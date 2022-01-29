Полиция увидела в противостоянии экоактивистов работе фабрики признаки разжигания социальной розни

Первое судебное заседание началось с того, что судья Степногорского городского суда Берик Курамысов сообщил о том, что ведется открытое судебное заседание, но при этом присутствующим журналитам нельзя разглашать прозвучавшие сведения без разрешения председательствующего.

На просьбу объяснить, что значит это требование, судья сообщил: «Суд разъясняет, что у нас рассматривается данное уголовное дело, по данному делу еще не принято решение, в связи с этим суд для неоказания давления со стороны СМИ, рассмотрение данного уголовного дела суд вам разъясняет. Вы можете писать какое дело рассматривается, а сущность данного дела судом еще не принята в отношении данных лиц, в связи с этим суд вас предупреждает об этом».

Судья не назвал статью, согласно которой журналистам запрещается писать об этом деле.

«Суд дал разъяснение, если вам непонятно, суд вам даст письменное разъяснение», - сказал Курамысов. «Сущность по делу можно писать, конфиденциальную информацию писать нельзя», - заявил он, никак не пояснив, какая информация является конфиденциальной, а какая – нет.

Редакция Vласти намерена обратиться в Верховный суд за разъяснениями действий судьи в ходе открытого судебного процесса. При этом, поскольку никакая информация не была квалифицирована судьей в ходе процесса как конфиденциальная, редакция намерена освещать процесс в полном объеме, считая информацию общественно значимой, а любые действия по запрету на ее публикацию - противоречащими законодательству, принципу открытости правосудия и прямой цензурой.

На первом заседании государственный обвинитель напомнил, что летом 2020 года при акимате была создана рабочая группа по проблемам экологии, в которую вошли жители и представители «Казахалтын Technology». Обвинение считает, что «Катчиев, выступая на сходе жителей задался преступным умыслом, направленным на нарушение общественных отношений и возбуждения социальной розни между жителями поселка Бестобе и сотрудниками ТОО «Казахалтын Technology» и «Казахалтын». После чего Катчиев, создав среди членов рабочей группы социальную группу, активным членом которой стала Назаренко, стал распространять заведомо ложные сведения о работе «Казахалтын Technology», якобы (фабрика – прим. V) причиняет вред здоровью жителей поселка Бестобе. Далее Катчиев с целью дестабилизировать политическую, экономическую, социальную обстановку в поселке Бестобе вступил в преступный сговор с Назаренко, для чего создал через интернет сайт Youtube канал под названием «Бестобе. Борьба за жизнь» и с помощью средств массовой информации стал опубликовывать свои выступления на интернет-сайте Youtube на канале «Бестобе. Борьба за жизнь». При этом Катчиев, действуя согласно распределенных ролей, достоверно зная, что его выступления могут привести к социальному противостоянию, итогом которого будет конфликт меду жителями поселка Бестобе и сотрудниками ТОО «Казахалтын Technology», умышленно стал распространять через социальные сети свои выступления, пропагандируя тем самым необходимость борьбы за свою жизнь и выступление против деятельности ТОО «Казахалтын Technology». Манипулируя тем самым сознанием и поведением масс людей, направленных на разжигание социальной розни между жителями поселка Бестобе и сотрудниками Казахалтын Technology. Подвергая при этом ненависть и неприязненность к ТОО, мотивируя это тем, что деятельность фабрики «Казахалтын Technology» пагубно влияет на экологию в поселке Бестобе, что приводит к росту смертности жителей поселка Бестобе и падежу скота».

