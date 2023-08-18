В Казахстане пока не обнаружен новый вариант ковида «Эрис»

Подвариант «Эрис» появился в феврале 2023 года и с тех пор ученые за ним присматривали. «Эрис» возник в новостях, потому что ВОЗ объявила его вызывающим интерес, отметив рост заболеваемости. За неделю с 23 июля выросло процентное соотношение этого продвида – 17% кейсов были связаны с «Эрисом». Этот вариант был найден более в 50 странах и теперь он постепенно вытесняет другие подварианты «Омикрона».

«Теперь нам важно понять, делает ли этот подвариант вирус опаснее. Пока данные говорят о том, что увеличения смертности нет. Однако было показано, что, например, в таких странах, как Япония и Корея увеличилось количество случаев госпитализации», - говорит Асель Мусабекова.

Она обращает внимание на то, что данных о ковиде сейчас меньше и они хуже, чем год назад. В июле ВОЗ остановил точный мониторинг по ковиду за ненадобностью, ведь официально пандемия, продлившаяся три года, закончилась в мае этого года. Прекратил ежедневную публикацию статистики и минздрав Казахстана.

Основные симптомы «Эриса» такие же, как и у «Омикрона»: кашель, насморк, усталость, лихорадка, боль в горле. Возможно, что распространение ковида связано с каникулами, сезоном отпусков и массовыми мероприятиями. Так во Франции было празднование, собравшее 1, 3 млн человек, после которого произошел рост заболевания.

«Возможно, что это хорошо, что это происходит сейчас, а не в разгар простудного сезона как было в прошлом году, когда было сочетание гриппа и РСВ, - отмечает Асель Мусабекова. - Если пик пройдет летом или в начале осени, это может сгладить волну заболеваний, которая, скорее всего, будет, потому что это эволюция вируса, замена его другим. Что касается тестов на ковид, они нужны для дифференцированной диагностики респираторных заболеваний. С другой стороны, если мы не видим определенных осложнений данного варианта, то наличие или отсутствие теста не сильно повлияет на клиническую картину».

Если человек получил вакцину пару лет назад, то он может заразиться, особенно если у него не было бустера. Поэтому следует подумать о вакцинации особенно тем, кто находится в группе риска. По данным минздрава в республике есть всего 250 тыс. доз вакцин против коронавируса. Правда, неизвестно, есть ли в Казахстане обновленный «Пфайзер» именно с «Омикроном».