«Они только берут наше золото»

«Закон работает против местных жителей»

Политолог Досым Сатпаев рассказал, чем чреваты такие ситуации — в первую очередь, для властей — и какие системные изменения нужны для того, чтобы предотвратить потенциально конфликтные ситуации:

«В дотационных регионах большое количество таких, скажем, депрессивных мест, где живут граждане Казахстана, не имеющие никаких возможностей как-то повлиять на изменение ситуации через легальные политические институты. Потому что, если, опять же, акимат на стороне компании, то понятно, что и маслихат будет на стороне акимата.

В 2015 году я был в Австралии, она по многим направлениям сильно похожа на Казахстан: большая территория, мало населения, которое неравномерно распределено, при этом большое количество добывающих компаний. Моя поездка была связана с тем, как местные сообщества на местах ставят в жесткие рамки любую бизнес-структуру, которая к ним приходит. Там не играет роли, что это за компания: транснациональная ли, либо местная австралийская, не важно. Любой компании, которая приходит в тот или иной регион Австралии и собирается там что-то добывать, нужно от 5 до 7 лет для того, чтобы, в первую очередь, отрегулировать все вопросы с местным населением. То есть компания не приходит сразу туда что-то бурить, только лишь потому, что где-то там в центре получила разрешение какого-нибудь министерства или акима. Нет, прежде чем компания начнет работать в Австралии, с точки зрения именно добычи, она сперва начинает устанавливать связи с местным сообществом. Центральные и местные власти не вмешиваются в этот процесс, компания должна сама местное сообщество убедить в том, что то, что она собирается там делать, будет идти во благо этим людям. Там есть штат Виктория, в начале 2000-х годов в нём было принято специальное руководство по государственно-частному партнёрству. Вот у нас на всех углах кричат ГЧП, на самом деле всё это фейк, это не то ГЧП. Потому что в Австралии, когда говорят ГЧП, оно базируется на нескольких принципах: первый — целесообразность проекта с точки зрения общественной пользы. Не для компании польза, не для центральных властей, не для местных властей, а для жителей какая польза будет?