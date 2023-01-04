«Пусть их либо оправдают, либо выкапывают и сажают в тюрьму»

«Вечером он не вернулся домой, я звонила ему, но гудок не шел. Меня убеждали, что, наверное, он к друзьям поехал. У одного его друга есть лошади. А он любил же все это. Поехал туда. Я уложила детей, но сама не могла заснуть. Всю ночь бродила по микрорайону в мороз. Я как будто слышала его голос: “Мама, мама!”. На следующий день ко мне забежала дочка и сказала, что появилась телефонная связь. Я сразу позвонила сыну, но трубку взял незнакомец и сказал: “Простите, но вашего сына подстрелили, его отвезли в больницу, но сердце не выдержало, он умер” и отключил телефон. Мне сказали забрать его тело из морга на улице Кирова. К нам забежали соседи, взяли его удостоверение и поехали за телом», — рассказывает Бекежанова.

Когда тело привезли из морга, мать не могла поверить в его смерть, пока не увидела родимое пятно на икре. «На глазах были синяки. На руке были следы удара. Нос был сломан».

«Он всегда думал о других, приводил домой своих сокурсников и просил накормить их. Я возмущалась, так как я зарабатывала только 50 тысяч тенге на всю семью. Но сын просил не обижаться, потому что это благое дело. Он мечтал открыть центр для детей с инвалидностью», — вспоминает мать.

Спустя неделю домой наведался следователь, провел допрос и обыск в доме.

«Следователь нам всячески угрожал. Разговаривал грубо с моей дочерью. Один из следователей сказал: “Нурай, это оказывается ты. Ты со своими одногруппниками ходила на площади”. Он придумал историю, что Нурай, Райс и еще один мой сын - Диас пошли на митинги. Райса ранили в голову, его сестренка и братишка бросают и убегают его. Потом заместитель областного прокурора Канат Мамаев вызывал нас, родителей, на встречу. Когда пришла моя очередь, он сказал: “У тебя же есть другие дети, погибшего отправь на списание, зачем тебе это”. Представляете? Это очень ударило по моей гордости. Я напишу на него заявление и заставлю извиняться перед каждым из моих пятерых детей», — говорит она.

По словам Бекежановой, по факту смерти Рысбека было заведено дело по 451 статье 1 части (превышение власти). Однако в итоге это дело закрыли, а на самого погибшего завели дела по статье 272 часть 2 (участие в массовых беспорядках) и незаконное приобретение, ношение, хранение оружия, боеприпасов и т.д. (статья 287).

Ержан Байжанов

Мать погибшего Ержана Байжанова Нигора Закарьяева в поисках справедливости приехала в Астану уже восьмой раз. По ее словам, только так прокуратуру Тараза можно заставить прислушаться к ее словам. Год назад она потеряла единственного сына.

«Мой сын с 4-ого класса мечтал стать военным, с того времени участвовал в военном кружке. По своей воле отслужил в десантных войсках, хотя все убегают от армии. Он учился в железнодорожном колледже, но мечтал поступить в военный. Они застрелили гражданина, который мечтал защищать Республику Казахстан», — говорит Закарьяева.