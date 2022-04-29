Жители Бестобе выступают против строительства карьера

Накануне в поселке Бестобе Акмолинской области состоялась встреча акима региона Ермека Маржикпаева с жителями. Большую часть времени они обсуждали проблемы, возникшие между компанией «Алтыналмас» и местными жителями. Для продолжения работ компании нужно построить карьер, присутствовавшие на обсуждении бестобинцы выступают против этого. Слушания о строительстве карьера должны пройти в июле. При этом руководитель предприятия настаивает, что без карьера продолжать работу невозможно.

В поселке Бестобе живут около шести тысяч человек, с 30-х годов здесь занимаются добычей золота. Главный работодатель для жителей - компания АО «АК» «Алтыналмас».

Её руководитель Дияр Канашев рассказал о планах предприятия: «Мы занимаемся проектированием (карьера – В.) и надеемся пройти общественные слушания в июле. Если все нормально пройдет, к концу года мы получим все бумаги на строительство. Строительство начнется не раньше лета следующего года».

Кроме того, компании нужно решить проблемы с откачкой воды из шахт, это планируется делать весь 2024 год.

«Нам нужно договориться как будет действовать и развиваться Бестобинская производственная площадка. Или она останавливается или двигается дальше. Те, кто привыкли жить в Советском Союзе, и все время ностальгируют по 30-40-50-м годам, это время ушло, это жизнь. Поэтому будущее Бестобе мы видим таким: механизированная крупнотоннажная подземная добыча. Для этого мы создали центр по обучению и переобучению. За нас счет мы обучаем и переобучаем. Слово за вами, жители Бестобе», - сказал Дияр Канашев.

Присутствовавшие на встрече жители высказались против строительства карьера и настаивали на том, чтобы добыча золота продолжалась шахтовым способом. По их мнению, карьерный способ, на котором настаивает компания, ухудшит и без того сложную экологическую ситуацию в поселке. Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на втором часу обсуждения заявил: «Всё, карьера не будет!»

Кроме того, на встрече обсудили ремонт дорог, строительство школы, необходимость сделать тротуары, проблемы с мусором.

Встреча прошла на фоне продолжающегося суда над двумя активистами из поселка Бестобе Николаем Катчиевым и Александрой Назаренко – летом компания «Казахалтын Technology» подала на них заявление, теперь они обвиняются в разжигании социальной розни.