении одна из авторов Динара Закиева отметила, что законопроект поможет предупреждать травлю детей в интернете. О теме кибербуллинга ранее говорил президент страны Касым-Жомарт Токаев, но его тогдашнее выступление не содержало предложений о блокировке интернет-платформ, соцсетей и мессенджеров.

Айдос Сарым в интервью Exclusive.kz заявил, что никто из депутатов не ищет повода блокировать социальные сети, а новые поправки – это разумные правила и регламенты по противоправному и незаконному контенту.

«Мое личное мнение: сегодня соцсети – это про что угодно, но только не про свободу слова. Но это лишь мое мнение. Меры по кибербуллингу, защите прав наших граждан должны приниматься без оглядки на своих агашек и братишек, и тем более чужих дядечек. Если надо, то можно и нужно провести хоть десять, хоть сто, хоть тысячу встреч и говорить с людьми. Когда дело касается не абстрактных вещей, явлений, когда дело касается наших детей, многие меняют свои взгляды. Пусть критики сами себя спросят: а если их ребенка будут травить в сети или в школе, а государство, полиция, суд не смогут их защитить, то как они будут относиться к такому государству? Во всем мире происходит расколдовывание интернета, проходит и очарование соцсетями. Про суициды и вечные психические травмы я уже не говорю! Со временем и наши сограждане поймут, что интернет, соцсети, которые в одно время считались спасителями свободы и демократии, сегодня и сами превращаются в тоталитарные структуры и инструменты», – рассказал Сарым.

Закиева спустя несколько дней, после обрушившейся на нее и Сарыма критики, написала пост в Facebook, который пока в Казахстане доступен. В нем депутат заявила, что критики не боится, напротив, она обрушилась с ней на тех, кто увидел в законопроекте ущемление свободы слова.

«И тем, кто говорит, что запомнят нас, я хочу сказать: что они запомнят тех, кто, прикрываясь псевдодемократическими принципами, был против защиты детей», – негодовала депутат.

Это тезис Закиевой подтверждает мнение правозащитницы Татьяны Чернобиль: авторы изменений намеренно вносят их в контексте защиты прав детей, потому что граждане не будут возражать.

«Вроде бы интересы детей должны превалировать, но эти поправки носят очень широкий характер и выходят за рамки интересов детей, как нам кажется. У нас нет четкого определения того, что такое информация, вредящая ребенку. Фактически все, что есть в интернете, можно подвести под защиту ребенка. Мы берем ребенка, а вместе с ребенком очень легко запрещается все неудобное, то, что как-то вредит власти», – отметила правозащитница.