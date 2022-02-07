Ущерб от финансовых пирамид превысил 54 млрд тенге – МВД

Число пострадавших от действий финансовых пирамид в Казахстане с начала 2021 года и на сегодняшний день превысило 31 тыс. человек, а сумма ущерба составила более 54 млрд тенге. Об этом в понедельник в ходе брифинга в министерстве внутренних дел сообщил начальник следственного департамента ведомства Санжар Адилов.

«Сегодня по стране жертвами финансовых пирамид оказались более 31 тыс. граждан, которым причинен ущерб на сумму более 54 млрд тенге», - сообщил Адилов.

Он отметил, что финансовые пирамиды используют различные методы для вовлечения людей, которые «верят в сказки получения легкого и быстрого дохода». Сама же активизация мошенников связана с возросшей экономической активностью, а также с тем, что население начало интересоваться инвестициями.

«Финансовые пирамиды стали позиционировать себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций», - сказал Адилов.

В качестве одного из примеров он привел дело «Гарант 24 ломбард», работники которого предлагали схемы по приобретению движимого и недвижимого имущества по цене выше рыночной на 15-20% под условием рассрочки платежа с первоначальной выплатой 20%. Однако после переоформления права собственности имущество потерпевших реализовывалось по цене ниже рыночной. Также у граждан принимались вклады под 30-40% годовых, но в обоих случаях денежные средства вкладчикам не возвращались. В другом случае руководители ТОО «Questra World», гарантируя высокую доходность до 300% от вложенной суммы, предлагали вкладчикам приобрести вымышленные инвестиционные портфели стоимостью от 90 до 500 тыс. евро, с использованием виртуальной валюты.

Также у МВД есть примеры, когда создатели пирамид занимались привлечением вкладчиков с условием выплаты денежных средств с дивидентами в размере 100%. Адилов напомнил, что дела по данным фактам находятся на рассмотрении в судах.

Всего же в 2020 году в суды направлено 149 уголовных дел по фактам создания финансовых пирамид, в 2021 году – 213. Пресечена деятельность более 180 финансовых инвестиционных компаний и фирм, к уголовной ответственности привлечено 126 лиц, из которых 38 осуждены, в отношении остальных идет судебное разбирательство. В ходе досудебных расследований сотрудниками полиции наложен арест на денежные средства, движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 3 млрд тенге.