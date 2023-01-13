«Сейчас очень большое количество вирусных инфекций»

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— В мире сейчас много говорят о тридемии, есть она в Казахстане?

— Да, эти три основные инфекции: грипп, ковид и респираторно-синцитиальный вирус, поражающий в основном маленьких детей, присутствуют. Хотелось бы добавить, что помимо этих трех вирусных инфекций сейчас еще активный сезон других вирусов, которые вызывают острые респираторные вирусные инфекции, это аденовирус, энтеровирус, риновирус. Здесь даже ограничиваться просто тридемией невозможно, потому что вирусных инфекций сейчас очень большое количество.

— Насколько часто вы сталкиваетесь с инфекциями в вашей клинике?

— Последние несколько месяцев — всю осень и первую половину зимы большая половина записи — это люди с каким-то признаками вирусной инфекции.

— По поводу коронавирусной инфекции минздрав дает очень скромные цифры по заражению: 150-170 случаев в сутки, но что происходит на практике?

— Заболевших ковидом сейчас много. Цифры, которые мы видим в новостях, это лабораторно подтвержденные случаи. Но не стоит забывать о заразности ковида. Если в семье есть один подтвержденный случай, то другие члены семьи также могут болеть, но чаще всегда тестирование они не проходят.

Ковид начинает протекать легче, факторов тому несколько. В первую очередь, это, конечно, вакцинация — есть большая прослойка привитых людей. Вторая причина: большинство людей переболело коронавиурсом, это уже приобретенный иммунитет. Третье: люди повторно переболели Омикроном. Это очень интересный штамм коронавируса, он имеет где-то 500 подвидов, и он протекает намного легче, но он ультразаразный, с очень высокой контагиозностью. Но всегда есть люди, у которых повышены риски тяжёлого течения: пожилые люди, с хроническими заболеваниями, врожденными патологиями и т.д.