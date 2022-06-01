«Даже если народ будет бойкотировать референдум, это нужно зафиксировать»

В Казахстане 5 июня пройдет референдум по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию. Несмотря на ограниченные опции голосования – «за» или «против» внесения сразу 35 изменений в основной закон страны – как минимум пять организаций планируют наблюдать за процессом. Власть узнала, для чего независимые наблюдатели идут на референдум, на каких нарушениях они будут фокусировать свое внимание, и почему нужно наблюдать за голосованием даже в условиях фактического отсутствия выбора.
Кто будет наблюдать?
НПО «Эхо»
Как отмечает директор НПО «Эхо» Павел Лобачев, поправки в закон «О референдуме» не вносились с 1995 года, и поэтому сейчас имеются большие разногласия между законом «О выборах» и законом «О референдуме».
Так, по закону «О референдуме» наблюдать могут только общественные объединения, а по закону «О выборах» – любая общественная организация. Кроме того, по закону «О референдуме» аккредитацию наблюдателям выдает Центральная Комиссия по референдуму, а по закону «О выборах» можно прийти на избирательный участок, имея только удостоверение личности и письмо от общественной организации.
«Одна из целей наблюдения – это приводить законодательство в надлежащий вид, чтобы оно соответствовало всем международным стандартам, – говорит Лобачев. – Поэтому мы все равно будем вести наблюдение. К сожалению, мы не сможем выставлять на участок много людей, но мы все равно будем смотреть, что происходит, как происходит, какие тенденции, будут ли людей принуждать идти голосовать или не будут – это тоже важный момент».
По словам Лобачева, «Эхо» работает совместно с другими организациями как по сбору информации и наблюдению, так и по разъяснению законодательных моментов. В организацию также обращаются за аккредитацией для наблюдения.
«Наша организация зарегистрирована как общественное объединение, [по закону «О референдуме»] мы имеем право наблюдать. А, например, организации, которые зарегистрированы как общественный фонд или государственное учреждение уже якобы не имеют. Но мы не знаем. Мы сейчас эти моменты пытаемся разъяснить», – говорит Лобачев.
30 мая вице-министр юстиции Алма Муканова заявила, что норма закона «О референдуме», согласно которой наблюдать могут только общественные объединения, устарела. По словам вице-министра, в 1995 году понятие «общественное объединение» могло использоваться как собирательное, и не обязательно означало конкретную организационно-правовую форму юрлица, и поэтому прямого запрета на участие в референдуме иных форм некоммерческих организаций нет.
Это разъяснение прозвучало на заседании Центральной избирательной комиссии за пять дней до проведения референдума – в этот срок другие некоммерческие организации вряд ли успеют подготовить большое количество наблюдателей.
Молодежная информационная служба Казахстана (МИСК)
Исполнительный директор МИСК Василина Атоянц также отмечает, что сжатые сроки проведения референдума усложнили подготовку наблюдателей.
«Лига молодых избирателей МИСК будет наблюдать на референдуме силами своей команды. Обычно мы объявляем набор наблюдателей и обучаем желающих. В этот раз мы наблюдаем силами своей команды, потому что нам не оставили другого выбора. Указ о проведении референдума был подписан 5 мая, а сам референдум будет проходить уже в это воскресенье — 5 июня. В такие сжатые сроки, конечно, невозможно подготовить наблюдателей по всей стране», – говорит она.
Тем не менее, в МИСК считают важным наблюдать за голосованием даже в таких условиях.
«Наблюдение — это независимый мониторинг выборов. Для нас это возможность обратить внимание общества на нарушения и всевозможные подтасовки, а также требовать изменения закона», – поясняет Василина Атоянц.
Лига молодых избирателей выставит порядка 50 наблюдателей в 6 городах: Алматы, Астана, Семей, Усть-Каменогорск, Петропавловск и Шымкент.
Общественный фонд «Еркіндік Қанаты»
По словам Елены Швецовой, исполнительного директора фонда «Еркіндік Қанаты», организация будет проводить наблюдение за голосованием на референдуме только в столице, и планирует покрыть большинство избирательных участков. Основное внимание организация планирует уделить явке избирателей.
«Мы обычно не очень большое внимание уделяем именно явке, больше смотрим по нарушениям. Но в этом году мы будем считать, потому что, если вы знаете, по закону «О референдуме», на избирательные участки должны прийти более 50 процентов от общего количество людей, которые имеют право голосовать», – говорит Швецова. По подсчетам «Еркіндік Қанаты», во время многих предыдущих избирательных кампаний явка была завышена.
