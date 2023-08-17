Кассовые фильмы должны быть с казахским дубляжом и показываться в удобное для зрителей время – Оралов

Министр культуры и спорта Асхат Оралов провел аппаратное совещание, на котором обсудили вопрос дубляжа кассовых фильмов на государственный язык. Как подчеркнул министр, кинопремьеры должны быть доступны для всех зрителей и показываться в удобное для них время, сообщила пресс-служба ведомства.

«С начала года в Казахстане состоялось несколько больших кинопремьер. Некоторые из них прошли мимо наших зрителей из-за отсутствия дубляжа на казахском языке. Я мониторил мнения – у людей возникли вопросы к нашему министерству. Мы ни в коем случае не должны терять из виду этот вопрос. Кассовые фильмы должны быть доступны для аудитории», - подчеркнул Оралов.

Он напомнил, что в прошлом году при поддержке министерства культуры и спорта состоялись три ожидаемых зрителями кинопремьеры с дубляжом на казахском языке. А в этом году, по его словам, разработана и утверждена семилетняя концепция развития сферы культуры.

«Теперь мы ставим задачу, чтобы ежегодно не менее 15 кинопремьер выходили в прокат с казахским дубляжом», – заявил министр.

В ближайшие несколько лет министерство намерено довести долю фильмов на казахском языке в общем прокате до 30%, в том числе за счет дубляжа кассовых зарубежных фильмов.

Также министр культуры недоволен тем, что выходящие в казахском дубляже кинокартины не всегда показываются в удобное для зрителей время.

«Мне пишут об этом в соцсетях. Желающим посмотреть фильм на государственном языке зачастую приходится идти в кино поздно ночью. Это, конечно, неправильно. Мы понимаем, что это частный бизнес. Тем не менее, я считаю, с государственной точки зрения мы обязаны сделать так, чтобы кинопремьеры, которые смотрят во всем мире, показывались на государственном языке и в удобное время», - заявил Оралов и поручил активизировать работу в этом направлении с частными предпринимателями и владельцами кинотеатров.

После поправок в закон «О кинематографии» в 2022 году министерство культуры стало заказывать дубляж фильмов через тендеры, которые организовывал ГЦПНК. Ни один из проведенных тендеров с октября прошлого года не состоялся. Дублированием фильмов в 2022 году занималась частная компания. 11 августа 2023 года ГЦПНК объявил очередной конкурс на дубляж 15 фильмов.