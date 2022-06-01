«Даже если народ будет бойкотировать референдум, это нужно зафиксировать»

Кто будет наблюдать?

НПО «Эхо»

Как отмечает директор НПО «Эхо» Павел Лобачев, поправки в закон «О референдуме» не вносились с 1995 года, и поэтому сейчас имеются большие разногласия между законом «О выборах» и законом «О референдуме».

Так, по закону «О референдуме» наблюдать могут только общественные объединения, а по закону «О выборах» – любая общественная организация. Кроме того, по закону «О референдуме» аккредитацию наблюдателям выдает Центральная Комиссия по референдуму, а по закону «О выборах» можно прийти на избирательный участок, имея только удостоверение личности и письмо от общественной организации.

«Одна из целей наблюдения – это приводить законодательство в надлежащий вид, чтобы оно соответствовало всем международным стандартам, – говорит Лобачев. – Поэтому мы все равно будем вести наблюдение. К сожалению, мы не сможем выставлять на участок много людей, но мы все равно будем смотреть, что происходит, как происходит, какие тенденции, будут ли людей принуждать идти голосовать или не будут – это тоже важный момент».

По словам Лобачева, «Эхо» работает совместно с другими организациями как по сбору информации и наблюдению, так и по разъяснению законодательных моментов. В организацию также обращаются за аккредитацией для наблюдения.

«Наша организация зарегистрирована как общественное объединение, [по закону «О референдуме»] мы имеем право наблюдать. А, например, организации, которые зарегистрированы как общественный фонд или государственное учреждение уже якобы не имеют. Но мы не знаем. Мы сейчас эти моменты пытаемся разъяснить», – говорит Лобачев.

30 мая вице-министр юстиции Алма Муканова заявила, что норма закона «О референдуме», согласно которой наблюдать могут только общественные объединения, устарела. По словам вице-министра, в 1995 году понятие «общественное объединение» могло использоваться как собирательное, и не обязательно означало конкретную организационно-правовую форму юрлица, и поэтому прямого запрета на участие в референдуме иных форм некоммерческих организаций нет.

Это разъяснение прозвучало на заседании Центральной избирательной комиссии за пять дней до проведения референдума – в этот срок другие некоммерческие организации вряд ли успеют подготовить большое количество наблюдателей.