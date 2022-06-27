Назад в прошлое

Легализация абортов в США

В 1973 году Верховный суд США принял историческое решение по делу «Роу против Уэйда» – тогда аборты признали законными, так как право на неприкосновенность частной жизни, закрепленное в Конституции, включает в себя право женщины прерывать беременность. Иск подала пациентка Норма Маккорви, использующая псевдоним Джейн Роу, которая не могла прервать третью нежеланную беременность из-за закона штата Техас, где аборт разрешался только в случае угрозы жизни матери. При этом суд отказался предпринять попытку разрешить вопрос о том, когда начинается человеческая жизнь – с момента зачатия, рождения или в промежуточный период беременности. Судьи лишь указали, что в соответствии с английским и американским общим правом и законами, «нерожденные никогда не признавались как личности в полном смысле этого слова». В постановлении 1992 года Верховный суд США подтвердил право на аборт.

Пик абортов в США пришелся на 1980 год: на 1 000 женщин детородного возраста приходилось в среднем около 29 абортов. В 2019 году, согласно статистике государственного Центра контроля и предотвращения болезней, зарегистрировано более 629 тыс. легальных абортов – на 1 000 рождений приходилось 195 абортов. С 2010 по 2019 год количество, частота и соотношение процедуры прерывания беременности снизились на 18%, 21% и 13% соответственно. В 2020 году было проведено более 930 тыс. абортов, причем в некоторых штатах наблюдался рост: число прерванных беременностей с 2017 по 2020 год возросло на 40%.

В 2019 году в штатах Огайо, Алабама, Айова, Кентукки, Миссури и Северная Дакота приняли закон «О сердцебиении», который ограничивает доступ к прерыванию беременности для миллионов женщин в каждом из штатов. Суть закона заключается в том, что аборт не может быть проведен, если во время исследования будет обнаружено сердцебиение плода. Позднее в штатах Айова, Кентукки и Северная Дакота закон был аннулирован решением федерального суда.