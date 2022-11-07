Сломать Казнет

Правдоподобное отрицание

Ограничение доступа к «неугодным» веб-сайтам – один из распространенных методов интернет-цензуры со стороны властей, отмечает Бауржан Рахметов, политолог и ассистент-профессор Международной школы экономики Университета КАЗГЮУ. Мишенями, как правило, становятся независимые или оппозиционно настроенные интернет-ресурсы, социальные сети и пользователи, чьи посты могут привести к коллективному действию, то есть к демонстрациям или протестам. Антиправительственных митингов, по мнению политолога, больше всего боятся все авторитарные режимы, к которым относится и Казахстан.

«Если говорить про периодичность блокировок сайтов и соцсетей в Казахстане, то это происходит регулярно. Систематичность несложно отследить, потому что практически каждый год в стране или ограничивают доступ к тем или иным ресурсам, или просто глушат интернет. Сама тенденция ограничивать доступ к веб-сайтам началась в Казахстане давно. Например, еще в 2000 году, когда доступ к интернету имел только 1% казахстанцев, был заблокирован новостной вебсайт, опубликовавший материал о коррупционном скандале, связанном с руководством страны. С тех пор блокировки веб-сайтов, как местных, так и иностранных, продолжаются. Иными словами, публикации в интернете – под мониторингом, а свобода в киберпространстве ограничена», – объясняет Рахметов.

Время до и после выборов для проведения блокировок можно объяснить просто – именно во время предвыборных кампаний население становится более политически активным и вовлеченным.

«Такая тенденция наблюдается не только в Казахстане, но и в целом по миру. Поэтому особое внимание властей на онлайн-контенте, чтобы иметь возможность оперативно предотвратить распространение непонравившейся информации. Поэтому я не нахожу случайным, когда перед выборами происходят сбои в работе интернета и соцсети и мессенджеры становятся недоступными, – говорит политолог. – Такой сценарий наблюдался во время президентских выборов в июне 2019 года и незадолго до парламентских выборов в январе 2021 года. То же самое мы наблюдаем и сейчас, накануне президентских выборов 2022 года».

DDoS-атака, или «распределенный отказ в обслуживании» («distributed denial of service») – это самый несложный и распространенный вид кибератак, которому, по данным властей, сейчас подвергается Казнет. Злоумышленники при помощи ботнетов заваливают вебсайт многотысячными, а иногда и миллионными запросами, подавляя канал подключения. В результате веб-сайт просто «рушится». Учитывая их популярность и относительную техническую простоту, как простым пользователям, так и государствам довольно сложно полностью обезопасить себя от DDoS-атак. При этом такие кибератаки также могут быть использованы в качестве инструмента интернет-цензуры, особенно когда речь идет о СМИ, журналистах и политиках, считает Рахметов.

«Основная проблема здесь заключается в идентификации инициатора кибероперации. Это связано с отсутствием географических ограничений в киберпространстве. Например, кто-либо из страны А, получив доступ к компьютерам в стране Б, может инициировать атаку на инфраструктуру страны В, чьи сервера, в свою очередь, могут находиться в стране Г. В результате очень сложно отследить и доказать вину лиц, стоящих за кибератакой, что, конечно, создает условия для властей для “правдоподобного отрицания” своего участия. Более того, правительства могут напрямую не участвовать в кибератаках, задействовав третью сторону, то есть хакеров, через аутсорсинг», – говорит он.

По этой причине сложно определить, кто стоит за кибератаками на казахстанский сегмент интернета, которые продолжаются с сентября. Но Рахметов отмечает, что они начались накануне предстоящих президентских выборов, а также совпадают с начавшейся 21 сентября частичной мобилизацией в России и масштабным оттоком мужского населения из России в Казахстан и другие страны.