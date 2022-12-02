«Что мы там будем делать, на севере?»

«Предки в 1932 году, после голода, со стороны Актобе переселились к Амударье, в город Ходжейли в Каракалпакстане. Он вообще называется Қожалы, потому что там много людей из рода қожа жили. Но на узбекском название стало Ходжейли. Занимались скотом, как и все. Отец работал в военной части, мать - учительницей. Вышли на пенсию, и мы в 2002 году переехали. Конечно, они бы там больше пенсии получали, но и тут пойдет», — рассказывает Серикбаева.

Они переселились вместе с 5 братьями и сестрами. Серикбаева получила 120 тысяч тенге по квоте.

«До этого многие наши родственники переселились, ну и мы решились. Поначалу было сложно. Землю не могли получить, она под тысячу долларов стояла. Без дома были, жили в однокомнатной квартире. Потом по квоте смогли себе построить дом. Я через центр занятости устроилась охранником, проработала так 15 лет. Потом вышла на базар, надо было платить за кредиты, ребенок появился, ему надо одежду, еду и все такое», — говорит Серикбаева.

Она говорит, что сейчас дела с торговлей стали хуже из-за того, что у людей стало меньше денег. Да и само ее положение ухудшается: «Деньги не можешь накопить, все от кредитов до кредитов»

«Мы общаемся между собой, у ассамблеи в Актау открыто место, где разные этносы, нам знакомые — каракалпаки и узбеки свою национальную культуру показывают. Интересно туда ходить. Были вообще проблемы с языком. У нас же он немного отличается. Много издевок было, конечно. Но что поделать, мы не обращали на это внимания. Чтобы выжить, учишься не обращать внимание. А так, мы уже адаптировались, я сама вышла замуж за местного из рода адай», — добавляет она и отправляется обслуживать покупателей.

Непринятые

Маленькая времянка — одна комната для кухни, есть телевизор, плита и батарея, в доме тепло. В другой собрано очень много одеял. Она предназначена для столовой и спальни.

Здесь живет Карлыгаш (имя изменено -В.) с тремя детьми и матерью. Они приехали сюда в августе. Рядом с ними сидит Марат (имя изменено - В.) — он переехал в Казахстан уже больше двадцати лет назад. Он пытается им помочь.