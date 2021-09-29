Медиа под прессом

«Безопасность детей, это, наверное пятый вопрос в их повестке»

«Когда вы делаете журналистику в Казахстане, особенно когда вы делаете это 15 лет, то вы морально готовы уже практически ко всему, мне кажется. Очевидное, что это рано или поздно должно было случится, потому что на данный момент соцсети - это единственная свободная площадка, которая никак не может контролироваться со стороны властей», - комментирует поправки Джамиля Маричева, автор расследовательского проекта Protenge, у которого нет сайта и весь контент он публикует в соцсетях.

Схожего мнения - что поправки в законодательство необходимы для ограничения свободы слова, а не решения проблемы безопасности детей - придерживается и Дмитрий Дубовицкий, автор Youtube канала «За нами уже выехали»: «Честно, меня сильно возмутило то, как они пытаются протащить этот закон. (...) Мы брали комментарий, у одного из авторов поправок - Айдоса Сарыма (…) В вопросах кибербуллинга, детских, подростковых суицидов он не особо компетентен, он сам об этом сказал фактически. Для меня очевидно, что под очень благим предлогом защиты детей, проталкиваются поправки, которые ограничивают нашу с вами свободу в соцсетях».

С ним же солидарна и Асем Жапишева, автор проекта Masa.media и Youtube канала «Тіл кеспек жоқ». Она указывает на то, что власти уже использовали подобную риторику при принятии поправок в закон о мирных собраниях, в ходе которых устанавливались специальные места для проведения митингов: «Это было также антиконституционно. Тогда тоже правозащитники выступали против этих поправок, хотя законотворцы говорили, что нам все это нужно, для того, чтобы была безопасность митингующих. Использовались у них те же самые методы, приемы. Сейчас они говорят якобы про безопасность детей, хотя, если читать то, что они предлагают, можно понять, что безопасность детей - это, наверное, пятый вопрос, который стоит в их повестке»

«Мы видим, что из огромного количества запросов [на удаление контента - V], только один был вызван беспокойством о детях. (...) Все остальные связаны с контентом, который не вяжется с “политикой партии”. Поэтому очевидно, что это манипулятивные вещи. Тот факт, что как раз эти манипуляции, сейчас обсуждаются только в соцсетях, и только в тех медиа, которые не связаны с госзаказом, как раз говорит о том, почему они так хотят внести эти поправки», - отмечает в свою очередь Маричева.

Елнур Алимова, одна из авторов расследовательского проекта Ras aitamyn, так же работающего только в соцсетях, объясняет, что попытки блокировки соцсетей предпринимаются не в первый раз. Она напоминает об ограничении работы некоторых платформ во время тестирования сертификата безопасности и другие прецеденты. Теперь же, по её мнению, власти нашли «законный» способ ограничить работу социальных сетей и платформ.

«В целом это напоминает «закон Яровой», который обязывает операторов в России хранить данные о пользователях. Авторы закона, под предлогом борьбы с терроризмом, обязали операторов связи и интернет-провайдеров хранить до шести месяцев все аудио и текстовые сообщения, изображения, видео и другую электронную информацию пользователей и предоставлять ее в случае запроса специальных органов. Мне кажется, что законопроект, который сейчас обсуждается и одобряется депутатами мажилиса в первом чтении, имеет с этим определенные сходства. Это также один из способов отслеживания социальных сетей и мессенджеров», - уверена Алимова.