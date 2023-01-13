«Сейчас очень большое количество вирусных инфекций»

В мире продолжается тридемия: циркуляция трех опасных вирусов: гриппа, респираторно-синцитиального вируса и ковида. Об этом подробно рассказала Асель Мусабекова в материале о нынешнем простудном сезоне. О том, что сейчас происходит в Казахстане, рассказывает врач-терапевт из Алматы Анжела Ашихмина.
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— В мире сейчас много говорят о тридемии, есть она в Казахстане?
— Да, эти три основные инфекции: грипп, ковид и респираторно-синцитиальный вирус, поражающий в основном маленьких детей, присутствуют. Хотелось бы добавить, что помимо этих трех вирусных инфекций сейчас еще активный сезон других вирусов, которые вызывают острые респираторные вирусные инфекции, это аденовирус, энтеровирус, риновирус. Здесь даже ограничиваться просто тридемией невозможно, потому что вирусных инфекций сейчас очень большое количество.
— Насколько часто вы сталкиваетесь с инфекциями в вашей клинике?
— Последние несколько месяцев — всю осень и первую половину зимы большая половина записи — это люди с каким-то признаками вирусной инфекции.
— По поводу коронавирусной инфекции минздрав дает очень скромные цифры по заражению: 150-170 случаев в сутки, но что происходит на практике?
— Заболевших ковидом сейчас много. Цифры, которые мы видим в новостях, это лабораторно подтвержденные случаи. Но не стоит забывать о заразности ковида. Если в семье есть один подтвержденный случай, то другие члены семьи также могут болеть, но чаще всегда тестирование они не проходят.
Ковид начинает протекать легче, факторов тому несколько. В первую очередь, это, конечно, вакцинация — есть большая прослойка привитых людей. Вторая причина: большинство людей переболело коронавиурсом, это уже приобретенный иммунитет. Третье: люди повторно переболели Омикроном. Это очень интересный штамм коронавируса, он имеет где-то 500 подвидов, и он протекает намного легче, но он ультразаразный, с очень высокой контагиозностью. Но всегда есть люди, у которых повышены риски тяжёлого течения: пожилые люди, с хроническими заболеваниями, врожденными патологиями и т.д.
— Много говорят о том, что в этом году серьезный грипп. Минздрав дал первые цифры по нему чуть ли не в конце лета. Что можно сказать о гриппе сейчас в Казахстане?
— Гриппа действительно стало много. Еще в прошлом году, когда потихоньку начали снимать ковидные ограничения, мы ждали твидемию: грипп+ковид. В отличие от ковида, у гриппа есть определенная сезонность: осень-зима, но и в этом году он пришел намного раньше. Сейчас в Казахстане зафиксировано три штамма, в том числе и свиной грипп. Грипп — серьезная вирусная инфекция, мы его недооцениваем, часто называя гриппом обычную простуду. Грипп напоминает ковид в том плане, что есть высокая температура тела, сильная ломота, боли в мышцах, выраженная слабость. До ковида грипп был одной из самых тяжелых вирусных инфекций. Но у нас есть вакцинация против гриппа, которая начинается осенью.
В этом году люди ответственно отнеслись к вакцинации от гриппа, получая вакцины в госполиклиниках и частных центрах.
—То есть, можно поставить прививку от гриппа сейчас?
— Да, кончено можно. Другое дело, что иммунитету понадобится время, чтобы выработать антитела. Человек может сделать сейчас вакцину против гриппа, но ближайшие пару недель он будет не так хорошо защищен от этого вируса. Поэтому мы рекомендуем ставить прививку до начала сезона гриппа, но и во время сезона это имеет смысл.
— Грипп протекает в этом году тяжелее, чем в прошлые годы?
— Я бы не сказала, что он протекает как-то по-особенному или тяжелее, но может показаться, что мы никак не можем вылезти из этих вирусных инфекций. Грипп протекает так же, просто за три года карантина наш иммунитет подзабыл каково это — бороться с таким тяжелым вирусом.
— Насколько важно определить, что у человека: грипп или коронавирус? Имеет ли это значение при лечении?
— Глобально — нет. К сожалению, ни грипп, ни ковид на сегодняшний день не имеют такого действительно мощного лечения, как например, бактериальная инфекция, когда мы можем назначить антибиотик и на глазах человеку становится легче. Против ковида существуют некоторые препараты, которые, например, человек с иммунодефицитом, с хроническими болезнями может получать в больнице. От гриппа есть осельтамивир, который мы рекомендуем для пожилых, людей, с хроническими болезнями, для беременных женщин, но все эти препараты не убивают вирус. Хоть они и называются противовирусными, они просто блокируют размножение вируса, поэтому если подойти глобально, не сильно важно: ковид или грипп, и тот и другой вирус могут вызывать тяжелые осложнения, вирусные пневмонии, даже вплоть до вирусных менингоэнцефалитов и т.д.
— Многие говорят, что словно это одна долгая болезнь и думают, что «полетел иммунитет». Можно ли сказать, что вирусы стали сильнее, а мы слабее?
— С таким вопросом приходят каждый день. Сейчас медицинское мировое сообщество рассматривает несколько вариантов, но нет единого ответа. Первая гипотеза: за время локдауна все вирусные инфекции не распространялись, потому что не было такого широкого контакта с людьми. И сейчас, когда люди начали ходить на работу, дети вышли в садики и школы, иммунитет начинает сталкиваться с огромным количеством разной вирусной нагрузки. Второй вариант: перенесенная ковидная инфекция. К сожалению, нет каких-то объективных данных, исследований, которые бы говорили, что ковид серьезно влияет на иммунитет, но, как показывает практика, очень часто люди говорят: «Вот я переболел ковидом летом и после этого никак не могу вылезти из этих вечных заболеваний». Возможно, каким-то образом ковид либо стирает нашу иммунную память, либо человек становится более восприимчивым к каким-то вирусным инфекциям. Но все это предположения.
