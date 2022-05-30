Некоммерческие организации и общественные фонды могут без аккредитации наблюдать за референдумом в Казахстане

Представители некоммерческих организаций, общественных фондов могут быть наблюдателями проведения республиканского референдума без предварительной аккредитации. Для этого им достаточно прийти на избирательный участок и предоставить свои документы, заявили в понедельник в ходе заседания центральной избирательной комиссии.

«На момент принятия нормы закона “О референдуме” в 1995 году понятие “общественное объединение” могло использоваться как собирательное понятие и не в контексте того, что общественное объединение – исключительно организационно-правовая форма юрлица, которое вправе присутствовать на референдуме. Учитывая, что норма, содержащаяся в пункте 4 статьи 6 закона “О референдуме”, устаревшая и не подвергалась изменению с 1995 года, также данная норма принята в контексте существовавших на тот момент форм НКО, а закон “Об общественных объединениях” не дает исчерпывающего понятия “общественных объединений”, полагаем, прямого запрета на участие в референдуме иных форм некоммерческих организаций не имеется», - заявила в ходе заседания вице-министр юстиции Алма Муканова.

Она уточнила, что согласно закону «Об общественных объединениях», общественными объединениями признаются политические партии, профессиональные союзы и другие объединения граждан, созданные на добровольной основе для достижения ими общих целей, не противоречащих законодательству. Общественные объединения являются некоммерческими организациями и, согласно закону «О некоммерческих организациях», могут быть созданы в форме учреждений, общественного объединения, акционерного общества, потребительского кооператива, фонда, религиозного объединения, объединения юридических лиц в форме ассоциации, союза и в иной форме, предусмотренной законодательными актами.

«Таким образом, у нас имеется официальная позиция уполномоченного органа министерства юстиции о правомочности участия представителей общественных фондов, объединений юрлиц и других некоммерческих организаций, иных форм на участке голосования. Необходимо придерживаться этой позиции и при обращении в день голосования представителей других форм некоммерческих организаций, помимо общественных объединений, при наличии документов, подтверждающих его полномочия для присутствия в помещении для голосования, участковая комиссия вправе произвести его регистрацию», - в этой связи отметил председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров.