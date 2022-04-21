Что держит финпирамиды на плаву

«Наконец-то мы закроем кредит и наша жизнь наладится», подумали мы с мужем, когда нам сказали, что в компании Qnet мы можем в неделю зарабатывать $200. Но сначала нужно было внести взнос в размере 800 тысяч тенге за каждого. Естественно, таких денег у нас не было и кредит нам тоже не могли одобрить, так как я находилась в декретном отпуске, а муж был военным. Но сотрудникам этой компании через микрокредитные организации все же удалось оформить нам кредит. Я в тот момент вообще не понимала, что вокруг происходит, и мысль о том, что я разбогатею, не покидала мою голову. Это было похоже на гипноз», — вспоминает Альмира Бекболаткызы.

Только спустя три дня Альмира осознала, что попала на удочку мошенников. Она снова пошла в офис компании Qnet в Талдыкоргане, чтобы потребовать вернуть деньги. Но уже было поздно, в компании им отказали. Так они с мужем вынуждены платить кредит в размере 2 млн тенге.

«Я пострадала как материально, так и морально. Мы потеряли своего двухмесячного ребенка, после этого я была в стрессе и чуть не сошла с ума. Даже бывало, что мы с мужем собирались развестись. Его уволили после того, как я по телевидению рассказала о ситуации с финансовыми пирамидами. Я не знала, что мне делать, не было денег даже на еду. Сейчас мы ежемесячно выплачиваем 230 тысяч тенге за кредиты, включая ипотеку», – рассказывает она.

Бесконечный поток финансовых пирамид

Несмотря на болезненный опыт пострадавших от финансовых пирамид, сотни казахстанцев все равно продолжают нести им свои сбережения, либо и вовсе брать кредиты, чтобы отдать деньги мошенникам. По информации МВД, число пострадавших от действий финансовых пирамид в Казахстане с начала 2021 года превысило 31 тыс. человек, а сумма ущерба составила более 54 млрд тенге. При этом существует целый ряд законов, запрещающих деятельность недобросовестных финансовых организации, но каждый год на рынке появляются все новые и новые организации с признаками финансовых пирамид.

В октябре 2021 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) опубликовало список из 56 организаций, в деятельности которых выявлены признаки финансовой пирамиды. На запрос Власти в МВД ответили, что по всем материалам, поступающим из АРРФР, полицией проводятся соответствующие проверки и при установлении признаков состава преступления они регистрируются в Единый реестр досудебных расследований с дальнейшим проведением оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Компания Qnet, основанная в Гонконге 1998 году, во многих странах обвинялась в построении финансовых пирамид. В Казахстане на нее начали поступать жалобы еще в 2013 году. Все эти годы Qnet не была участницей Казахстанской Ассоциации прямых продаж (АПК), которая дает гарантии, что всегда будет соответствовать стандартам.