«Особенно последние выборы в маслихаты и парламент: нам сказали, что было примерно 77 процентов, но по нашим подсчетам было примерно 40-50 [процентов], на разных участках по-разному», – говорит она.
Швецова также подчеркивает, что наблюдение важно вне зависимости от контекста.
«Важно наблюдать всегда. Потому что люди, которые приходят именно с независимым наблюдением, следят за тем, что происходит, они представляют свои акты, говорят о нарушениях, не дают всухую сделать это так, как нужно государству, – говорит она. – И, конечно, для молодых людей это хорошая возможность проявить свою гражданскую активность, посмотреть, как проходят электоральные процессы и быть привлеченным к развитию гражданского общества, иметь хоть какую-то возможность что-то сделать, чтобы попытаться что-то исправить. Конечно, как наблюдатели мы ничего не можем исправлять на избирательных участках, но мы можем говорить о тех нарушениях, которые произошли, и можем в дальнейшим писать наши рекомендации, обращаться постоянно к правительству и к Центральной избирательной комиссии для того, чтобы их исправлять».
Общественное объединение «Независимые Наблюдатели»
По словам руководителя ОО «Независимые наблюдатели» Арайлым Назаровой, организация планирует покрыть все 574 избирательных участка в Алматы. «Независимые наблюдатели» также планируют особое внимание уделить явке избирателей.
«Мы ожидаем где-то явку 20 процентов, – говорит Назарова. – Если она действительно будет ниже 50 процентов, нужно будет аннулировать все результаты этого референдума, и власть должна готовить следующий, другой референдум с участием граждан согласно закону, чтобы три месяца давалось на обсуждение этого нового референдума».
Ранее «Независимые наблюдатели» уже пытались добиться аннулирования результатов голосования во время президентских выборов в 2019 году и парламентских выборов в 2021.
«У нас было 23 иска в суд. И в этот раз, если будут нарушения законов «О выборах» и «О референдуме», мы обязательно будем обжаловать результаты», – говорит Назарова.
Республиканское общественное объединение «Мұқалмас»
По словам Газизы Амирбековой, исполнительного директора РОО «Мұқалмас», у организации есть свои штабы в 16 городах.
«Очень радует, что у нас есть наблюдатели и в моногородах, например, в Сарыагаше, – говорит Амирбек. – Общее количество не могу назвать точно, потому что вчера было около 300. Сегодня с утра идет наплыв: обратилось уже как минимум 50 человек, и это только по Акмолинской области».
Газиза Амирбек отмечает, что в этом году для наблюдения за референдумом в организацию обратилось больше желающих, чем в прошлом году для мониторинга голосования на парламентских выборах. По данным «Мұқалмас», тогда явка составила 35-40%. Говоря о возможных нарушениях, Амирбек отмечает вероятность фальсификаций – как в случае кражи голосов, так и в случае, если какие-то голоса не будут учтены.
Нарушения до голосования
Василина Атоянц отмечает, что перед референдумом в соцсетях стало появляться большое количество одинаковых агитационных видеороликов.
«Мы заметили, что сейчас к агитации стали подключать известных блогеров, у которых от 10 000 до 2 000 000 подписчиков — все они приглашают на референдум, причем все видео абсолютно одинаковы по тексту и описанию — “Референдум 5 июня” с хэштегом #zhanakazakhstan, – говорит она. – Идентичность материалов наталкивает на мысли о покупке политической рекламы у кумиров молодежи».
В МИСК также констатируют заинтересованность в высокой явке и предвидят факты принуждения студентов и госслужащих к участию в голосовании на референдуме. Кроме того, по опыту наблюдения в прошлые годы, в организации опасаются нарушения прав наблюдателей.
27 мая «Радио Азаттык» сообщило, что среди студентов университета Казахского национального университета им. аль-Фараби распространяется требование о том, чтобы 20 студентов каждого факультета участвовали в наблюдении за выборами. Студенты рассказали изданию, что участие оплачивается. По словам учащихся, сумма участия неизвестна, равно как и организаторы наблюдения.
По словам Василины Атоянц, в МИСК сомневаются в независимости такого наблюдения.
«После своего наблюдения мы публикуем отчет, где рассказываем о всех нарушениях, также даем рекомендации по улучшения избирательного законодательства и процесса. Мы не думаем, что люди, предлагающие оплату студентам, будут заниматься такой деятельностью. Также совсем непонятно, откуда берутся средства на оплачиваемое наблюдение», – комментирует она.
Редакция Власти отправила запрос в КазНУ с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент выхода материала ответа на запрос редакция не получила.