В общем и целом, нужно соблюдать личные правила гигиены. Частое мытье рук, обрабатывание спиртовыми растворами, ограничение посещения мест массового скопления людей. То есть элементарные меры, доступные для всех, будут снижать риски заболевания. Желательно носить маску, но, как показывают исследования, максимально хорошего эффекта можно добиться, если маску носит не только человек, у которого нет простудных симптомов, но и тот, у кого они есть.
— Ощущение, что в этом году все впервые узнали о респираторно-синцитиальном вирусе, который поражает в основном детей. Каковы его симптомы и насколько часто он сейчас встречается?
— Респираторно-синцитиальный вирус не новый, он был давно, и до ковида он был частым гостем, особенно в семьях, где детки от 6 месяцев до двух лет. В более старшем возрасте он не имеет такой яркой клинической картины. В основном он проявляется умеренной лихорадкой, т.е. повышением температуры тела. Плюс общие симптомы: насморк, недомогание, и основной симптом — кашель. Доктор может услышать в легких у ребенка хрипы. Врачи часто боятся подобных звуков в легких у маленьких детей и начинается бесконечное назначение антибиотиков. Что же происходит на самом деле? Этот вирус поражает бронхиолы, а это самые мелкие ответвления наших бронхов и приводит к их спазмированию. Поэтому легкое может звучать очень странно, непривычно, при этом ребенок может чувствовать себя прекрасно. В моей практике часто бывало такое, что ребенок звучит очень пугающе, какие-то распространенные хрипы в легком, и справа и слева и при этом малыш сидит, улыбается. Но этот вирус может протекать и серьезно, тяжелее, с возникновением одышки у деток.
Только поддерживающая терапия, иногда может понадобиться дополнительный кислород. В Штатах, в Европе эта инфекция очень хорошо знакома, у нас, к сожалению, нет, может быть, с ней реже сталкивались, либо реже диагностировали, но инфекция очень распространённая во всем мире.
— Какие красные флаги есть при РСВ?
— Это одышка, то есть ребенок часто дышит. Родители в принципе даже сами могут измерить частоту дыхания, при этом считая только вдохи, выдохи считать не надо. В целом в таком возрасте одышка считается выше 50-55 вдохов в минуту. Если почти каждую секунду ребенок делает вдох, то надо вызвать скорую помощь. Или если ребенок не реагирует на обращение, сонливый, его трудно добудиться, достучаться, он лежит, не пьет, не кушает.
— При первых симптомах простуды люди, как правило, начинают пить разные препараты, тот же парацетамол. Стоит ли это делать самостоятельно?
— Люди всегда жаждут волшебной таблетки, которую бы они выпили и все прошло. К сожалению, такой таблетки нет. Я рекомендую всегда обратиться к врачу. Конечно, можно принимать самостоятельно и ибупрофен, и парацетамол, но и у того и другого препарата есть побочные эффекты. Кроме того, всегда важно знать нормальную дозировку, ведь люди без медицинского образования не могут порой адекватно подобрать себе или своему ребенку дозировку. И часто бывает такое: «Доктор, я принимаю препарат, а температура не падает». Важно пить много воды, это действительно помогает и препараты даже лучше работают, если у организма нормальный водный баланс. Плюс элементарные меры: промывание носа, полоскание горла и т.д. Но в любом случае я бы порекомендовала проконсультироваться с врачом, с телемедициной, онлайн, просто для того, чтобы исключить какие-то красные, опасные флаги. Например, детей до года всегда желательно показать врачу, потому что риск осложнения очень высок. Тоже самое касается пожилых родственников, у них картина может быть очень смазанная, на моей памяти были пациенты без температуры, без кашля, но уже с поражением легкого при ковидной пневмонии. Не надо вызывать скорую помощь, если у вас нет одышки, несбиваемой температуры тела, если вы чувствуете себя неплохо. Но очень важно обратиться к врачу, чтобы он осмотрел, опросил вас, понял, нет ли у вас противопоказаний. Даже к тому же элементарному ибупрофену есть противопоказания. Очень важно, чтобы врач осмотрел пациента, прежде чем начинать принимать какие-либо препараты.
— В разное время у нас из аптек исчезал парацетамол. Есть проблемы с препаратами для лечения?
— Очень часто мои пациенты не могут найти те или иные препараты, особенно в жидкой форме. Я бы сказала, что сейчас, наверное, легче, но несколько недель назад даже найти антибиотик амоксициллин в аптеках было очень трудно. Мои пациенты объезжали несколько аптек, прежде чем найти препарат. Нельзя сказать, что это что-то новое, необычное, у нас периодически бывают проблемы с наличием препаратов, но при упорном поиске их можно найти.
— Какие сейчас советы, рекомендации по поводу получения бустеров от коронавируса? Есть мнение, что раз омикрон не так силен, как дельта, то уже можно не получать бустер.
— Для молодых людей с хорошим иммунным ответом необязательно получать бустеры каждые 3-6 месяцев. Достаточно иметь полную вакцинацию и хотя бы один бустер. Я уверена, что большинство людей уже не раз переболели коронавирусной инфекцией, т.е. иммунитета достаточно, чтобы в будущем, встретившись с новой ковидной инфекцией, справиться с ней. Но для пожилых людей, с хроническими болезнями, с диабетом, давлением, с перенесенными инфарктами, инсультами и т.д. я бы обязательно рекомендовала бы делать бустеры. Потому что они находятся в группе риска по тяжёлому течению ковида — вплоть до летального исхода.