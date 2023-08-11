«Уменьшение стока с гор прогнозируется с 2030–2040 годов»

Нужно прекратить выбросы черного углерода

Можно увидеть информацию о том, что в Кыргызстане сильнее тают ледники, насколько это правда? И можно ли вообще что-то с этим сделать?

Сейчас Таджикистан выступил с инициативой объявления 2025 года международным годом защиты ледников. Идея очень хорошая, но воплотить ее сложно. Что значит защита ледников? Что вы будете делать? Единственное, что вы сможете сделать, это уменьшить выбросы парниковых газов и замедлить потепление климата. Но время пребывания углерода в атмосфере составляет порядка 100 лет. То есть, даже если вы сейчас полностью прекратите все выбросы, в течение сотни лет этот выброшенный углерод еще будет находиться в атмосфере, климат продолжит теплеть. Поэтому защита ледников - больше лозунг, чем реальное действие. Единственное, что можно по-настоящему сделать, так это прекратить выбросы черного углерода - сажи, чтобы её не было на ледниках. Когда-то исследования по загрязнению ледников проводились, и мы бы хотели их возобновить. Мы хотим поставить ловушки, улавливающие пыль, аэрозоль любого вида, которые осаждаются на ледниках и посмотреть что там есть. Уголь — худший враг ледников. Уголь — черный, оседая на ледники, он уменьшает отражение и они тают быстрее. Например, от этого очень сильно страдают ледники в Гималаях. Там, где есть уголь, ничего хорошего ждать нельзя.

Но это вторичный фактор. Ледники тают от повышения температуры и долгое время в 70-80-е годы был сухой период, который сильно сказался на балансе массы ледников в Центральной Азии. Сейчас количество осадков там немного увеличилось и стало лучше. Ледники тают в зависимости от их высоты. Так ледники, расположенные на меньшей высоте, тают быстрее чем те, что выше. Имеет значение и то, что это за ледник. Ледник горной долины, с языком, который открыт солнцу, будет таять быстрее, чем, допустим, каровый ледник, находящийся словно в чаше и со всех сторон прикрытый. Ледники на внешних склонах, то есть Заилийский Алатау, ледники Узбекистана тают быстрее, чем ледники, находящиеся во внутреннем Тянь-Шане, там высота больше.

Надо думать о том, как мы будем собирать, накапливать и хранить весенний сток

Говорят ли ваши прогнозы о том, что к 2040 году очень сильно изменится наша экономика, водопотребление?

Во-первых, я подчеркиваю довольно большой фактор неопределенности. Во-вторых, наши модели показывают, что это уменьшение стока будет происходить во второй половине лета из-за сокращения ледникового компонента стока. Снежный компонент остается. Вопрос в том, когда будет этот сток. И он, скорее всего, будет раньше, то есть пик осадков - апрель-май на равнинах, потом в мае и первой половине июня сильный снежный сток, в июле-августе - ледниковый сток. То есть, в июле-августе мы увидим уменьшение ледникового стока. Это вопрос перераспределения, потому что ледник не производит сам по себе воду, он ее получает из осадков и он ее хранит. То есть, любой ледник вы можете себе представить как замороженное водохранилище. И в общем-то, если нас беспокоит уменьшение стока в конце июля-августа, то надо думать о том, как мы будем собирать, накапливать и хранить весенний сток. И если вы посмотрите на опыт западных стран, то там существуют хорошо разработанные системы по замене ледников небольшими водохранилищами. То есть, вы приходите на любую гидроэлектростанцию в Швейцарии и там вывешен плакат, который показывает, что сейчас мы забираем воду из вот этих ледников, мы спрогнозировали, что они растают, вот здесь и здесь вместо ледников будут построены водохранилища, здесь будет собираться снежный сток и потом будет уже перераспределяться в течение лета. Это система адаптации по стоку как таковому, но ведь есть и другие.