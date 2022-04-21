Что держит финпирамиды на плаву

В октябре 2019 года Альмире и ее мужу позвонил друг и рассказал о своей «роскошной» жизни. Он был готов поделиться секретом своего успеха и позвал друзей на встречу. Альмира в это время находилась в декретном отпуске и ее семья каждый месяц платила за ипотеку, поэтому они очень надеялись на дополнительные доходы. Решение пойти на встречу со старым другом привело их в итоге не к жизни, о которой они мечтали, а к большим долгам.
«Наконец-то мы закроем кредит и наша жизнь наладится», подумали мы с мужем, когда нам сказали, что в компании Qnet мы можем в неделю зарабатывать $200. Но сначала нужно было внести взнос в размере 800 тысяч тенге за каждого. Естественно, таких денег у нас не было и кредит нам тоже не могли одобрить, так как я находилась в декретном отпуске, а муж был военным. Но сотрудникам этой компании через микрокредитные организации все же удалось оформить нам кредит. Я в тот момент вообще не понимала, что вокруг происходит, и мысль о том, что я разбогатею, не покидала мою голову. Это было похоже на гипноз», — вспоминает Альмира Бекболаткызы.
Только спустя три дня Альмира осознала, что попала на удочку мошенников. Она снова пошла в офис компании Qnet в Талдыкоргане, чтобы потребовать вернуть деньги. Но уже было поздно, в компании им отказали. Так они с мужем вынуждены платить кредит в размере 2 млн тенге.
«Я пострадала как материально, так и морально. Мы потеряли своего двухмесячного ребенка, после этого я была в стрессе и чуть не сошла с ума. Даже бывало, что мы с мужем собирались развестись. Его уволили после того, как я по телевидению рассказала о ситуации с финансовыми пирамидами. Я не знала, что мне делать, не было денег даже на еду. Сейчас мы ежемесячно выплачиваем 230 тысяч тенге за кредиты, включая ипотеку», – рассказывает она.
Бесконечный поток финансовых пирамид
Несмотря на болезненный опыт пострадавших от финансовых пирамид, сотни казахстанцев все равно продолжают нести им свои сбережения, либо и вовсе брать кредиты, чтобы отдать деньги мошенникам. По информации МВД, число пострадавших от действий финансовых пирамид в Казахстане с начала 2021 года превысило 31 тыс. человек, а сумма ущерба составила более 54 млрд тенге. При этом существует целый ряд законов, запрещающих деятельность недобросовестных финансовых организации, но каждый год на рынке появляются все новые и новые организации с признаками финансовых пирамид.
В октябре 2021 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) опубликовало список из 56 организаций, в деятельности которых выявлены признаки финансовой пирамиды. На запрос Власти в МВД ответили, что по всем материалам, поступающим из АРРФР, полицией проводятся соответствующие проверки и при установлении признаков состава преступления они регистрируются в Единый реестр досудебных расследований с дальнейшим проведением оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
Компания Qnet, основанная в Гонконге 1998 году, во многих странах обвинялась в построении финансовых пирамид. В Казахстане на нее начали поступать жалобы еще в 2013 году. Все эти годы Qnet не была участницей Казахстанской Ассоциации прямых продаж (АПК), которая дает гарантии, что всегда будет соответствовать стандартам.
В сентябре 2020 года начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов заявил, что в отношении представителей сетевой компании Qnet расследуется 29 уголовных дел, потерпевшими признаны 220 человек. Как информировал тогда Адилов, сумма установленного материального ущерба составила 160 млн тенге. Однако позже на онлайн-конференции главный юрист Qnet Тима Харни сказал, что в отношении компании не выдвинуто никаких обвинений и к ней не применялись какие-либо санкции. Он предполагал, что недопонимание могло произойти между отдельными представителями компании и гражданами.
По словам юриста Юлии Ашихминой, специализирующейся на финансовых пирамидах, в основном уголовные дела возбуждаются в отношении не самих компаний, а физических лиц - тех, кто сам вложил деньги в пирамиду, а потом путем привлечения других, стал на этом зарабатывать. Юрист утверждает, что многие финансовые пирамиды маскируются под микрокредитные организации и таким образом как бы легально проходят регистрацию.
«Зачастую компании действуют либо под видом микрокредитных организаций, либо индивидуальных предпринимателей, которые собирают деньги на якобы вложение их в торговлю продуктами питания, одежду и т. д. Чем отличаются финансовые пирамиды от инвестиционных компаний? В инвестиционных компаниях вклады обеспечены товарами, либо акциями, в финансовой пирамиде нет обеспечения вложенных денег», – говорит юрист.
В Казахстане уголовные дела, в которых усматриваются признаки финансовой пирамиды, во многих случаях возбуждаются по статьям 217 Уголовного кодекса «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» и 190 Уголовного кодекса «Мошенничество». Всего же в 2020 году в суды направлено 149 уголовных дел по фактам создания финансовых пирамид, в 2021 году – 213.
