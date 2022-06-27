Назад в прошлое

24 июня Верховный суд США отменил конституционное право на проведение абортов. Консервативные судьи, имеющие значительный перевес в Верховном суде, вернули страну на 50 лет назад – теперь штаты сами будут решать, как регулировать аборты, в нескольких из них они уже оказались под запретом.
Легализация абортов в США
В 1973 году Верховный суд США принял историческое решение по делу «Роу против Уэйда» – тогда аборты признали законными, так как право на неприкосновенность частной жизни, закрепленное в Конституции, включает в себя право женщины прерывать беременность. Иск подала пациентка Норма Маккорви, использующая псевдоним Джейн Роу, которая не могла прервать третью нежеланную беременность из-за закона штата Техас, где аборт разрешался только в случае угрозы жизни матери. При этом суд отказался предпринять попытку разрешить вопрос о том, когда начинается человеческая жизнь – с момента зачатия, рождения или в промежуточный период беременности. Судьи лишь указали, что в соответствии с английским и американским общим правом и законами, «нерожденные никогда не признавались как личности в полном смысле этого слова». В постановлении 1992 года Верховный суд США подтвердил право на аборт.
Пик абортов в США пришелся на 1980 год: на 1 000 женщин детородного возраста приходилось в среднем около 29 абортов. В 2019 году, согласно статистике государственного Центра контроля и предотвращения болезней, зарегистрировано более 629 тыс. легальных абортов – на 1 000 рождений приходилось 195 абортов. С 2010 по 2019 год количество, частота и соотношение процедуры прерывания беременности снизились на 18%, 21% и 13% соответственно. В 2020 году было проведено более 930 тыс. абортов, причем в некоторых штатах наблюдался рост: число прерванных беременностей с 2017 по 2020 год возросло на 40%.
В 2019 году в штатах Огайо, Алабама, Айова, Кентукки, Миссури и Северная Дакота приняли закон «О сердцебиении», который ограничивает доступ к прерыванию беременности для миллионов женщин в каждом из штатов. Суть закона заключается в том, что аборт не может быть проведен, если во время исследования будет обнаружено сердцебиение плода. Позднее в штатах Айова, Кентукки и Северная Дакота закон был аннулирован решением федерального суда.
Отмена Конституционного права на аборт
24 июня Верховный суд США отменил решение по делу «Роу против Уэйда», спустя 49 лет после того, как оно было принято. Суд, большинство мест в котором принадлежат консерваторам, пришел к выводу, что решение 50-летней давности было ошибочным, поскольку в Конституции отдельно не прописано право на аборты, и поддержал закон Миссисипи, запрещающий прерывать беременность после 15-й недели. С этого момента федеральные законы США больше не гарантируют права на прерывание беременности. Это значит, что отдельные штаты вправе самостоятельно принимать решение о регулировании абортов.
Бывший президент-республиканец США Дональд Трамп еще во время своей предвыборной кампании в 2016 году обещал привести в Верховный суд своих назначенцев, которые могли бы отменить постановление по делу «Роу против Уэйда» и запретить аборты в стране. За время своего президентства Трамп смог назначить троих судей, сместив баланс в пользу консерваторов – все они проголосовали за запрет процедуры прерывания беременности. При этом каждый из них во время рассмотрения их кандидатур в сенате обещал не менять прецедент и, соответственно, не отменять решение по делу «Роу против Уэйда».
Нынешний президент США Джо Байден после решения Верховного суда выступил с обращением из Белого дома, в котором назвал его «трагической ошибкой», подчеркнув, что жизни американских женщин теперь находятся в опасности. Байден также отметил, что ответственность за отмену постановления несут трое консервативных судей, назначенных Трампом.
«Это является реализацией экстремистской идеологии и трагической ошибкой Верховного суда. Суд сделал то, чего никогда не делал раньше, лишив (женщин – В.) конституционного права, которое так фундаментально для многих американцев. Решение суда будет иметь реальные и незамедлительные последствия», – заявил Байден.
Сразу после отмены решения по делу «Роу против Уэйда», в США начались акции протеста. Активисты, выступающие за свободное право на аборт, провели многочисленные демонстрации у здания Верховного суда в городе Вашингтон, после чего американцы вышли на улицы городов Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Остине, Хьюстон, Нэшвилл, Канзас-Сити, Таллахасси, Майами, Оклахома, Бойсе, Новый Орлеан, Финикс, Юджин и Детройт. В Финиксе против протестующих применили слезоточивый газ после того, как они попытались прорваться в капитолий штата Аризона. 10 человек были арестованы во время митингов в Юджине, в Нью-Йорке как минимум 20 человек были взяты под стражу с предъявлением обвинений.
Разделение штатов
После решения Верховного суда в силу сразу же вступили законы о запрете абортов в штатах Юта, Огайо и Алабама. В Юте и Огайо стали запрещены практически все аборты, Алабаме прервать беременность возможно только в случае угрозы жизни матери. Запрет на аборты распространяется и на женщин, подвергшимся изнасилованию или инцесту.
Департамент здравоохранения Арканзаса запретил проводить аборты двум лицензированным клиникам, отметив, что нарушение закона повлечет за собой тюремное заключение на срок до 10 лет или штраф в размере до 100 тыс. долларов. Единственная клиника с лицензией на проведение процедуры прерывания беременности в Западной Вирджинии прекратила проводить аборты 24 июня.
Генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что он немедленно принимает меры по обеспечению соблюдения закона о запрете абортов, за исключением угрозы жизни матери. В этом штате закон должен был быть введен только после отмены решения по делу «Роу против Уэйда».
В некоторых штатах, включая Аризону и Техас, медицинские учреждения прекратили проводить процедуру прерывания беременности. Информации о запрете абортов в этих штатах пока не поступало.
В Калифорнии, Вашингтоне, Нью-Мексико и Орегоне губернаторы-демократы пообещали защищать право на аборты и помогать женщинам, которые приезжают из других штатов для проведения процедуры прерывания беременности.
Губернатор штата Массачусетс Чарли Бейкер подписал указ о защите доступа к репродуктивному здравоохранению. В Северной Каролине губернатор Рой Купер также пообещал защищать права на аборты, несмотря на то, что законодательный орган контролируется республиканцами. 24 июня он обратился с призывом о сборе средств для оказания помощи в предотвращении получения республиканцами большинства мест в штате. Главный государственный прокурор Нью-Мексико Рауль Торрес призвал политиков принять больше мер для защиты доступа женщин к абортам, в том числе из других штатов.
В целом ожидается, что строгие ограничения или запреты на аборты будут введены примерно в половине американских штатов и коснутся миллионов женщин репродуктивного возраста. Доступной им опцией останется проведение процедуры прерывания беременности в тех штатах, что не введут запрета, но сделать это смогут только женщины, имеющие достаточные для этого средства.
Решение Верховного суда США точно не остановит аборты в стране, но сделает их менее безопасными и более дорогими, особенно для женщин из уязвимых групп.