«Почему не арестовывают тех, кто избивает людей?»

Разговор депутатов с Батырбаевым показали в эфире телеканала “Жетысу”. На видео телеканала видно, что в его палате, кроме депутатов, находились сотрудники полиции и люди в штатском. Разговор депутатов с Азамат Батырбаевым вызвал волну возмущение в сети. Адвокат Бауыржан Азанов на странице Facebook написал, что его никто не уведомил о посещении подзащитного.

“Нарушая права Батырбаева Азамата, задавая ему вопросы по делу на камеру без адвоката, нарушили и мои права как адвоката. Я воспринимаю это как давление на моего подзащитного”, – написал Азанов.

Во время пресс-конференции в Казахстанском бюро по правам человека позднее Азанов напомнил, что, согласно Уголовно-исполнительному кодексу, в следственный изолятор к арестованному лицу могут допускать только адвоката или защитников, если ими выступают близкие родственники.

“К сожалению в последние несколько дней абсолютно непонятные, скажем так, разного рода лица занимаются тем, что заходят прямо к нему в СИЗО.

Дошло до того, что его опрашивали по обстоятельствам уголовного дела, которое вообще находится в производстве в управлении спецпрокуратуры Алматинской области. Более того, видео опроса или допроса оказалось в СМИ, оно было уже опубликовано, люди смотрят, задают вопросы”, — сказал он.

Азанов также отметил, что ему приходится ждать часами, чтобы попасть к подзащитному, а близким родственникам практически не дают встреч с Батырбаевым, только 7 февраля его матери удалось встретиться с ним.

В тот же день депутат мажилиса парламента Ерлан Смайлов у себя на странице Facebook заявил, что видеосюжет телеканала “Жетысу” был смонтирован и “дали в новостях так, будто их вопросы исходили от депутатов”. Он также добавил, что вопрос “о сожалении о содеянном” исходил от журналиста и потребовал объяснений от телеканала.

“Когда мы пришли к Азамату, там уже были люди. Поскольку на охране стояли сотрудники полиции, подумал, что эти люди тоже из полиции или из акимата. Их вопросы Азамату мне не понравились, о чем я и сказал. Ответили, что это их действия для работы. Они же вели видеосъемку. Я полагал, что видео снимается, чтобы зафиксировать состояние Азамата. Сказал им не смешивать наш визит и их вопросы. В итоге все равно смешали”, – написал Смайлов.