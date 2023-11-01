Детские сады: ни качества, ни количества

В 2021 году Киикова и Чукурова вместе с коллегами провели национальное исследование качества детских садов страны по заказу министерства образования (ныне – министерство просвещения), используя международную оценку качества ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale). Результаты показали, что качество детских садов не доходит до и минимального уровня из четырех – неприемлемый, минимальный, хороший и отличный. По словам Кииковой, международный инструмент был разработан в 1980-х годах университетом Северной Каролины и с тех пор постоянно обновляется в соответствии с научными открытиями в сфере раннего детского развития.

«Минимальный начинается с 3 баллов, а у нас средний 2,13. Инструмент учитывает 468 индикаторов и разные факторы, такие как гигиена, безопасность, организация пространства и взаимодействие с воспитателем. Нас было восемь человек на все регионы страны и не собрали данные только по Астане. Финансирование и возможности были очень ограничены. Это было первое исследование про «дошколу» и про его качество», – говорит Киикова.

Киикова входит в рабочие группы министерства просвещения и активно работает над продвижением реформы в этой сфере. Результаты исследования показали, что предыдущие государственные стандарты не отвечали современным требованиям. В рабочей группе экспертам удалось создать модель развития дошкольного образования, в которую заложили концептуальные изменения. В новой модели во главу ставится ребенок и его нужды, не подчинение взрослому, а инициативность и самостоятельность через интересы ребенка. Позже экспертам удалось изменить государственный стандарт.

«Не скажу, что он сейчас идеальный, но сильно отличается от предыдущего. Стали говорить про игру, убрали типовые учебные планы, в которых раньше были расписаны дни и минуты. Стали говорить о видах активности: творческая, мелкая моторика, физическое развитие. Вообще начали говорить про целостное развитие, что важно всё, не только когнитивные задания», – говорит Киикова.

Меньше зарплаты и больше детей

В новом госстандарте так же удалось ввести понятие «игры», добавляет Киикова. Согдиана Чукурова, изучавшая роль игры в государственных детсадах Казахстана, также рада этому, но отмечает, что на практике это «идет очень трудно».

«Я привела свою двухлетнюю дочь в центр развития на пробный день и её сразу усадили на стульчик. Как только это сделали, я поняла, что что-то здесь не так, потому что в два года ребенку тяжело сидеть, ему надо бегать, всё трогать и исследовать. Ей дали ряд цифр от одного до ста, пытаясь научить считать и почему-то учили дням недели, что абсолютно не соответствует её возрасту. Зато родители довольны, что ребенок в два года умеет считать до ста», – говорит Согдиана Чукурова.

По её словам, многие родители хотят, чтобы дети начинали читать и писать с раннего возраста, однако результаты исследования показывают, что это может нанести вред развитию ребенка. Это может выявиться позже, например, в школе. По ее словам, это актуальная тема в международных исследованиях. Результаты её исследования показали, что игр в казахстанских госсадах практически нет. Даже при наличии игры, она организованна.

«Педагоги говорят, что надо делать, а на свободную игру дают полчаса вечером, когда детей уже начинают забирать домой. Позже я узнала, что и по ECERS (комплексная оценка качества дошкольного образования), одним из показателей качества является наличие свободного времени для игры. Так ребенок исследует мир, самого себя, выбирает во что, как и с кем ему интересно играть. Работа в команде, коммуникация и эмпатия развиваются через ролевые игры. Когда этого нет, мы получаем несамостоятельных детей, которые ждут указаний. Потом мы получаем взрослых, не знающих своего призвания. Я была удивлена дисбалансу в наших садах», – говорит Чукурова.

Беседы экспертки с воспитателями показали, что наличие разных кружков в садах требуют родители в погоне за высокими достижениями детей. По словам Чукуровой, педагоги должны знать больше родителей и объяснять важность игры.

«Это тоже проблема, педагоги не уверены в своих теоретических навыках. Педагоги должны сами учить родителей», – говорит Чукурова.

За последнее десятилетие из-за большого спроса в сфере раннего детского развития был наплыв неквалифицированных кадров, отмечает экспертка. В докладе для Минобразования эксперты отметили резкое падение уровня квалификации педагогов. В интервью для исследования воспитатели детских садов признавались, что брали полный день работы, чтобы повысить зарплату. Это приводит к высокому уровню дефицита и текучести кадров.

Однако требовать индивидуального отношения к каждому ребенку от выгорающих педагогов, следящих за 30 детьми, сложно. По ее словам, если в этом не заинтересовано государство, то и бизнес будет работать лишь над увеличением прибыли.

«Бизнес заинтересован в том, чтобы на одном квадратном метре у них было больше детей, то есть теряется качество. Меньше зарплаты и больше детей. Качество же стоит денег», — говорит Чукурова.

Киикова же говорит, что детские сады кружками оправдывают высокую цену детских центров, делая кружки обязательными. Иногда они вынуждены «запихивать» их, чтобы выжить.