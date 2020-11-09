Повышение пенсионного возраста является необходимостью: Мамин ответил на депутатский запрос

Как напомнил глава правительства, сейчас в стране пенсионное обеспечение на всех трех уровнях (солидарная, базовая и накопительная пенсия) привязано к трудовому стажу. При этом размер солидарной пенсии постепенно снижается, так как при ее назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы. Снижающийся же размер солидарной пенсии должен компенсироваться возрастающим размером накопительной части пенсии за счет увеличения периода перечисления обязательных пенсионных взносов. Базовая пенсия предоставляется всем лицам, достигшим пенсионного возраста, в размере от 54 до 100% прожиточного минимума в зависимости от стажа участия в пенсионной системе (как до 1998 года, так и после этой даты).

«Вместе с тем в случае приобретения пенсионного аннуитета для участников накопительной пенсионной системы при достаточности пенсионных накоплений сохранено право назначения пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда, для женщин в 51,5 лет, для мужчин – в 55 лет», - отметил Мамин.

Он подчеркнул, что «учитывая складывающуюся экономическую ситуацию, международный опыт, долгосрочные актуарные прогнозы на основе экономических и 2 демографических факторов повышение пенсионного возраста является необходимостью».

«Также следует учесть, что растет соотношение число пенсионеров к занятому населению. Если в 2010 году в расчете на 1 пенсионера было в среднем 4,8 работающих, то в 2015 году – 4,3 работающих, а в 2019 году – 3,9 работающих. Кроме того, обзор международного опыта показывает устойчивую тенденцию увеличения доли пожилых людей, что влияет на ситуацию на рынке труда. В среднем в мире прогнозируется увеличение доли лиц старше 65 лет более чем на 10% (с 14,3% в 2000 году до 25,7% в 2040 году), что, в свою очередь, сказывается на устойчивости пенсионных систем. В этой связи, повышение пенсионного возраста происходит во многих странах», - ответил Мамин.

Он привел примеры повышения пенсионного возраста в разных странах. Так, в России с 2019 года по 2028 год будет постепенно повышен пенсионный возраст мужчин и женщин на 5 лет. В 2017 году внесены поправки в пенсионное законодательство Азербайджана: пенсионный возраст для мужчин и женщин постепенно будет повышен с 60 до 65 лет. В Грузии пенсионный возраст для мужчин составляет 65 лет, для женщин – 60 лет. В Латвии пенсионный возраст для мужчин и женщин постепенно повышается с 2014 года с 62 лет и к 2025 годы будет 65 лет. В Беларуси с 2017 года также проводится поэтапное повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 63 лет, для женщин – с 55 до 58 лет.

«Таким образом, повышение пенсионного возраста соответствует международной практике и складывающейся экономической и демографической ситуации в мире», - заявил премьер-министр.

Ранее депутаты фракции «Народные коммунисты» в мажилисе призвали снизить до 60 лет возраст выхода казахстанцев на пенсию, и сделать его единым как для женщин, так и для мужчин. Коммунисты считают, что данная мера будет способствовать не только обеспечению условий для сохранения жизней и здоровья старшего поколения, но в условиях экономического кризиса, неблагоприятных прогнозов по росту экономики и нарастающей безработицы положительно повлияет на рынок труда.