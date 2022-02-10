В прокуратуру поступило 250 жалоб о пытках задержанных после январских событий

Заместитель генерального прокурора Ерлик Кененбаев на круглом столе в мажилисе в четверг сообщил, что в органы прокуратуры поступило 250 жалоб о пытках и нарушениях прав граждан при проведении расследований о январских событиях в Казахстане.

Ерлик Кененбаев рассказал, что незаконные действия, в том числе пытки, происходят в основном на начальной стадии следствия: «Лиц доставляют с мест происшествия в полицию и там они остаются один на один со следователем или оперативником, допускаются непроцессуальные контакты оперативных работников с задержанными, как говорится, для «беседы по душам». Многие из них не знают своих прав, не имеют защитников, и в большинстве случаев полицейские пользуются этим. Причина в том, что нет четкого регламентированного порядка работы с задержанными лицами. Январские события тому наглядное подтверждение. На сегодня в органы прокуратуры по этим событиям поступило 250 жалоб о пытках и нарушениях прав граждан при проведении расследований со стороны сотрудников правоохранительных органов. Реагируем на каждую. В отдельных случаях нарушения прав граждан находят свое подтверждение».

Он напомнил, что 12 января прокуратурой города Алматы освобождено 24 жителя города, которые незаконно содержались под стражей, по этому поводу специальным прокурором ведется следствие.

Всего ввиду отсутствия оснований для задержания из ИВС прокурорами освобождено 96 человек, кроме того, изменена мера пресечения содержания под стражей на иные меры пресечения в отношении 92 человек, в действиях которых отсутствовали отягчающие обстоятельства.

Кроме того, расследуется 133 уголовных дела по фактам смерти, пыток, превышения власти в отношении задержанных лиц. Медицинская помощь предоставлена 27 задержанным.

Руководитель управления по работе с обращениями граждан Национального центра по правам человека Салтанат Нуримбетова сообщила, что на 9 февраля в адрес уполномоченного по правам человека поступило 62 письменных заявления, 32 из которых - обращения о недозволенных мерах следствия с применением физического насилия, жестокого обращения. С 13 января по 5 февраля проведено 115 превентивных посещений в 16 регионах Казахстана.

Задержанные рассказывали об избиениях и жестоком обращении и иных действиях, унижающих их достоинство, говорили о том, что их заставляли подписывать процессуальные документы под давлением, не обеспечили доступ к адвокатам, питьевой воде и питанию, медпомощи в связи с полученными телесными повреждениями в первые дни задержаний.