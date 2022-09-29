На Казнет зафиксированы масштабные кибератаки

«Сегодня утром вновь были зафиксированы масштабные кибератаки на Казнет. Данное обстоятельство отражается на работе интернет-соединении во всех регионах страны», - говорится в сообщении.

Накануне Государственная техническая служба сообщила, что на протяжении нескольких дней фиксировала масштабные DDoS-атаки на казахстанский сегмент интернета, что привело к росту нагрузки на магистральные каналы операторов связи.

«Нарастающая вредоносная активность была замечена 24 сентября и постоянно увеличивалась. Пик атаки пришелся на сегодня. Атаки такого типа затрудняют работоспособность веб-сервисов и нацелены на полный отказ интернет-ресурсов. Для DDoS-атаки использовались сети из зараженных компьютеров и IoT-устройств называемые ботнетами», - сообщалось в среду.

Сейчас техническими специалистами АО «ГТС» ведутся работы по нейтрализации угроз.