«Почему не арестовывают тех, кто избивает людей?»

Житель Алматинской области Азамат Батырбаев стал одним из символов нарушений прав задержанных после январских событий - фото со следами пыток на его теле облетело соцсети, его имя звучало на брифинге Генпрокуратуры, его даже посетили в больнице депутаты мажилиса. Правда, визит их вызвал еще больше негодования в соцсетях. Vласть рассказывает о деле Батырбаева и борьбе его близких за справедливое расследование его заявления о пытках.
38-летний Азамат Батырбаев, отец пятерых детей из поселка Капал в Алматинской области, был в первый раз задержан в своем доме вечером 10 января по подозрению в участии в массовых беспорядках”. Уже 11 января он попал в в больницу, рассказывает Vласти его жена Бакыт Батырбаева.
Генеральная прокуратура Казахстана отреагировала на сообщение о пытках Батырбаева только 2 февраля, после того, как его фотографии широко разошлись в соцсетях.
“22 января 2022 года он был задержан в связи с нападением на сотрудников правоохранительных органов в период массовых беспорядков в городе Талдыкорган. 23 января в ходе допроса он показал, что сотрудники органов внутренних дел 10 января нанесли ему телесные повреждения. По данному заявлению Батырбаева Антикоррупционной службой по Алматинской области заведено уголовное дело по факту пыток. В настоящее время ведется следствие”, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
В социальных сетях активно распространяется информация о том, что Батырбаев участвовал в сносе памятника бывшему президенту в Талдыкоргане, но в сообщении Генпрокуратуры об этом ничего не говорится.
Батырбаева защищает адвокат Бауыржан Азанов. Он сообщил, что его подзащитный официально обратился с заявлением о пытках в здании Департамента полиции Алматинской области и в изоляторе временного содержания УВД Талдыкоргана. Таким образом, Батырбаев сейчас является участником двух уголовных дел: в первом деле - о пытках - он является потерпевшим, во втором - подозреваемым по статье 272, часть 2 “Участие в массовых беспорядках”.
Односельчане Батырбаева из села Капал записали видеообращение к президенту Касым-Жомарт Токаеву с требованием справедливого решения в отношении него.
“Нельзя обвинять человека на основании бездоказательных заявлений каких-то людей в социальных сетях. На внеочередном съезде партии «Нур Отан» 28 января 2022 года вы ясно дали понять, что права человека должны соблюдаться и будут находиться под вашим непосредственным контролем. Просим вас справедливо решить данный вопрос, учитывая, что Азамат является кормильцем пятерых детей, также под его присмотром находятся родители-пенсионеры”, – заявили в обращении президенту жители.
Визит депутатов
5 февраля стало известно, что члены комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Казахстана депутаты Ерлан Смайлов и Берик Бекжанов побывали в Талдыкоргане, на встречу с ними были приглашены родственники задержанных в связи с январскими событиями. Они также посетили Азамата Батырбаева в больнице.
Кроме вопросов о его лечении и давлении после задержания, депутаты спросили буквально - “Сожалеете ли вы о содеянном?”
Разговор депутатов с Батырбаевым показали в эфире телеканала “Жетысу”. На видео телеканала видно, что в его палате, кроме депутатов, находились сотрудники полиции и люди в штатском. Разговор депутатов с Азамат Батырбаевым вызвал волну возмущение в сети. Адвокат Бауыржан Азанов на странице Facebook написал, что его никто не уведомил о посещении подзащитного.
“Нарушая права Батырбаева Азамата, задавая ему вопросы по делу на камеру без адвоката, нарушили и мои права как адвоката. Я воспринимаю это как давление на моего подзащитного”, – написал Азанов.
Во время пресс-конференции в Казахстанском бюро по правам человека позднее Азанов напомнил, что, согласно Уголовно-исполнительному кодексу, в следственный изолятор к арестованному лицу могут допускать только адвоката или защитников, если ими выступают близкие родственники.
“К сожалению в последние несколько дней абсолютно непонятные, скажем так, разного рода лица занимаются тем, что заходят прямо к нему в СИЗО.
Дошло до того, что его опрашивали по обстоятельствам уголовного дела, которое вообще находится в производстве в управлении спецпрокуратуры Алматинской области. Более того, видео опроса или допроса оказалось в СМИ, оно было уже опубликовано, люди смотрят, задают вопросы”, — сказал он.
Азанов также отметил, что ему приходится ждать часами, чтобы попасть к подзащитному, а близким родственникам практически не дают встреч с Батырбаевым, только 7 февраля его матери удалось встретиться с ним.
В тот же день депутат мажилиса парламента Ерлан Смайлов у себя на странице Facebook заявил, что видеосюжет телеканала “Жетысу” был смонтирован и “дали в новостях так, будто их вопросы исходили от депутатов”. Он также добавил, что вопрос “о сожалении о содеянном” исходил от журналиста и потребовал объяснений от телеканала.
“Когда мы пришли к Азамату, там уже были люди. Поскольку на охране стояли сотрудники полиции, подумал, что эти люди тоже из полиции или из акимата. Их вопросы Азамату мне не понравились, о чем я и сказал. Ответили, что это их действия для работы. Они же вели видеосъемку. Я полагал, что видео снимается, чтобы зафиксировать состояние Азамата. Сказал им не смешивать наш визит и их вопросы. В итоге все равно смешали”, – написал Смайлов.
В день визита в Талдыкорган депутаты также встретились с супругой Батырбаева. Она рассказала Vласти, что депутаты обещали организовать ее встречу с мужем, но она так и не состоялась.
“Почему не арестовывают тех, кто избивает людей? Обычных людей забирают и сразу сажают. А закона против них (тех, кто обвиняется в пытках - V) нет? Они так и будут продолжать мучить людей? Депутаты сказали мне, что они устроят нам встречу с мужем и покажут, что он в безопасности. Но они не сдержали свое слово я не смогла увидеться с Азаматом. Его сняли на видео из больницы. По лицу Азамата видно, что на него давят”, – говорит Бакыт Батырбаева.
По словам адвоката Азанова, сейчас состояние здоровья его подзащитного удовлетворительное.
По данным Генпрокуратуры, после январских событий поступило 250 заявлений о пытках и нарушениях прав задержанных, расследуется 133 уголовных дела по фактам смерти, пыток, превышения власти в отношении задержанных.