Верховный суд США отменил конституционное право на аборт

Речь идет о деле «Роу против Уэйда» - историческом решении Верховного суда США 1973 года о законности абортов, согласно которому право на неприкосновенность частной жизни в соответствии с Конституцией защищает возможность женщины прервать беременность. В постановлении 1992 года Верховный суд подтвердил право на аборт. Теперь же суд, большинство в котором принадлежит консерваторам, пришел к выводу, что решение по делу «Роу против Уэйда» было ошибочным, поскольку в Конституции отдельно не прописано право на аборты, и поддержал закон Миссисипи, запрещающий прерывать беременность после 15-й недели.

Таким образом, отныне федеральные законы больше не гарантируют права на аборты, а отдельные штаты могут самостоятельно их запрещать. Ожидается, что ограничения или запреты будут введены в половине американских штатов и коснутся около 36 млн женщин репродуктивного возраста.

Пик абортов в США пришелся на 1980 год: на тысячу женщин детородного возраста (от 15 до 44 лет) приходилось в среднем около 29 абортов. К 2017 году показатель снизился до 13,5 на тысячу, после чего вновь стал расти. В 2020 году в США было сделано более 930 тыс. абортов, причем в некоторых штатах наблюдался рост: число прерванных беременностей с 2017 по 2020 год возросло на 40%.

В США уже начались протесты. Как сообщает Reuters, демонстранты за права на аборт протестуют перед Верховным судом в Вашингтоне.