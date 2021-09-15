Мажилис одобрил в первом чтении поправки, направленные на блокировку соцсетей

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам защиты прав детей». В этом документе два депутата от правящей партии предусмотрели нормы по ограничению работы социальных сетей и мессенджеров, в случае, если они откажутся открывать свои представительства на территории Казахстана.

Такие нормы, по мнению парламентариев, помогут бороться с кибербуллингом и защитить детей. Вот только при обсуждении законопроекта, депутаты обошли стороной формулировки по блокировке, попытавшись сделать акцент на защиту детей.

«Законопроектом предусматривается решение дефицита инфраструктуры для реабилитации детей с особыми потребностями. Эта норма закрепляет расширение компетенций местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы по созданию реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями на действующих объектах системы здравоохранения с целью оказания реабилитационных услуг в городах республиканского и областного значения и районов. Таким образом мы создаем возможности для увеличения реабилитационных центров», - сказала одна из разработчиков законопроекта – депутат Динара Закиева.

Она также отметила, что законопроектом предусматривается регулирование механизмов предупреждения травли в образовательном процессе. Предполагается, что педагогический состав образовательных учреждений будут обеспечены методологией по своевременному оказанию помощи нуждающемуся ребенку, а также программами, «разъясняющими детям признаки травли и способствующими уважительному отношению друг к другу».

Еще одна актуальная проблема, на которую Закиева обратила внимание – подростковый суицид. За шесть месяцев 2021 ода в Казахстане зарегистрировано 105 завершенных суицидов и 193 попытки. «В связи с этим, законопроектом предлагается урегулировать механизмы координации работы психологических служб в организациях среднего образования для решения этой проблемы», - уточнила депутат.

Вопросы депутатов касались курсов психологической поддержки в школе приемных родителей, по введению альтернативных учебников в школах, про детей с особыми потребностями. И только дважды за час обсуждения парламентарии коснулись темы буллинга, травли и кибербуллинга. Сначала Екатерина Смышляева заявила, что 12% школьников регулярно сталкиваются с травлей. Но опять же, ее заинтересовал вопрос, как будет министерство образования и науки разрабатывать и утверждать правила по профилактике буллинга в образовательном процессе.

При обсуждении поправок депутаты ни разу не упомянули слов «блокировка» или ограничение.

На вопрос депутата Тилектеса Адамбекова вице-министр информации и общественного развития Кемелбек Ойшыбаев ответил, что в министерстве поддерживают предложенные депутатами изменения касательно мессенджеров и социальных сетей. Он сообщил, что в 2020 году в ходе мониторинга было выявлено около 70 тысяч фактов кибербуллинга в интернет-среде, и в администрацию соцсетей и мессенджеров было направлено около 1800 обращений с просьбой удалить материалы, а 2021 выявлено около140 тысяч фактов нарушений и направлено около 1700 обращений. Тем не менее, по словам министра, реакция на обращения доходит до 20-30%.

«Поэтому в этом направлении мы предлагаем ввести нормы и понятия для социальных сетей и мессенджеров», – также сказал Ойшыбаев.

На вопрос председателя мажилиса Нурлана Нигматуллина о конкретных мерах по противостоянию кибербуллингу, Ойшыкбаев ответил, что министерством создан единый реестр учета интернет-ресурсов, размещающих информацию, ограниченную законами, в него включены более 45 тысяч ссылок, которые размещают противоправную информацию в интернет-ресурсах и в социальных сетях, и по каждой из них проводится работа – уведомления, предписания и обращения. Он также отметил, что для информационной работы «создаются специальные документальные фильмы, ролики, которые направлены на профилактику данного вида буллинга».

«Вы еще мультфильмы создайте. Слушай, конкретно, что сделано?, – поинтересовался у него Нигматуллин. – Вы понимаете, вы сейчас оптимистичную цифру еще дали – 20-30%, у вас и 10% возврата нет от социальных сетей, кто вам реагирует на ваши уведомления. Вам же ставилась задача не увеличить объем уведомлений. Вам конкретно ставилась задача дословно: принять меры, если необходимо и на законодательном уровне по защите граждан он кибербуллинга. Защиты граждан. Что есть в мировом опыте, что вы можете сегодня предпринять».

Председатель мажилиса попросил профильный комитет поработать с министерством информации, чтобы министерство сделало конкретные предложения в рамках этого законопроекта до второго чтения.

Ранее депутаты Динара Закиева и Айдос Сарым предложили внести дополнения в законодательство по правам ребенка. В частности, все иностранные мессенджеры и социальные сети должны будут пройти регистрацию в уполномоченных органах Казахстана, и открыть здесь свои представительства, в противном случае, они будут заблокированы.