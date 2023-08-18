В Казахстане пока не обнаружен новый вариант ковида «Эрис»

Сейчас в мире получает широкое распространение новый подвид «Омикрона» - EG.5 или «Эрис», названный так в честь Эриды, древнегреческой богини хаоса и раздора. Всемирная Организация Здравоохранения определила этот вариант как представляющий интерес в связи с тем, что распространенность «Эриса» постоянно растет. Так на начало августа он был обнаружен в 51 стране, в том числе в соседней России. Министерство здравоохранения Казахстана сообщило Власти, что в республике «Эриса» пока нет.
В целом по данным министерства здравоохранения эпидемиологическая ситуация в республике стабильная. Мониторинг проводится на еженедельной основе. С начала пандемии - с марта 2020 года на 11 августа 2023 года в Казахстане зарегистрировано 1 413 305 больных КВИ+ и 91 148 случаев КВИ-(коронавирусная пневмония). С начала этого года зарегистрировано 10 168 случаев КВИ+ и 549 случаев КВИ-. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снижена в 36 раз - с 364 281 до 10 168 случаев. В июле этого года в республике зарегистрировано 210 случаев КВИ.
Продолжается генетическое исследование вирусов для определения циркулирующего штамма: оно проводится выборочно каждые полтора месяца. По итогам последнего генетического изучения, проведенного в августе – брались образцы за июль-август, в Казахстане продолжается циркуляция штамма Омикрон – 100%, в том числе вариант XBB – 99%, вариант ВА.5 в 1%. Новый вариант EG.5 («Эрис») не обнаружен.
Вирусолог Асель Мусабекова отмечает, что «Омикрон» плодит разные подварианты себя, и таким образом продолжается эволюция вируса. Есть предположения, что этот новый подвариант EG.5 – «Эрис» появился благодаря повсеместному использованию моноклональных антител в качестве лечения для людей с факторами риска тяжелого заболевания. При использовании моноклональных антител вирус эволюционирует и убегает от распознавания. Соответственно, их использование «помогает» вирусу эволюционировать и меняться.
Подвариант «Эрис» появился в феврале 2023 года и с тех пор ученые за ним присматривали. «Эрис» возник в новостях, потому что ВОЗ объявила его вызывающим интерес, отметив рост заболеваемости. За неделю с 23 июля выросло процентное соотношение этого продвида – 17% кейсов были связаны с «Эрисом». Этот вариант был найден более в 50 странах и теперь он постепенно вытесняет другие подварианты «Омикрона».
«Теперь нам важно понять, делает ли этот подвариант вирус опаснее. Пока данные говорят о том, что увеличения смертности нет. Однако было показано, что, например, в таких странах, как Япония и Корея увеличилось количество случаев госпитализации», - говорит Асель Мусабекова.
Она обращает внимание на то, что данных о ковиде сейчас меньше и они хуже, чем год назад. В июле ВОЗ остановил точный мониторинг по ковиду за ненадобностью, ведь официально пандемия, продлившаяся три года, закончилась в мае этого года. Прекратил ежедневную публикацию статистики и минздрав Казахстана.
Основные симптомы «Эриса» такие же, как и у «Омикрона»: кашель, насморк, усталость, лихорадка, боль в горле. Возможно, что распространение ковида связано с каникулами, сезоном отпусков и массовыми мероприятиями. Так во Франции было празднование, собравшее 1, 3 млн человек, после которого произошел рост заболевания.
«Возможно, что это хорошо, что это происходит сейчас, а не в разгар простудного сезона как было в прошлом году, когда было сочетание гриппа и РСВ, - отмечает Асель Мусабекова. - Если пик пройдет летом или в начале осени, это может сгладить волну заболеваний, которая, скорее всего, будет, потому что это эволюция вируса, замена его другим. Что касается тестов на ковид, они нужны для дифференцированной диагностики респираторных заболеваний. С другой стороны, если мы не видим определенных осложнений данного варианта, то наличие или отсутствие теста не сильно повлияет на клиническую картину».
Если человек получил вакцину пару лет назад, то он может заразиться, особенно если у него не было бустера. Поэтому следует подумать о вакцинации особенно тем, кто находится в группе риска. По данным минздрава в республике есть всего 250 тыс. доз вакцин против коронавируса. Правда, неизвестно, есть ли в Казахстане обновленный «Пфайзер» именно с «Омикроном».