«Между куском хлеба и свежим воздухом»

По словам Исмагулова, в Бестобе приезжала санэпидстанция, делала забор воздуха и воды и не нашла ничего «отрицательного для жизнедеятельности»: «Мы письма писали всем, во все органы. Все эти замеры были предоставлены экологам. От (ближайшего – прим. В) дома до забора фабрики 500 метров. Вопрос стоял в том, что фабрика находится рядом с населением. Я везде озвучивал, чтобы они («Казахалтын Technology») убрали ТМО, предлагали им сделать саркофаг».

По словам экс-акима, некоторые члены рабочей группы и Катчиев не верили в данные, полученные экологами, и подсудимый призывал людей собраться в Доме культуры. «3 мая у фабрики стояло человек 10, Катчиев призывал собраться в Доме культуры. Нельзя было собираться, поэтому я поехал с полицейским и разъяснил. Он (Катчиев) не слушает людей. На ютуб-канале он выставлял видео, все наши встречи фиксировались на камеру. В основном призывал население выйти на улицу. Одни жители поддерживали рабочую группу, другие нет, потому что это («Казахалтын») была единственная организация, где можно было работать. В основном рабочую группу поддерживали пенсионеры. Остальные говорили, что они там работают и от них зависят семьи».

По мнению бывшего акима поселка, «иногда подсудимые выходили за рамки того, что должна была делать комиссия, поднимать людей они не должны были».

На вопрос адвоката о том, призывали ли Катчиев и Назаренко к насильственному изменению конституционного строя, он ответил, что они хотели в апреле провести незаконный митинг.

Адвокат: Жители поселка Бестобе имеют право на экологическую безопасность?

Мусулманбек Исмагулов: Все жители, где бы они не находились, конечно, имеют право.

Адвокат: Государство должно признавать это право на экологическую безопасность, здоровье и жизнь?

Мусулманбек Исмагулов: Естественно.

Адвокат: Почему в течение 2020 и 2021 года никакие меры не принимались для того, чтобы не было пыления?

Мусулманбек Исмагулов: Мы писали, все вопросы, которые поднимало население, я отправлял в органы, и в том числе «Казахалтыну». Они какие-то действия проводили, поливали дорогу водой, пытались сделать обеспыливание.

Были вызваны в суд несколько сотрудников «Казахалтын Technology», которые рассказали, что из-за действий рабочей группы они боялись потерять работу на фабрике и остаться без средств к существованию.

Так кладовщица, работающая в «Казахалтын Technology», переживала, что чуть не осталась без работы. В своих показаниях она говорила о том, что в её коллег вообще кидали камни, но не смогла сказать, кто и когда это делал, потому что об этом ей рассказали работники, которые уволились. Судя по тому, что их не вызвали в суд, следствие их не нашло. Сотрудница фабрики заявила, что негативного воздействия от деятельности фабрики не было: «У меня ребенок-астматик, и для меня самое главное, чтобы была работа и всё».

Через несколько месяцев, в конце суда, во время прения сторон адвокат Лидия Омельяненко сказала: «Очень стыдно за это уголовное дело, стыдно, когда людей в поселке Бестобе просят выбирать между куском хлеба и свежим воздухом».

Несколько свидетелей обвинения прямо в суде отказались от своих показаний, данных следователю. Были свидетели, которые заявляли, что не хотят участвовать в этом суде, потому что у них нет никаких претензий к обвиняемым, в таких случаях суд напоминал, что давать показания — не право, а обязанность.