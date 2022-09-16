«Власти доводят женщин до гнева»

«Один из самых несправедливых моментов в Казахстане - у нас только человек выходит на пенсию, он сразу автоматически по доходам попадает в категорию потенциально бедных людей. У нас вся пенсионная перспектива и план - иметь детей, умных и здоровых, я не иронизирую, которые, дай Бог, как в средневековье, будут за вами ухаживать, когда вы выйдете на пенсию. Но мы живем в 21 веке, тут предполагается что существует государство всеобщего благоденствия», — говорит Акижанов.

По его словам, население против позднего выхода на пенсию - не из-за того, что у них высокие доходы и они хотят ими «насладиться», а потому как, еще несколько лет работы очень незначительно повысят их пенсионные выплаты.

«В развитых странах не выходят на пенсию рано, потому что у них там пенсионный план - условия труда позволяют. У наших женщин, условия труда конечно разные в различных секторах, но даже у госслужащих все сложно. Ментальность, эйджизм, дискриминации против возрастных людей. Если бы у наших работающих женщин был хороший доход - они бы могли дальше работать. Это как с нашими министрами-женщинами, которые не хотят уходить на пенсию. У них достойная зарплата. Тут такая палка о двух концах», — добавляет он.

Акижанов считает, что для решения проблемы должна полностью измениться социальная политика.

«У нас доля зарплат в ВВП ниже 30%. Это абсолютный уровень начала 20 века. Если будет меняться здесь ситуация, то у нас ситуация с пенсиями будет другая. Люди смогут откладывать больше средств на пенсию. Когда вы зарубеж выезжаете, среди иностранных туристов много пожилых людей. Потому что это пенсионеры с достойной пенсией. Разве наши пенсионеры могут себе позволить путешествие?», — резюмирует он.

Айтенова также считает, что необходимо снижение гендерного разрыва в оплате труда, повышение доли занятости женщин в высокооплачиваемых секторах экономики и поддержка женского предпринимательства. Все это приведет к качественному изменению в доходах женщин и может увеличить пенсионные выплаты.

Ирина Смирнова заключает, что еще одним положительным моментом более раннего выхода на пенсию будет освобождение рабочих мест для молодежи.

«Рабочих мест нету. Где будет работать эта молодежь? Рождаемость высокая, где им рабочие места? Кроме того - человек на пенсии, и не будет думать о том, что ему нужно утром встать на работу. Проживет комфортную жизнь. Если пенсия будет нормальной. Если низкая - придется работать до смерти»