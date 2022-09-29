Это отражается на интернет-соединении во всех регионах страны
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На Казнет зафиксированы масштабные кибератаки
фото Жанары Каримовой

На Казнет зафиксированы масштабные кибератаки, сообщила государственная техническая служба.

«Сегодня утром вновь были зафиксированы масштабные кибератаки на Казнет. Данное обстоятельство отражается на работе интернет-соединении во всех регионах страны», - говорится в сообщении.

Накануне Государственная техническая служба сообщила, что на протяжении нескольких дней фиксировала масштабные DDoS-атаки на казахстанский сегмент интернета, что привело к росту нагрузки на магистральные каналы операторов связи.

«Нарастающая вредоносная активность была замечена 24 сентября и постоянно увеличивалась. Пик атаки пришелся на сегодня. Атаки такого типа затрудняют работоспособность веб-сервисов и нацелены на полный отказ интернет-ресурсов. Для DDoS-атаки использовались сети из зараженных компьютеров и IoT-устройств называемые ботнетами», - сообщалось в среду.

Сейчас техническими специалистами АО «ГТС» ведутся работы по нейтрализации угроз.

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