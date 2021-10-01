Цифровой передел

Где казахстанские разработчики?

В Казахстане реализовывать платформу GovTech и привлекать IT-компании с рынка для разработки ГИСов будет консорциум – его поручено создать стратегическому партнеру группы компаний СБЕР. Согласно тексту меморандума, этим партнером стала компания BTS Digital, созданная всего три года назад Eurasian Resources Group (ERG) – одной из крупнейших горнодобывающих компаний, 40% акционерной доли которой принадлежит правительству Казахстана. При этом на сайте группы ERG нет информации о BTS Digital, её миссии и целях ее создания. Во время пандемии компания стала активно заниматься бесплатной разработкой различных сервисов для государства, а также интеграцией наиболее востребованных госуслуг со своей собственной платформой Aitu. При этом монополистом в этой сфере компания себя не считает.

В интервью Vласти глава BTS Digital Нуртай Абилгалиев заявил, что компания не ставит своей главной задачей получение прибыли и занимается социальным предпринимательством.

По словам Абилгалиева, после поездки казахстанских IT-компаний в Москву для ознакомления с технологиями СБЕРа, BTS Digital сама предложила банку сотрудничество: «Когда мы увидели технологические возможности тех продуктов, которые у них есть, то мы, конечно же с ними инициировали сами разговор о том, что давайте эти технологии использовать вместе. (...) Конечно, мы со своей стороны проактивно на это выходили, и в итоге смогли добиться того, что они с нами готовы стратегически работать». Он также пояснил выбор компании тем, что BTS Digital – один из немногих игроков, «у которых есть необходимый технологический стек, необходимая организационная культура, необходимые человеческие ресурсы для того, чтобы делать серьезные, длинные инфраструктурные проекты».

«Мы показали себя технологически, мы показали себя с точки зрения того, какую культуру мы готовы внутри поддерживать и развивать, – говорит Абилгалиев. – Если описывать, что такое СБЕР, и в чем отличие СБЕРа от других банков – это не портфель клиентов, не их деление, это их трансформация в сторону цифровой компании. Греф у них большой сторонник AGILE, и они на этом пути добились большого прогресса, поэтому наша организационная культура – это важный фактор, который СБЕР учитывает. И, конечно же, что мы надежная стабильная компания, за нами серьезная группа есть. У нас очень высокие стандарты по compliance (соответствие законодательным требованиям – V), по anticorruption, по тому, как мы ведем сделки, по взаимоотношениям с клиентом. У нас здесь мировые стандарты с этой точки зрения. Поэтому комбинация технологического, организационного, институционального комплекса позволила нам быть той компанией, которую выбрал СБЕР».

Примечательно, что еще в апреле, на первой встрече с казахстанскими разработчиками, когда министр цифрового развития заверил их, что платформа еще не выбрана, компания BTS Digital уже упоминалась в разговоре. На ремарку модератора встречи Рахима Ошакбаева о том, что выбор платформы – это вопрос национальной безопасности, министр ответил так:

«То, что мы сейчас делаем обследование и взгляд в будущее – это своего рода просто следующий этап развития. Когда министр цифрового развития ездит в другие страны и смотрит решения, когда министр цифрового развития ездит, общается со СБЕРом, общается с Амазоном, общается с людьми со SpaceX – это нормально. И не надо воспринимать то или иное общение или дружбу, что мы что-то продали. Или мы что-то решили без вас. То есть, никто никаких решений о том, что вот так, и до свидания, не собирается принимать. (...) Сейчас те люди, которые вложили сотни миллионов долларов в цифровую сферу – это ERG – BTS Digital, тоже с ними общаюсь. Почему? У них есть деньги. Они вкладывают, привлекают. Они ошибаются. Привлекают из-за рубежа. Смотрят. Ошибаются. Никуда не деться – нам надо через это проходить».