«Чаще всего уголовные дела касательно финансовых пирамид возбуждаются по статье “Мошенничество”. Что касается статьи по привлечению за создание финансовых пирамид, таких уголовных дел мало. Их регистрируют только когда поступает минимум 20-100 заявлений. Вкладчики опасаются подавать их подавать, потому что там (по этой статье - В.) идет конфискация имущества. Вкладчики рискуют остаться без возмещения, потому что при конфискации все имущество уходит в доход государства», – объясняет Ашихмина.
Попытка вернуть деньги
Альмира и еще 56 пострадавших написали заявления в полицию на одного из руководителей сетевой компании Qnet в Талдыкоргане. По ее словам, в полиции их не принимали до тех пор, пока потерпевшие не обратились на телеканалы. В декабре прошлого года начались судебные процессы.
«Куда смотрит правительство? Почему не закрывают Qnet? Те, кто работали в Талдыкоргане, сейчас переехали в Алматы и продолжают свою деятельность там», — задает риторические вопросы Альмира.
Аналогичная ситуация и у Айсулу Доскей из Карагандинской области: она в 2019 году тоже вложила деньги в компанию Qnet.
«До этого у меня не было ни одного кредита. Сейчас по уши в долгах, мы еще полностью не погасили кредит. Были дни, когда не было денег на покупку памперсов ребенку. Такие финансовые пирамиды, как Qnet должны перестать погружать людей в долги. Я на них подала в суд, но безрезультатно. Жаль, конечно, но это было для меня большим уроком», – говорит Айсулу.
По словам пострадавших, при вступлении в компанию Qnet им предлагают покупать карту для путешествий, которая называется e-card. Самая дешевая стоит около 800 тысяч тенге и это считается взносом, чтобы стать дистрибьютором. После этого нужно активно приводить в компанию людей, зачастую это родственники и знакомые. Эти люди потом должны дальше привлекать новых участников по тому же алгоритму. Альмира отмечает, что именно привлечение в компанию родственников спасает компанию от многочисленных заявлений в полицию – близкие таких заявлений чаще всего не пишут.
Серикжан из Экибастуза пришел в этот сетевой бизнес в 2020 году — по совету двоюродного брата. «Мне сказали, что я стану богатым, если приведу сюда всего двух человек. Но в итоге я потерял 2 миллиона тенге», – рассказывает он. Серикжан заметил, что представители компании часто меняют дислокацию офиса и обычно это помещения закрытых салонов красоты или компьютерных клубов. Всех пострадавших объединяет одно — они пошли на этот шаг из-за сложного положения и нехватки денег. Активизация мошенников связана с возросшей экономической активностью, а также с тем, что население начало интересоваться инвестициями, считают в МВД.
Юлия Ашихмина помогает жертвам финансовых пирамид уже четвертый год, она отмечает, что снижение заработных плат, рост процентных ставок по кредитам создают напряженную финансовую обстановку в стране, поэтому важно, чтобы все регулировалось государством. Она убеждена, что сейчас рынок остается теневым и всё на нем решает коррупция.
«Доходы сокращаются, цены и процентные ставки на кредиты растут. Это создает очень напряженную обстановку, когда люди готовы рисковать последними деньгами в надежде, что они получат дополнительный доход. Здесь необходим комплексный подход и всё должно регулироваться государством, но в настоящее время, к сожалению, государство самоустранилось от регулирования этих вопросов (…) Это теневой организованный рынок. Есть высокопоставленные люди, которые контролируют лже-инвесторов и брокеров. Здесь опять же всё упирается в коррупцию», – уверена она.
Реклама финпирамид
На распространение финансовых пирамид в Казахстане влияет и их активная реклама в соцсетях. Несмотря на запрет такого рода рекламы, казахстанские блогеры продолжают их продвигать. В апреле депутаты мажилиса разработали законопроект по привлечению к уголовной ответственности известных лиц за рекламу финансовых пирамид. По планам депутатов, палата приступит к его рассмотрению в мае.
«Законопроект готов, надо будет его ускоренно рассмотреть. Концептуально он должен вводить ответственность за рекламу финансовых пирамид, особенно в отношении вайнеров, артистов, блогеров, лидеров общественного мнения. Если они, понимая мошенническую сущность финансовой пирамиды, все равно рекламируют её, за это их надо будет наказывать», - высказал мнение спикер мажилиса Ерлан Кошанов.
Накануне стало известно, что вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов взяты под стражу по уголовному делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital. Все они признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому полицией Алматы по части 3 статьи 217 Уголовного кодекса – создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой. Уголовное дело было заведено по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD technology» и ТОО «Mudarabah Capital» по факту создания и руководства финансовой пирамидой.