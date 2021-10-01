Кому нужна ревакцинация от ковида?

Создатели QazVac заявили о том, что в вакцине заменили уханьский вариант на «дельту». Имеет ли смысл ревакцинироваться сейчас этой вакциной?

Сейчас, в принципе, публикации говорят, что вакцины, основанные на уханьском штамме, достаточно защищают от тяжелых последствий. Это, конечно, хорошая новость, что нашим ученым удалось заменить исходный вариант на «дельту», что они вырастили этот штамм в больших количествах, инактивировали его и продолжают наращивать количество доз. Но здесь мы не можем говорить, что это показание для ревакцинации. Наличие дельта штамма не говорит о том, что нам надо срочно поменять все составы вакцин и заново ревакцинироваться. К тому же, конечно, хочется всё же увидеть хотя бы какие-то данные об эффективности первой версии вакцины (публикацию 3 фазы), прежде чем выпускать обновленную версию.

В прошлом году не было сезонного гриппа. Будет ли он в этом году и стоит ли вакцинироваться от него?

Есть несколько прогнозов по ситуации с гриппом. В прошлом году не произошло как таковой сильной волны гриппа, связывают это с изменением поведения во время пандемии: онлайн-обучение, изоляция, маски. Я склоняюсь к тому, что в этом сезоне может произойти всплеск заболеваемости гриппом, и, возможно, волна будет сильнее за счет того, что была пауза в прошлом году. Если у вас хронические болячки, вы пожилой человек, у вас диабет, или вы беременны, особенно на третьем триместре, то грипп представляет для вас огромную смертельную опасность. Вы должны понимать, что в пандемию есть риск того, что вы не попадете вовремя в больницу, не дозвонитесь до скорой, что вас не смогут госпитализировать, что вы можете заразиться несколькими инфекциями одновременно. Плюс простудный сезон, плюс высокая в наших больницах антибиотикорезистентность. Это всё риски, связанные с гриппом, поэтому лучше себя обезопасить с помощью прививки.

Какой интервал должен быть между вакциной от ковида и гриппа?

Здесь мы можем обратиться к опыту Австралии, мы знаем, что сезонность гриппа в южном полушарии другая, начинается сезон в июне. Этим летом в Австралии как раз задумались о том, как разделять две вакцины: от ковида и от гриппа. Тогда было мало данных о побочных эффектах после прививки от коронавирусной инфекции, и был установлен минимальный интервал — неделя, между вакцинами от ковида и гриппа. Он нужен был для того, чтобы понять, что вот это побочка от ковидной вакцины, а вот это — от гриппа.

Сейчас мы можем сказать, что эти вакцины можно ставить в один день. Здесь нужно понимать, что есть две основные группы вакцин: живые и неживые. В живых — ослабленный патоген, который может размножаться и т.д. Особенность живых вакцин состоит в том, что у них отдаленные по времени побочные действия. Например, после вакцины от кори, краснухи и паротита вы увидите сыпь и температуру не на второй день, а на седьмой-десятый день. С этими особенностями и связана логика разобщения. Самое важное правило, которое вы должны запомнить, что две живые вакцины делаются или в один день или с минимальным интервалом в один месяц.